A arata foarte bine in fiecare zi este una dintre dorintele majoritatii femeilor. Reprezentantele sexului feminin vor sa fie frumoase, admirate de cei din jur, sa ramana in pas cu moda la orice varsta, asa ca nu renunta in nicio imprejurare la hainele de firma, la incaltamintea care le lungeste frumos piciorul, la accesoriile luxoase sau la alte lucruri care considera ca le pun in valoare intr-un fel sau altul.

Un sfarsit de saptamana la munte te trimite cu gandul, cu siguranta, la distractie cat cuprinde pe partiile de schi, la o imbracaminte zdravana, ca o blana de urs, si la incaltamintea impermeabila, care nu lasa sa treaca niciun strop de apa. Senzational, insa, nu inseamna asta, ci sa arati fabulos fara sa racesti in acelasi timp. Un outfit care sa fie in trend si care sa ofere protectie perfecta impotriva frigului si a precipitatiilor abundente de la munte poate fi compus dintr-o geaca scurta din fas, o pereche de ghete cu toc de la reverse.ro si niste pantaloni chic, totul accesorizat cu manusi, fular si caciula in culori la moda.



Iata cateva sfaturi de care sa tii cont daca vrei sa fii imbracata fenomenal, fara sa racesti!

Sanatatea trebuie sa ramana pe primul loc. Cel putin asta ar trebui sa gandeasca orice persoana inteligenta, asa ca, la munte, imbracamintea si incaltamintea unei femei vor tine cont de acest aspect, apoi de cel estetic. Cum lucrurile trebuie neaparat imbinate, orice femeie care vrea sa aiba un look deosebit si sa-si mentina sanatatea intacta va lua in considerare urmatoarele sfaturi utile:

Indiferent cat de mult ti-ai dori sa imbraci blugii mulati pe picior, care iti pun atat de frumos in evidenta talia si picioarele lungi, trebuie sa renunti la idee si sa-i inlocuiesti cu o salopeta de schi groasa si impermeabila pentru a fi sigura ca nu vei suferi de frig si nu vei raci. Din fericire, exista astazi modele feminine, care lasa la vedere mijlocul subtire si care pot fi accesorizate minunat;

Daca zapada este impresionanta, atunci ia cu tine niste ghete impermeabile pentru a face fata drumetiilor pe munte si pentru a avea picioarele calde si uscate. Calitatea superioara trebuie sa primeze inainte de toate;

Extremitatile corpului sunt cele mai expuse frigului si trebuie protejate. Nu renunta la fular sau caciula, ele te pot pune usor in evidenta daca sunt la moda si le prinzi sau le asezi chic. Invata cateva trucuri de pe internet. Tot aici poti vedea ce produse se poarta anul acesta. De asemenea, nu uita sa tii cont de culoarea anului 2020, cu siguranta vei intoarce multe priviri daca vei purta albastrul electrizant;

O regula clara, de care trebuie sa nu uiti si care nu afecteaza deloc faptul ca vrei sa fii la moda in orice situatie, este cea referitoare la cele trei straturi de haine obligatorii de purtat pe munte. Primul strat ofera confortul de care ai nevoie, al doilea tine de cald, iar al treilea apara de ploaie sau umezeala si poate fi ales in ton cu ultimele tendinte in materie de fashion.

In concluzie, poti sa te distrezi la munte si sa te simti minunat in pielea ta, fara sa iti fie frig si fara sa te gandesti ca nu esti imbracata in trend. Secretul consta in a descoperi acele outfituri care imbina perfect cele doua necesitati ale oricarei femei moderne.



surse foto:

shutterstock.com