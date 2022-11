După ce în iunie anul acesta a fost condamnat de Tribunalul Bistrița-Năsăud la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri, Căilean Rareș-Florin a mai primit o nou condamnare de la aceeași instanță, de 4 ani și 11 luni de închisoare, tot cu executare, pentru infracțiuni similare: trafic de etnobotanice. În același dosar au fost inculpați doi soți, Rusu Cristinel și Pompilia, care au fost condamnați la 2 ani, respectiv un an de închisoare cu suspendare.

Numele lui Căilean Rareș-Florin apare în nu mai puțin de 4 dosare. Unul este cel în care a fost condamnat deja la 6 ani și 6 luni pentru trafic de droguri și care în acest moment se află în apel la Curtea de Apel Cluj. Cazul v-a fost prezentat de Gazeta de Bistrița în luna iulie.

Un alt dosar este cel despre care facem acum vorbire, și care are ca obiect combaterea produselor etnobotanice, cu 4 ani și 11 luni condamnare pentru Căilean, sentință pronunțată pe 9 noiembrie, și care va ajunge curând pe rolul Curții de Apel Cluj, întrucât s-a declarat apel.

Într-un al treilea dosar, Căilean este inculpat pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri, alături de alte patru persoane, a ajuns pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud în iunie anul acesta și în acest moment se află în cameră preliminară pentru verificarea legalității rechizitoriului.

Într-un al patrulea dosar, Căilean a fost trimis în judecată pentru instigare la distrugere (dubla incendiere a unui autoturism în Beclean) și dare de mită, caz prezentat de Gazeta de Bistrița în urmă cu circa trei săptămâni.

Cum să înmulțești de 10 ori banii “investiți”

Dar să vedem care sunt faptele din acest dosar în care Căilean a primit cea de a doua condamnare.

Concret, în acest dosar Căilean este acuzat de efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive, conducere fără permis, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Totodată, soții Rusu sunt acuzați de efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.

Dosarul a fost deschis de procurori în august anul trecut, când Căilean și Rusu au fost prinși în flagrant cu droguri în mașină, în Beclean. Aveau 4 kg de sare de baie, într-o plasă, pentru care Căilean a plătit 20.000 de lei.

Potrivit procurorilor, în data de 10 august, Căilean a luat legătura cu o persoană (pe care procurorii nu au identificat-o, cel puțin până la data întocmirii rechizitoriului), cu care s-a înțeles să îi aducă o cantitate de „sare”.

“Astfel, cei doi au stabilit să se întâlnească în după-amiaza aceleiași zile în jurul orei 15:00 la Hotelul „Sun Garden” de la intrarea în municipiul Turda Întrucât nu deține permis de conducere, inculpatul Căilean Rareș-Florin l-a contactat pe numitul Rusu Cristinel și i-a solicitat să facă o cursă în calitate de conducător auto, împreună cu inculpatul la Turda. Conform declarației sale, inculpatul Căilean Rareș-Florin îl cunoștea pe numitul Rusu Cristinel de aproximativ o lună de zile, cunoștea că este taximetrist și acesta se oferise să îl ajute cu transportul dacă va avea nevoie. Numitul Rusu Cristinel a acceptat solicitarea inculpatului Căilean Rareș-Florin, astfel că acesta din urmă i-a cerut tatălui său autoturismul VW Tiguan cu numărul de înmatriculare (…) și s-a deplasat cu acesta la Turda, autoturismul fiind condus de Rusu Cristinel. Ajuns în locul stabilit – parcarea Hotelului ”Sun Garden”, inculpatul Căilean Rareș-Florin s-a întâlnit cu persoana în cauză – anterior acesta îi comunicase inculpatului că se va deplasa la locul întâlnirii cu un autoturism WV Passat.

Inculpatul, reţine procurorul, s-a deplasat la autoturismul WV cu numărul de înmatriculare (…), a urcat în acest autoturism și i-a solicitat persoanei în cauză să îi vândă 4 kg de substanță cu efecte psihoactive cunoscută sub denumirea de «sare». Persoana în cauză a acceptat, astfel că i-a solicitat inculpatului să îl aștepte. După aproximativ 30 de minute, cei doi s-au întâlnit în parcarea stației de carburant „Rompetrol” din municipiul Turda, str. Clujului, nr. 92 (vis-a-vis de hotelul Sun Garden). Inculpatul Căilean Rareș-Florin s-a deplasat la autoturismul VW cu numărul de înmatriculare (…), a deschis portiera dreapta față și a luat de la persoana respectivă două plase în care se afla substanța cu efecte psihoactive cunoscută sub denumirea de «sare», plase care se aflau pe bancheta dreapta-față a autoturismului – care era condus de aceeași persoană. Inculpatul Căilean Rareș-Florin i-a remis persoanei în cauză suma de 20 de mii de lei care i-a fost cerută în acel moment de persoana în cauză, reprezentând prețul substanței cu efecte psihoactive cunoscută sub denumirea de „sare”.

