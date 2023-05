Bogdan Florina Antoanela, soția europarlamentarului clujean Rareș Bogdan, figurează ca unic asociat al firmei KLAUSENBURG CAFE SRL. Această societate, despre care nu apare nicio mențiune în declarația de avere a soțului său, a încheiat o tranzacție imobiliară pentru un proiect imobiliar care se edifică în București. Din afacere fac parte soția Uniunii Naționale a Notarilor din România și un fost director din Primăria București, acuzat de abuzuri sexuale asupra unei colege de muncă. Tranzacția imobiliară în care apare firma Florinei Bogdan a fost de 1,5 milioane euro.

Firma Klausenburg Cafe, la care Florina Antoanela Bogdan are pachetul de 100% de acțiuni sociale, a vândut către Eden Capital Development, firmă deținută de Dan Liviu Marius (70%) și de Abu Lail Akram (30%), pachetul social pe care îl deținea în cadrul SC PROPERTY INVESTMENT BUILDINGS SRL. Această societate derula un ansamblu rezidențial premium în zona de nord a Capitalei.

În declarațiile de avere din 2021 și 2022 ale europarlamentarului clujean nu apare nimic despre faptul că Florina Antoanela Bogdan avea legături cu această afacere imobiliară.

”Societatea respectivă a făcut o tranzactie, dar acționarul nu a obținut un venit, adică nu a încasat dividentele. Ele trebuiesc declarate după ce banii au fost încasați, iar acest lucru va apărea în următoarea declarație de avere. Sunt doar un soț cu o soție mai bogată, e un caz fericit ! Suma va fi trecută pe următoarea declarație de avere”, a declarat Rareș Bogdan.

”Societatea KLAUSENBURG CAFE – S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul Cluj-Napoca, strada Inau nr. 19, Pivnita, demisol, judetul Cluj,(…), reprezentata prin administrator POPA – RADULESCU FLORINA, detinator a 30% din capitalul social, – POPA – RADULESCU FLORINA, detinator a 30% din capitalul social, – ION MARIN, detinator a 15% din capitalul social, – LOCIC NICOLE, detinator a 15% din capitalul social, – IFTIMOAIE CRISTIAN ION, deținător a 10% din capitalul social, toți întrunind 100% din capitalul social al societății PROPERTY INVESTMENT BUILDINGS – S.R.L., am hotărât următoarele: 1. Cesionarea de către asociatul KLAUSENBURG CAFE – S.R.L. a unui număr de 1.380 de parti sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 13.800 lei, 30% participare la beneficii și pierderi, 30% din capitalul social al Societatii PROPERTY INVESTMENT BUILDINGS – S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Banul Antonache nr. 40-44, biroul nr. OSD7, etaj 1, sector 1, (…) la pretul de 1.500.000 Euro (unmilioncincisutemii euro), către Societatea EDEN CAPITAL DEVELOPMENT – S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bulevardul Geniului nr. 46-48, sc. B, et. 10, ap. 129, sectorul 6,(…)”, arată o hotărâre din data de 15 decembrie 2022 publicată în Monitorul Oficial.

Florina Rădulescu Popa, care este administrator la KLAUSENBURG CAFE SRL și acționar la PROPERTY INVESTMENT BUILDINGS SRL este soția lui Aurelian Rădulescu Popa, șeful Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Iftimoaie Cristian Ion este un fost director în Primăria București, când instituția era condusă de Sorin Oprescu. Iftimoaie a fost implicat într-un scandal de abuz sexual asupra unei subalterne din primărie.

Property Investment Buildings a fost autorizată să construiască un ansamblu rezidențial format din 3 imobile cu două subsoluri și 10 etaje, ce vor cuprinde 284 de apartamente și spații pentru birouri.

