Politica clujeană despre legalizarea canabisului în scop medicinal

Potrivit proiectului de act normativ, pacienții care suferă de boli cronice terminale vor avea posibilitatea să primească calmante pe bază de canabis, utilizând doar un formular special primit de la medicul specialist. Această inițiativă legislativă privind legalizarea canabisului în scop medicinal s-a transformat în proiect de lege după ce Alexandra Ana Cârstea, fiica unei femei răpuse anul acesta de cancer, a inițiat o petiție în care cerea ca pacienții cu boli terminale să aibă acces la calmante pe baza acestei plante. și care a adunat peste 20.000 de semnături. Având în vedere că petiția a adunat peste 20.000 de semnături, deputații PSD Cristina Dumitrache și Florin Buicu și deputatul USR Emanuel Ungureanu au început demersurile pentru inițierea acestui proiect. Proiectul a adunat semnăturile a aproape 100 de parlamentari de la toate partidele și a fost depus la Parlament la începutul lunii iulie. Pentru a pune în practică acest proiect, Ministerul Sănătății urmează să înființeze o Agenție Națională privind utilizarea și prepararea plantelor de canabis în scopuri medicinale. Prin urmare, potrivit proiectului Ministerul Sănătății va achiziționa întreaga producție internă de plante, substanțe și preparate ce conțin canabis și va asigura distribuirea acestora către persoanele juridice autorizate. Ce presupune acest proiect Conform proiectului, „Farmaciile cu circuit deschis și farmaciile cu circuit închis își desfășoară activitatea cu plante de canabis, substanțe și preparate ce conțin canabis, în baza autorizației de funcționare, conform prevederilor prezentei legi și a legislației în vigoare la nivel național și european”. Totodată, în proiect este specificat că prescripția medicală pentru toate preparatele ce conțin această plantă „poate fi emisă, pentru tratamentul în ambulatoriu, de medicii specialiști sau, după caz, medici veterinari, în scop medical, oricărui pacient în legătură cu care medicul specialist consideră necesar preparatul respectiv ca tratament”. Mai pe scurt, responsabilitatea majoră va cădea pe umerii medicilor specialiști care vor fi răspunzători de deciziile pe care le vor lua în vederea prescrierii acestor medicamente. Perioada transcrisă pe prescripția medicală va fi una limitată, medicamentele pe bază de canabis putând astfel fi prescrise doar pe o perioadă maximă de 30 de zile, conform proiectului propus: „La cererea pacientului, cantitatea de plante sau preparate poate fi eliberată fracționat, în cel mult 3 tranşe, din aceeaşi farmacie, în perioada de valabilitate a prescripţiei, cu condiţia confirmării, pe cele două exemplare ale prescripţiei, a cantităţilor ridicate. Plantele de canabis și medicamentele care conțin substanțe sau preparate ce conțin canabis, obținute pe bază de prescripție medicală, rămase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin dispozițiile prezentei legi și ale normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia” Potrivit actului normativ: „Principalele componente ale canabisului, destinate a fi utilizate în scop medical, sunt: canabis, rezină de canabis, extracte și tincturi de cannabis, inclusiv cele care asigură inhalarea și infuzia, dacă aceste proceduri sunt prescrise de medic ca fiind cele mai eficiente; tetrahidrocanabinol, izomerii următori și variantele lor stereochimice, care sunt necesare pentru tratarea bolilor/ afecțiunilor din domeniul medical. Abuzul este definit drept „consumul de canabis, de medicamente, substanțe și preparate ce conțin canabis în afara unei prescripții medicale, în alt scop decât cel medical”. Totodată potrivit proiectului „cultivarea plantelor de canabis este permisă numai dacă prelucrarea se realizează în vederea utilizării în scop medical și în scop de cercetare științifică și numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti și cu avizul Agenției Naționale privind utilizarea plantelor de canabis, substanțelor și preparatelor ce conțin canabis în scop medical”.

Reacția politicienilor clujeni despre acest proiect

Adrian Dohotaru, deputat independent: „Este o măsură necesară pentru bolnavi” „Este o măsură necesară pentru bolnavi. Reglementarea vine în urma cererilor societății civile și propunerilor unor persoane care au suferit, motiv pentru care România trebuie să se alinieze la legislația altor țări care au adoptat reglementări similare. ” Cornel Itu, deputat PSD Cluj: „ S-ar putea aduce un plus pentru tratarea durerilor cauzate de unele boli cronice” „În condiții de reglementare riguroasă a producerii și utilizării substanțelor și preparatelor care conțin această plantă, s-ar putea aduce un plus pentru tratarea durerilor cauzate de unele boli cronice sau grave, precum cancerul, sau în cazul tulburărilor de anxietate, depresie. La nivelul UE, majoritatea țărilor permit sau intenționează să permită utilizarea în scopuri medicale a canabisului sub o anumită formă. Sub o strictă supraveghere din partea statului, a Ministerului Sănătății și a Ministerului Agriculturii, s-ar putea ca această reglementare de ordin legislativ să aducă niște beneficii pentru persoanele care suferă de bolile enumerate mai sus.”

Emanuel Ungureanu, unul dintre inițiatorii proiectului: „ Acest canabis medicinal, această evoluție a științei, este de luat în seamă” „Experiența mea de asistent social clinician este cea care m-a făcut să semnez această inițiativă care vine din societatea civilă. Mă refer la bolnavii cu boli cronice în fază terminală, care au nevoie de o soluție în zona de terapie a durerii. Noi, ca stat, suntem oricum extraordinar de deficitari în ceea ce înseamnă terapia durerii și specialiști în această terapie. La Cluj, spre exemplu, singurul medic specializat în terapia durerii de care știu este doamna doctor Hica, dacă nu cumva este la pensie. În afară de doamna doctor Hica, nu avem specialiști. Dacă nu avem specialiști este clar că soluțiile care vin pe plan internațional din sistemele care chiar pun în centru pacientul, ideile alea noi nu au cum să intre din cauză că nu avem oameni care să fie cu adevărat preocupați să rezolve această problemă majoră. Ce să faci când un pacient cu insuficiență renală cronică sau cu cancer sau o altă boală cronică în fază terminală nu mai are soluții? Acest canabis medicinal, această evoluție a științei, este de luat în seamă. Sunt pacienți în România care, cu toate că nu recunosc, deja consumă aceste substanțe pe care le găsesc pe alte piețe, fac rost de ele la negru și își ameliorează suferința. Această lege vine în întâmpinarea unei nevoi, nevoia de a găsi metode pentru ameliorarea durerii lor.”

Senatul face o obișnuință din adoptarea tacită a proiectelor

La fel ca și propunerea de legalizare a canabisului în scop medicinal, nu mai puţin de 115 iniţiative legislative au fost adoptate tacit de Senat. Printre acestea se numără şi dezincriminarea deţinerii fără drept de muniţie letală o propunere care ar permite tuturor celor care au permis de port armă să poată deţine muniţie necorespunzătoare într-o cantitate dublă faţă de cât permite legea. Adoptarea tacită a unor proiecte este îngrijorătoare deoarece Senatul se presupune că este for superior de deliberare.