Inculpatul Căilean Rareș-Florin, se mai arată în cuprinsul actului de sesizare, a luat cele două plase, s-a întors la autoturismul VW Tiguan cu numărul de înmatriculare (…), a urcat în acesta pe locul dreapta-față și a pus cele două plase în autoturism, la picioarele sale. Apoi s-a întors spre Bistrița, autoturismul fiind condus de Rusu Cristinel. Având în vedere modul de comitere a faptei, reţine procurorul, rezultă că numitul Rusu Cristinel cunoștea conținutul plaselor – respectiv faptul că în acestea se substanța cu efecte psihoactive cunoscută sub denumirea de „sare” și a acceptat să transporte această cantitate de substanță cu efecte psihoactive cunoscută sub denumirea de «sare» la solicitarea inculpatului Căilean Rareș-Florin”, a reținut instanța din rechizitoriu.

Când au ajuns în Beclean însă, au fost opriți de polițiști și săltați. În fața anchetatorilor, au încercat să scape, spunând că în Dej au luat un tânăr la ocazie, care ar fi coborât în apropiere de Reteag. Acesta ar fi avut cele două pungi, și stând pe bancheta din spate le-ar fi pus sub unul din scaunele din față.

Minciuna nu a ținut, fiindcă polițiștii au verificat această variantă și au ajuns la concluzia că din spate pungile nu puteau fi împinse sub scaunul din față întrucât lipsea spațiul necesar. Mai mult decât atât, anchetatorii au prelevat amprente de pe pungile respective și acestea au coincis cu cele ale lui Căilean.

Potrivit anchetatorilor, Căilean avea de gând să vândă substanțele interzise, de pe urma cărora ar fi urmat să obțină circa 200.000 de lei (50 lei/gr), deci de 10 ori mai mult decât a “investit”.

În 4 luni și-a cumpărat droguri de peste 23.000 de lei

Procurorii au mai stabilit că Rusu și Căilean se cunoșteau de ceva vreme, legătura dintre ei fiind drogurile. Rusu a cumpărat de la Căilean în câteva rânduri substanțe interzise, pe care le vindea mai departe cu 50-60 lei gramul. Plătea o parte, iar restul după vânzarea mărfii. Unul dintre martorii audiați de procurori a declarat că, în perioada mai-august 2021 a cumpărat în total de la Rusu circa 234 grame de sare, pentru care a plătit 23.400 lei.

Potrivit anchetatorilor, de tranzacțiile cu droguri se ocupa și soția lui Rusu, când acesta nu se afla acasă. Femeia primea doar telefon de la soțul ei care îi spunea ce cantitate să dea. Banii erau însă încasați de bărbat.

Permis de conducere cumpărat din Italia

La acest dosar de trafic de droguri a fost reunit și un dosar demarat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița în martie 2021 și declinat în decembrie același an procurorilor DIICOT, cu privire la acuzațiile de conducere fără permis, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

În martie 2021, Căilean a fost oprit în trafic de polițiști, iar după ce a prezentat permisul, oamenii legii au constatat că documentul este unul fals. Căilean a dezvăluit că permisul a fost obținut în Italia de la o bărbat din Bologna căruia i-a dat doar două fotografii și 1.500 de euro, și pe care l-a cunoscut prin intermediul unui constănțean. El a încercat să îi convingă pe procurori, dar și pe judecători despre faptul că habar nu avea că permisul este unul fals, însă, evident, nu l-a crezut nimeni, în condițiile în care pentru obținerea unui astfel de document valabil ar fi obligatoriu să susțină un examen.

Pentru toate aceste infracțiuni, Căilean a fost condamnat de Tribunalul Bistrița-Năsăud la 4 ani și 11 luni de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă și a fost atacată deja cu apel, la Curtea de Apel Cluj.