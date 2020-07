Peste 20 de milioane de lei – aceasta este suma la care se ridică valoarea pagubelor produse de inundațiile care au lovit județul Bistrița-Năsăud. Mai bine de 40 de unități administrativ-teritoriale au fost afectate. Acestea așteaptă acum bani de la Guvernul României pentru a remedia problemele.

”De la începutul lunii iunie, am avut o succesiune de coduri – galbene, portocalii, roşii, care au afectat mult judeţul Bistriţa-Năsăud. Am avut gospodării inundate, drumuri agricole, drumuri forestiere, drumuri naţionale care au fost afectate de aceste inundaţii. (…) Am trimis comisii pentru evaluarea pagubelor. Astfel, am reuşit, după ce am suplimentat comisiile de evaluare, să încheiem o primă perioadă, perioada cuprinsă între 9-30 iunie, să facem şi proiectul de hotărâre şi să îl trimitem către Guvern. Au fost inventariate drumurile judeţele, comunale, agricole, forestiere, străzi, poduri, podeţe, eroziuni de mal, asta toate în proprietatea UAT-urilor. Am întocmit și un grafic al sumelor cuprinse pentru fiecare UAT în parte”, a declarat prefectul Stelian Dolha.

Sursa citată a adăugat că valoarea totală a pagubelor se ridică la peste 20 de milioane de lei. Cele mai mari probleme au fost înregistrate în comunele Rodna și Feldru.

Prefectul a mai precizat că a fost întocmit deja un raport cuprinzând valoarea pagubelor din fiecare unitate administrativ-teritorială din județ, document care a fost deja trimis Guvernului României în vederea acordării de despăgubiri. ”Eu zic că o să intrăm în primul val al despăgubirilor naționale”, a mai spus prefectul.







În plus, prefectul s-a atătat profund nemulțumit de o parte din lucrările realizate în județ prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

”Legat de drumuri, poduri și podețe, vreau să vă spun că am fost surprins extrem de neplăcut în momentul în care am ajuns în comunele noastre și am văzut fața nevăzută a acestor lucrări care a fost scoasă la iveală odată cu aceste calamităţi. Lucruri făcute de mântuială, lucruri făcute fuşărit, foarte multe dintre ele pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Am văzut drumuri care nu au şanţuri de scurgere, poate într-un scop electoral, am văzut poduri şi podeţe subdimensionate sau nu erau terminate, am văzut şi şanţuri care nu duceau nicăieri, erau înfundat și erau lăsate în faţa caselor oamenilor. Acolo era adunată o canitate foarte mare de apă. (…) Asta s-a întâmplat în comuna Nimigea. Nu poţi să termini un şanţ în faţa unei case şi acolo să-l înfunzi. Acesta trebuie să aibă continuitate, să îl duci undeva într-o vale mai mare și să îi dai o scurgere. Nu a existat nimic. Am văzut la Rodna, de exemplu, o stradă, care am înțeles că era asfaltată destul de recent, care a fost efectiv măturată. Eu nu am mai văzut asfalt deloc. Eu mă întreb legat de calitatea lucrărilor: cum se poate să vină o apă mai mare şi să îți măture o stradă întreagă, un astfel întreg? Pe de altă parte, am văzut garaje construite pe văi, anomalii urbanistice inimaginabile. Poduri și podețe care sunt subdimensionate. Nu știu cine le-a contruit. Pe de altă parte, foarte multe dintre văile noastre sunt nedecolmatate, nu au fost colmatate ani la rând”, a mai spus prefectul Stelian Dolha.

Acesta a mai menționat că intenţionează să solicite realizarea unui inventar al lucrărilor care s-au realizat prin PNDLși să sesizeze autoritățile competente în a efectua verificări.

”Lucrurile nu cred că pot să rămână așa. Intenționez ca în perioada următoare să fac un inventar al acestor lucrări. E clar că trebuie chemată autoritatea de stat în construcţii să vedem ce s-a întâmplat acolo şi cineva trebuie să răspundă pentru asta. Cine a semnat notele de recepţie, cum s-au semnat ele, pentru că nu putem să spunem că în judeţul Bistriţa-Năsăud am avut doar viituri şi să trecem cu vederea peste lucrările de proastă calitate pe care le-am descoperit acum”, a spus Stelain Dolha.