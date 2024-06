Unele dintre cele mai importante contracte puse la bătaie de Primăria Bistrița prin intermediul licitațiilor publice sunt cele de reabilitare a unităților de învățământ din municipiu. Culmea, ultimele licitații organizate de Primăria Bistrița nu au fost câștigate de abonații la lucrări finanțate public, ci de firme care activează mai mult în zona privată.

Bazându-se în principal pe fonduri europene, Primăria Bistrița a început încă de anii trecuți să pună la punct unitățile de învățământ din municipiu. Dacă până acum câţiva ani aproape în exclusivitate lucrările reveneau constructorului MIS Grup, care are pe mână mai multe contracte importante, anul acesta și în toamna anului trecut au apărut mai multe firme care au activat mai mult în zona privată până acum.

Ultima licitație, în valoare de peste 8 milioane de lei, a fost adjudecată chiar luna aceasta de către Amicii Building, în asociere cu Design Construct Imobil. Lucrările presupun reabilitarea Colegiului Tehnic Infoel. Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Vor fi reabilitate corpul C, construit în 1977, care adăpostește internatul și are un regim de înălțime P+3 E, dar și corpul D, care adăpostește ateliere școală și are un regim de înălțime P+E.

„Clădirile studiate înregistrează pierderi de energie datorate atât închiderilor exterioare, cât și a sistemelor de iluminat și încălzite, depășite fizic și moral. De asemenea, sunt necesare intervenții asupra șarpantei și învelitorii, precum și a finisajelor interioare și exterioare. Prin proiectul de creștere a eficienței energetice, se dorește asigurarea confortului termic în aceste clădiri, prin utilizarea unor surse de energie regenerabile, urmărindu-se reducerea consumurilor energetice”, se arată în caietul de sarcini a licitației.

Două școli și o grădiniță, pe mâna celor de la Amicii Building

Cei de la Amicii Building nu se ocupă doar de Colegiul Tehnic Infoel, ci și de Grădinița cu program normal nr 7 de pe CR Vivu, pentru care încasează 1,2 milioane de lei.

Lucrările presupun repararea elementelor de șarpantă deteriorate, refacerea învelitorii, înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale, reparații locale ale tencuielilor exterioare la fațade și soclu, izolarea termică a pereților la demisolul clădirii, dar și refacerea finisajelor interioare, înlocuirea tâmplăriei exterioare, izolarea planșeului peste ultimul nivel sau instalarea de panouri fotovoltaice și înlocuirea sistemului de distribuție a agentului termic și a corpurilor de iluminat.

De asemenea, Amicii Building se ocupă și de Școala Gimnazială „Avram Iancu”, pentru care încasează 3,9 milioane de lei. Lucrările presupun reabilitarea și modernizarea a două corpuri de clădire, unul care adăpostește sălile de clasă, cu un regim de înălțime P+E și altul care adăpostește sala de sport.

Printre lucrări se numără repararea elementelor de șarpantă deteriorate și refacerea învelitorilor, înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale, reparații locale ale tencuielilor exterioare la fațade și soclu, izolarea termică a fațadei și a soclului, refacerea finisajelor interioare și înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie PVC sau instalarea de panouri fotovoltaice și înlocuirea sistemului de distribuție a agentului termic.

Betlar se ocupă de Liceul Agricol, iar Tomoroga Construct de Grădinița nr. 3

Tot primăvara acestui an a fost adjudecat contractul pentru reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, în valoare de 13,8 milioane de lei. Pe contract au pus mâna cei de la Betlar Imobil House, care s-au asociat cu CML.RO SRL și cu AIR-Projects SRL. Și acest proiecte este finanțat din fonduri europene, prin PNRR. Contractul de finanțare a fost semnat la finalul anului 2022.

Proiectul presupune asigurarea proiectării și a asistenței tehnice, precum și execuția lucrărilor. Sunt incluse repararea elementelor de șarpantă deteriorate, înlocuirea învelitorii, înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale, reparații locale ale tencuielilor exterioare la fațade și soclu, izolare termică a fațadei și a soclului clădirii, refacerea finisajelor interioare, refacerea trotuarelor de protecție a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie eficientă energetic sau izolarea planșeului peste ultimul nivel.

De asemenea, proiectul prevede instalarea de panouri fotovoltaice, înlocuirea sistemului de distribuție a agentului termic, înlocuirea instalațiilor electrice, a corpurilor de iluminat fluorescente, realizarea unei instalații de ventilare cu recuperare a căldurii, montarea unor pompe de căldură, precum și instalarea unei stații electrice cu încărcare rapidă.

Cu 9,4 milioane de lei va fi reabilitată și Grădinița cu program prelungit nr. 3 și Creșa nr. 3. Pe contract au pus mâna cei de la Tomoroga Construct. Contractul presupune demolarea și refacerea elementelor de construcții din cadrul corpului clădirii grădiniței și a creșei (corp 1), precum și a construcției unui depozit, aplicarea unor sisteme de termoizolație a pereților exterior, înlocuirea tâmplăriilor exterioare existente, refacerea tencuielilor interioare, refacerea pardoselilor interioare și exterioare, amenajarea curții interioare și a împrejurimii, înlocuirea mobilierului existent și dotarea spațiilor cu aparatură de profil, înlocuirea instalațiilor sanitare, termice, electrice, a instalației de utilizare gaze natural și refacerea branșamentelor și racordurilor, realizarea unei mansarde pentru zona centrală, precum și realizarea a două locuri de joacă, cu dotările corespunzătoare.

INST-Nistor și AVRIL au pus mâna pe grădinițe

Tot cu fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență se reabilitează energetic și Grădinița cu program normal din Sărata. Valoarea contractului ajunge la 875.227 de lei, iar de lucrări se ocupă INST-Nistor, în asociere cu Kes Business. Lucrările presupun elaborarea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și a autorizației de construire, dar și execuția efectivă a lucrărilor.

Cu 1,6 milioane de lei se reabilitează Grădinița cu program normal nr. 10. De lucrări se vor ocupa cei de la AVRIL, care s-au asociat cu Design Construct Imobil. Lucrările presupun: repararea elementelor de șarpantă deteriorate, refacerea învelitorii, înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale, reparații locale ale tencuielilor exterioare la fațade și soclu, izolarea termică a fațadei, a pereților de la demisolul clădirii.

De asemenea, vor fi refăcute finisajele interioare, va fi înlocuită tâmplăria exterioară existentă cu tâmplărie PVC, vor fi instalate panouri fotovoltaice, iar sistemul de distribuție a agentului termic va fi înlocuit. Vor fi înlocuite instalațiile electrice și corpurile de iluminat. Se va realiza o instalație de ventilare cu recuperare a căldurii, o instalație cu paratrăsnet, dar și un sistem de alarmare incendiu.

Și Liceul de Muzică „Tudor Jarda” va fi reabilitat cu 7,4 milioane de lei de către constructorul EURAS. Lucrările cuprind reabilitarea corpului A, care este și clădire monument istoric, reabilitarea corpului B, construit în anii 1970 și reabilitarea sălii de sport, construită în anul 1910.

Andreea Radu