25 de persoane, printre care mai mulți diplomați europeni, au fost reținute în Belgia, în timpul unei orgii sexuale în plin lockdown.

Eurodeputatul ungar Jozsef Szajer, membru al partidului lui Viktor Orban, FIDESZ, și al PPE (centru-dreapta) a participat și el la petrecere. Și-a dat ulterior demisia din viața politică, invocând „motive personale”.

Scenele de la eveniment se derulau într-un bar din centrul Bruxelles-ului, la doi pași de comisariatul central de poliție.

Faptele petrecute vinerea trecută au fost dezvăluite de publicația La Derniere Heure, citată de AlephNews. Printre partipanții la orgie, în plină criză sanitară, au fost mai mulţi diplomați și chiar un deputat european străin, scrie sursa citată.

Parchetul din Bruxelles nu a dezvăluit identitățile, dar a confirmat incidentul, fără a oferi alte detalii. Presa locală a scris că deputatul european prins în flagrant ar fi încercat să fugă de poliție pe un burlan, dar s-a rănit. Reținerea sa a dus la intervenția Ministerului Afacerilor Externe, pentru că deputatul se bucură de imunitate.

La petrecerea sexuală clandestină din cauza restricțiilor anti-Covid au mai fost găsite și stupefiante.

Eurodeputatul ungar Jozsef Szajer, membru al partidului lui Viktor Orban, FIDESZ, și al PPE (centru-dreapta), și-a anunțat duminică demisia și retragerea din viața politică. Potrivit AFP, acesta a invocat „motive personale”, însă Jozsef Szajer a admis marți că a fost unul dintre participanții la orgia sexuală organizată în Bruxelles.

Într-o declarație pentru presa ungară citată de Euronews, acesta a precizat că le-a spus polițiștilor că este europarlamentar deoarece nu avea un act de identitate asupra sa.

„Nu am consumat droguri, am propus poliției să mi se facă imediat un test, dar nu a fost cazul. Poliția a afirmat că a fost găsită o pastilă de ecstasy. Nu era a mea, nu știu cine a adus-o și cum. Am dat poliției o declarație legată de acest lucru. Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil din partea mea, îmi voi asuma sancțiunile”, a afirmat acesta.

În Belgia rămâne în vigoare o interdicție de reuniune pe timp de noapte, între 00:00 – 05:00. Familiile pot primi în casă doar o singură altă persoană. Iar cei care locuiesc singuri pot primi pe 24 și 25 decembrie cele mai apropiate două rude sau persoane de contact.