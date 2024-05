Dosarul de faliment al fostului producător MIRO are o „vechime” de peste 10 ani, fiind unul dintre cele mai vechi de pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud. La 6 ani de la pronunțarea falimentului, lichidatorul producătorului încă se chinuie să vândă proprietățile lui Ioan Măgădan fostul administrator al MIRO.

Secțiunea de vânzări a lichidatorului CITR este plină de utilaje și unelte care au aparținut producătorului MIRO. De altfel, lichidatorul CITR se chinuie de mai bine de 6 ani să valorifice bunurile societății, pentru a putea plăti entitățile înscrise la masa credală, deloc puține.

CITR vinde două strung carusel cu comandă numerică unul cu 46.000 de euro, iar altul cu peste 80.000 de euro, trei macarale pivotante cu 1.700 de euro fiecare. De asemenea, cu peste 14.000 de euro vrea să dea două tractoare și o freză la sol. Lichidatorul vinde și un Volkswagen Tuareg cu 4.650 de euro, o autoutilitară Peugeot cu 2.600 de euro, un Logan cu 825 de euro și chiar și o barcă pentru care cere 212 euro.

Pentru alte două tractoare cere aproape 14.000 de euro, iar pentru unul special pentru vița de vie dotat cu șenile, lichidatorul speră să obțină peste 9.000 de euro. Mai sunt scoase la vânzare stivuitor, pompe de stropit, instalație de erbicidat, tocătoare și chiar un televizor.

Sarcina lichidatorului companiei, CITR a fost una grea. Trebuia să valorifice proprietăți în valoare totală de 5,8 milioane de euro. Valorificarea bunurilor a început abia în 2020 și se pare că nu s-a încheiat.

Printre bunurile scoase la licitație în trecut s-au numărat instalațiile și mașinile folosite de MIRO pe vremea când încă activa pe piața de confecții metalice. Pentru acestea, CITR, lichidatorul MIRO SA, cerea nu mai puțin de 1,6 milioane de euro fără TVA. La vânzare a fost scos și un spațiu industrial situat pe strada Căstăilor, format dintr-un teren de 2200 de metri pătrați și o hală de 717 de metri pătrați, pentru care s-a cerut 162.000 de euro. La acestea s-a adăugat și o cabană situată pe strada Poligonului, pentru care s-au cerut aproape 70.000 de euro.

Ferma de 172 de hectare, piesa de rezistență scoasă la licitație

Piesa de rezistență a fost însă ferma de 172 de hectare situată în localitatea Pietriș. Aceasta a fost scoasă la licitație, cu un preț de pornire de peste 3 milioane de euro. Practic este vorba despre un teren extravilan cu o suprafață de 6,7 hectare, teren pe care există, de asemenea, și clădiri. Din fermă făcea parte și aproape un hectar cu meri, pruni, caiși, cireși și viță de vie.

Ferma avea în dotare și utilaje de prelucrare a terenului, precum și echipamente de depozitat și echipamente care aplică diverse tratamente. La acestea se adaugă și mai multe clădiri administrative și spații de lucru cu o suprafață de peste 900 de metri pătrați și o clădire pentru cazarea zilierilor.

Acolo a funcționat o microcantină, patru dormitoare cu paturi supraetajate, hală pentru depozitarea pesticidelor, magazie, atelier pentru reparații utilaje de stropit, distileria.

Unul dintre plusurile fermei era o hală industrială care se întinde pe 2.383 de metri pătrați, ce include 12 celule frigorifice, cu atmosferă controlată, ce permit depozitarea câtorva tone de fructe. Hala era dotată inclusiv cu senzori de fum, hidranți, iar în apropiere se afla amenajată o instalație de stingere a incendiilor.

Culmea, ferma a fost scoasă la vânzare de mai multe ori, iar prețul în loc să scadă, a crescut. Dacă în 2016 se cereau 2,4 milioane de euro, patru ani mai târziu se cereau 3 milioane de euro.

Lichidatorul a fost nevoit în cele din urmă să vândă ferma pe bucăți. Au fost scoase la vânzare utilajele și chiar mobilierul și aparatura din căminul în care erau cazați muncitorii de la Petriș.

Compania și-a cerut singură insolvența, acum un deceniu

MIRO și-a cerut insolvența în 2013, acum mai bine de un deceniu. Dosarul se judecă la Tribunalul Bistrița-Năsăud. În 2018, Tribunalul a hotărât că societatea nu mai are șanse de „redresare” și trebuie să intre în faliment.

„Dispune intrarea în faliment a debitoarei Societatea MIRO SA. În baza art.107 alin.2 din Legea nr.85/2006, Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Sibiu SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege, remuneraţia acestuia urmând a fi stabilită ulterior pe bază de decont, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii prestate. Dispune dizolvarea debitoarei Societatea MIRO SA şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia. Fixează data de 11.07.2018 ca termen limită de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii”, hotăra Tribunalul Bistrița-Năsăud, în anul 2018.

În jur de 80 de entități sperau să mai recupereze din datorii de la societatea comercială. Printre ele se numără Finanțele Publice, Primăria Bistrița, Primăria Galați, Primăria Cetate, Aquabis, RAAL, BRD, Eximbank, BCR, Banca Transilvania sau CEC Bank.

Datoriile pe care firma Miro SA le are la zecile creditori, se ridică la ordinul a peste 324 de milioane de lei , conform ultimului raport de reorganizare. La BCR, Miro are de dat 15 milioane de lei iar la BRD, aproximativ şase milioane. Banca Transilvania are de recuperat de la firma lui Măgădan peste 2,5 milioane.

S.C. BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. TNT ROMANIA SRL , SC. GROUP METAL TRADING SRL, SC. AGROCOMERT HOLDING SA, SC. FRANKSTAHL ROMÂNIA SRL sunt doar câteva dintre cele peste 70 de firme la care Miro SA are de plătit datorii.

Aceasta nu este singura firmă a lui Măgădan în faliment sau insolvență. Aceeași soartă a avut-o și Metalsid, care și este înscrisă la masa credală a MIRO SA. Metalsid a fost prima firmă intrată în insolvență, în 2011.

La masa credală a Metalsid se găsesc doar patru creditori, printre care şi Miro SA. Conform acestora se observă transferurile de bani sub formă de credite, efectuate de Măgădan dintr-o firmă într-alta.

Cea mai mare cifră de afaceri înregistrată pe Metalsid atingea 4,5 milioane de lei, însă profitul nu a depăşi mai mult de 790.317 lei. La bilanţul anual din 2014 datoriile firmei au ajuns la 1.297.668 lei asta în ideea în care cifra de afaceri în 2001 a firme era aproape aceeaşi.

Culmea, Ion Măgădan, administratorul MIRO a fost un abonat al topurilor cu cei mai bogați români. Acum ani buni, jurnaliștii estimau că acesta ar fi avut o avere de 17 milioane de euro, după ce investise în industria de utilaje, în calitate de acționar principal al MIRO.

Societatea a fost înființată în 1991 și a fost specializată în fabricarea de confecții metalice. Domeniul de activitate al companiei s-a diversificat, Măgădan orientându-se inclusiv spre pomicultură.

Andreea Radu