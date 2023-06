În timpul protocolului de transfer de funcție între Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii din partea PSD, și noul ministru Florin Ionuț Barbu, tot din partea PSD, care a avut loc vineri, s-au făcut declarații relevante cu privire la semnificația simbolurilor puterii.

„Mi-am dat seama ca nu mai sunt ministru în momentul în care nu mi-aţi pus apa în pahar”, a spus la un moment dat Petre Daea, unul dintre politicienii PSD cu mare experiență. În vârstă de 73 de ani, Petre Daea este inginer agronom din 1973 și a urmat cursurile școlii de cadre „Ștefan Gheorghiu”, unde erau școliți membrii conducerii Partidului Comunist Român (PCR).

Este membru PSD din anul 2001. Daea a avut activitate politică și înainte de Revoluție, în Partidul Comunist Român. Petre Daea a mai fost ministru al Agriculturii în Cabinetele Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Printre proiectele care l-au făcut celebru în perioada respectivă sunt „Alege oaia”, prin care își propunea să îi încurajeze pe români să mănânce mai multă carne de oaie și combaterea cormoranilor din Deltă.

Totodată, Petre Daea le-a cerut jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă cu o nunaţă de superioritate să aibă grijă de imaginea noului ministru Barbu.

„Să nu-l bagaţi în pana scrisului cu ceea ce nevoia de senzaţional apare la un moment dat. Să-l zugraviti cu mintea și să-l ascultați că aveți pe cine. Are continut Florin Barbu, are forta de a pune în miscare mecanism, are puterea de a intelege si are dragostea de ţară.”, a dclarat Petre Daea, scrie G4media.ro.

La plecarea din minister, Petre Daea i s-a adresat noului ministru al Agriculturii cu „Te pupă tata!”, i-a dat în semn de prietenie o palmă zgomotoasă peste obraz, după care i-a urat „Succes.”

