Frații Simion și Teofil Mureșan, patronii Electrogrup, au cumpărat anul trecut centrala termoelectrică de la Doicești. Nu pentru a porni, ci pentru a o demola. În paralel, compania americană NuScale împreună cu Nuclearelectrica se dădeau de ceasul morții pentru a găsi un teren pe care să construiască prima centrală nucleară modulară din România. Culmea, astrele s-au potrivit într-o așa măsură că proiectul nuclear se va construi taman pe fosta centrală termoelectrică cumpărată de clujeni.

În anul 2014, Termoelectrica și-a scos la vânzare o centrală termoelectrică pentru că nu mai era rentabilă. Anterior, oprise producția de energie electrică din aceleași considerente de rentabilitate. Este vorba despre centrala de la Doicești, județul Dâmbovița. Activele au fost cumpărate de compania European Energy Communications SRL la preţul de 60,89 milioane lei (13,8 milioane euro). Compania European Energy Communications SRL era deţinută de European Communications SRO, înregistrată în Cehia şi controlată de Kateryna Lysenko, cetăţean ucrainean domiciliat în Kiev.

Însă,după licitaţie, European Energy Communications nu a plătit niciun ban, a intrat în faliment, astfel că procedura a fost reluată la un preţ mult mai mic. Firma Geco Garden Pub, o companie cu activităţi în domeniul imobiliar, deţinută de Radu Marius Gheorghe, a cumpărat activele. Potrivit informaţiilor din presă, Radu Marius Gheorghe ar fi fratele lui Gabriel Gheorghe, un fost partener de afaceri al primarului Adriean Videanu, fost ministru al economiei, dar şi partener de afaceri cu fostul primar al Clujului condamnat pentru corupție, Sorin Apostu.

Iar Apostu este unul dintre prietenii fraților Mureșan. Nu este un secret pentru nimeni că Simion Mureșan și fostul primar își petreceau vacanțele împreună.

Astfel că, de la Geco Garden Pub, Termocentrala Doiceşti, a trecut la actualul proprietar, grupul E-INFRA, fostul Electrogrup, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi servicii pentru domeniul energetic.

„Ca urmare a experienţei de la Câmpia Turzii, unde Nova Power & Gas (companie membră a grupului EINFRA) a promovat conceptul de site mixt format din centrală pe gaz şi centrală fotovoltaică, am demarat căutările pentru alte locaţii în ţară, pentru un al doilea proiect în acelaşi concept“, spun reprezentanţii Nova Power & Gas. Potrivit acestora, primele discuţii cu proprietarii terenului de la Doiceşti, Geco Garden Pub, au avut loc la începutul anului 2019. „A urmat studiul pentru racord la Transgaz şi la celelalte utilităţi. Primul document angajant între Nova Power & Gas şi Geco Garden Pub a fost semnat în mai 2021. În decembrie 2022, a fost preluat întregul site al fostei centrale, Nova Power & Gas devenind proprietar unic al site-ului şi deţinător al tuturor activelor aflate în proces de demolare. Nova Power & Gas se angajează să livreze site-ul liber de construcţii şi gata de începere a lucrărilor pentru noua centrală în decembrie 2023.“

Iar pe 9 ianuarie 2023, reprezentanții Nowa Power au transmis că ”NuScale Power și RoPower au semnat contractul pentru faza 1 a lucrărilor de inginerie și proiectare, Front-End Engineering and Design (FEED), pentru prima centrală SMR din România, marcând un pas important spre implementarea unei centrale electrice NuScale VOYGR™ cu reactoare modulare mici (SMR) în țara noastră.”

Clubul ”băieților deștepți” din energie

Frații Teofil și Simion Mureșan sunt implicați, cu preponderență, în afacerile cu energie electrică. Ei au cumpărat de la omul de afaceri Rareș Criste firma Ten Transilvania Energy, acum radiată de la Registrul Comerțului.