Socrii europarlamentarului clujean construiesc în Bună Ziua

Vita Vasile Andrei și Vita Tatiana Tamara (socrii europarlamentarului clujean PNL Rareș Bogdan), S.C. Vitacom Import-Export S.R.L. (firma lui Vasile Vita), S.C. Inova Prime Green S.R.L., S.C. Inova Prime Blue S.R.L., S.C. Inova Prime Red S.R.L., S.C. Inova Prime Purple S.R.L., S.C. Inova Prime Orange S.R.L., S.C. Inova Prime Yellow S.R.L (grup de firme aflat tot în proprietatea familiei Vita) construiesc un ansamblu imobiliar de anvergură în zona străzii Camil Petrescu din cartierul Bună Ziua. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Primăria Cluj Napoca a aprobat schimbarea urbanistică a zonei din activități economice cu caracter industrial în zonă mixtă și zonă rezidențială.

Majoritatea vecinilor din imediata apropiere a investiției derulate de familia Vita s-au arătat nemulțumiți de regimul de înălțime avizat de primărie.

”Regimul de înălțime ne va afecta calitatea vieții noastre. Considerăm că propunerea de a utiliza strada Costache Negri – pe care sunt amplasate 6 case, un imobil cu locuințe colective cu 32 de apartamente, o pensiune, un imobil cu funcții mixte – ca soluție de circulație pentru traficul aferent noului proiect, ca fiind inoportună și că va afecta iremediabil calitatea vieții noastre. Cerem lărgirea străzii Camil Petrescu și redimensionarea proiectului la modul în care să poată fi deservită de strada lărgită”, arată Margareta Iancu.

Însă, mulți dintre vecinii care au contestat proiectul nu și-au putut exprima opinia din cauză că participarea lor la ședința online a fost blocată. Oamenii nu au primit datele de logare din partea administrației locale, chiar dacă au îndeplinit toate formalitățile.

În linii generale, toți vecinii proiectului pe care familia vita îl face în zona cartierului bună ziua, reclamă că zona va fi sufocată de traficul de mașini iar aglomerarea urbană va scădea cu mult calitatea vieții.

Marius Bogdan, fratele europarlamentarului clujean, a avut o investiție imobiliară în zona str Câmpului. Astfel, potrivit documentațiilor din 2020 s-a aprobat posibilitatea de a construi pe o suprafață de aproape 1.400 mp dintr-un total de 8.000 mp, restul suprafeței urmând să fie alocată construirii de spații verzi și drumuri.

Rareș Bogdan: ”Eu nu vin în guvern să ascut creioane!”

Potrivit declarațiilor recente făcute de Rareș Bogdan, politicianul clujean spune că ar prelua postul de vicepremier, dar cu o condiție: vrea, la pachet, și un portofoliu, adică un minister.

„Nu acceptăm nici 3 ministere pe un minister, nu ne interesează să luăm de la UDMR nimic, nu ne interesează să luăm nimic de la PSD, ne interesează să venim cu cei mai buni oameni, să ocupăm ceea ce este semnat în protocol”, a spus Bogdan în cadrul unei intervenții la Digi TV. În plus, acesta a precizat că partidul pe care îl reprezintă nu vrea să scoată UDMR de la guvernare.

”Legat de prezența mea în guvern, am spus extrem de clar. Eu nu vin în guvern să ascut creioane, nu am nicio trebuință de a veni în guvern, pentru că sunt unul dintre europarlamentarii foarte activi și, zic eu, cu oarecare influență nu doar în grupul meu, fac treabă pentru România, deci eu nu țin să vin în guvern. Dar dacă PNL consideră că prezența lui Motreanu, Bogdan, Bușoi, Turcan, Bolojan, Nazare, care o mai fi acolo, Falcă, e importantă în guvern și consideră că trebuie să vin de la Bruxelles, deși nu-mi convine să vin și să las lucruri nerezolvate aici, voi veni. Aici nu contează ce vrea Ciolacu, sau ce vrea Grindeanu, sau ce vrea Tudose sau Stănescu. Aici contează ce vrea PNL, pentru că noi ne impunem miniștrii. Și le mai spun ceva. Nu a fost discuție de a prelua Ministerul Mediului, nu luăm nimic UDMR, mai ales înainte cu două săptămâni ca aceștia să aibă alegeri importante.”, a mai declarat politicianul clujean.

Răzvan Robu