Cei doi au reuşit performanţa ca, prin Ten Transilvania Energy să fi cumpărat energie electrică de la SC Beny Alex (societate din Satu Mare, cunoscută prin faptul că aparţine lui Vasile Ţânţaş şi Ioan Oltean şi că a beneficiat de posibilitatea de a cumpăra energie electrică la un preţ mult prea mic de la statul român), SC Green Energy (firmă din Piatra Neamţ, controlată de Gheorghe “Pinalti” Ştefan) şi Gevco SRL (controlată acum de Marinescu Gabriel). Energia cumpărată a fost revândută la preţuri mult mai mari.

De asemenea, prin intermediul Nova Power Gas SRL frații Mureșan au câștigat de la compania de apă Aquatim din Oradea Aquatim un contract de 8 milioane de lei, fără TVA, în situația în care valoarea estimată era de 24.000.000 de lei, fără TVA.

Inițial, societatea a fost controlată de Alin Ardelean, fiul fostului șef DGIPI Virgil Ardelean, și de Rareș Criste și a schimbat două denumiri. Până în 2007 firma a fost cunoscută sub numele de AMGAZ FURNIZARE SRL și, ulterior, până în 2010 a funcționat sub denumirea de TEN GAZ SRL

O altă afacere a patronilor de la Electrogrup este Direct One. Frații Teofil și Simion Mureșan au cumpărat aproximativ 1.000 de km de rețea de fibră optică din București prin intermediul căruia se realizează transferul de date. Până acum, compania Direct One, deținută de frații Mureșan, administra o rețea de aproximativ 5.000 de km de fibră optică. Prețul tranzacției a fost de aproximativ 30 de milioane de euro iar contractul a fost intermediat de KPMG, din partea fraților Mureșan și de firma de avocatură Leaua și Asociații, din partea grupului Uti, care a vândut. SC Direct One SA este o companie deținută de MURESAN TEOFIL OVIDIU, MURESAN SIMION ADRIAN, PANTAZESCU MARIAN și DOBRESCU MIHAI.

Acuzați că au secat albii

În 2014, site-ul energyreport.ro scria cum ”câţiva dintre primii 10 cei mai bogaţi oameni de afaceri din Cluj sunt asociaţi într-o firmă prin care se pregătesc să facă o nouă amenajare hidroenergetică, de data aceasta pe Crişul Negru, în Bihor, unde au deja o microhidrocentrală. Acelaşi grup de afacerişti, numiţi uneori în presă “băieţii deştepţi” din Cluj, deţin şi alte microhidrocentrale în Bihor şi în Sibiu.

Oamenii de afaceri sunt Claudiu Sugar, Simion şi Teofil Mureşan, Sorin Ghiţe şi Alexandru Meciu. Aceştia au mai fost asociaţi şi în alte afaceri, printre care şi una tot pe energie, respectiv în firma SC Alesis, prin care au construit o microhidrocentrală într-o zonă protejată ecologic, mai precis Bistra-Pădurea Neagră-Budoi, tot din Bihor. Acolo au reuşit să capteze apa cu atâta putere încât… au secat albia naturală a râului. Astfel s-au ales cu amenzi, după un control al Gărzii de Mediu.

Afacerea nucleară construită pe coada Vulpii

Până în 2010, firma Nova Power&Gas a fost controlată de Alin Ardelean și de Rareș Criste și a schimbat două denumiri. Până în 2007 firma a fost cunoscută sub numele de AMGAZ FURNIZARE SRL și, ulterior, până în 2010 a funcționat sub denumirea de TEN GAZ SRL.

În 2005, Rares Criste a intrat în afaceri prin intermediul Premier Construct şi, în paralel, la Ten Transilvania Energy, Inc.. Dacă la Premier Construct, Criste a stat doar un an, la Ten Transilvania Energy a făcut afaceri timp de 5 ani. La această societate, Criste a dezvoltat un adevărat “lanţ al puterii”. A deţinut controlul acestei firme alături de Alin Ardelean, fiul lui Virgil Ardelean, fostul sef al Doi şi-un sfert, şi alături de Sorin Piciu, un alt personaj bine înfipt în afacerile cu energie. De asemenea, Criste este unul dintre partenerii constanţi ai unei firme olandeze, Energon Holding Delft B.V, axată pe afacerile cu energie. Ten Transilvania Energy avea contracte cu centralele de la Turceni şi Rovinari, de unde cumpără energie pentru a o vinde mai departe.

Răzvan Robu