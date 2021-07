Un dezvoltator imobiliar a primit undă verde chiar luna trecută pentru a ridica 4 blocuri cu 4 și respectiv 6 etaje pe strada Grănicerilor. Deși a primit girul consilierilor locali, oamenii din zonă reclamă mai multe ilegalități la acest plan urbanistic zonal. Îl acuză de ilegalități chiar pe primarul Ioan Turc și se pregătesc să-și caute dreptatea în instanță.

Investitorul imobiliar Betlar Construct SRL se pregătește să ridice 4 blocuri pe strada Grănicerilor. Potrivit documentației aprobate și de Agenția pentru Protecția Mediului, pe mai bine de 6000 de metri pătrați vor fi ridicate 4 blocuri: 3 cu regim de înălțime D+P+4E+2Er și un imobil cu regim de înălțime D+P+3E+Er.

În total, ar urma să fie amenajate 150 de apartamente în cele 4 blocuri. Constructorul se angajează să asigure 1865 mp (adică 30%) spațiu verde și să amenajeze 120 de locuri de parcare pentru cei care vor achiziționa apartamente aici.

Pentru a putea ridica clădiri atât de înalte, constructorul a avut nevoie de o derogare la Planul Urbanistic General, sub forma unui Plan Urbanistic Zonal. Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița, terenul de 6.216 mp este situat în intravilanul municipiului Bistrița, subzona de locuire individuală cu regim de construire discontinuu cu înălțime maximă de P+2, în afara zonei protejate și parțial zonă mixtă (locuințe cu regim înalt, instituții și servicii).

Constructorul a cerut prin PUZ încadrarea terenului în zona L3, care îi permitea să ridice acolo blocuri și cu 6 etaje.

Cum și-au schimbat părerea consilierii locali, în doar 15 minute !

PUZ-ul respectiv a primit undă verde de la Consiliul Local chiar luna trecută, în ciuda protestelor vecinilor de pe Grănicerilor. Proiectul a fost pus la dispoziția consilierilor cu doar două ore înainte de ședința respectivă. Cum s-au desfășurat lucrurile și ce presiuni s-au făcut a dezvăluit consilierul USR Nicolae Pavelean.

Acesta a relatat într-o postare pe Facebook faptul că inclusiv asupra sa s-ar fi făcut presiuni de către dezvoltator pentru a vota favorabil.

„Din analiza pe care am făcut-o în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, reiese faptul că unii indicatori urbanistici ai proiectului nu se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General al Bistriței.(…) Am interpelat serviciul de urbanism în timpul ședinței referitor la aceste aspecte tehnice. Doamna ce o înlocuiește pe fosta șefă de la urbanism nu m-a lămurit mai deloc îndrugând niște povești ba pe la microfon ba pe lângă, pe care numai dânsa le putea înțelege. Pentru mine proiectul PUZ Grănicerilor nu este justificat pentru că nu reprezintă altceva decât o derogarea de la reglementările existente. Pentru că mă ghidez după câteva principii importante cum ar fi deciziile bazate pe fapte/date sau faptul că este mai bine să urmezi un standard slab decât să nu urmezi nici un standard sau să fentezi orice standard. Ultimul motiv pentru care am votat împotrivă, este faptul că există multe contestații ale cetățenilor vis a vis de acest PUZ Grănicerilor. Contestații ale oamenilor care locuiesc în vecinătăți, oameni cărora le-am ascultat doleanțele când am fost la fața locului sau în dezbaterile publice. În același timp am ascultat și punctul de vedere al dezvoltatorului care la rândul său și-a spus și el doleanțele, însă într-un mod mult mai dur aș putea spune și spre deosebire de cetățenii din vecinătăți. Acesta a încercat să ajungă pe orice căi și prin intermediul oricăror cunoștințe, la consilierii locali și să îi influențeze să voteze pentru proiectul său. Personal, am rămas surprins după ce am fost chemat la o întâlnire cu o persoană pe care nu aș putea să spun că o cunosc foarte bine. Totuși a îndrăznit să îmi ceară să votez pentru PUZ Grănicerilor, spunându-mi că este rudă cu dezvoltatorul căruia i-ar fi foarte greu și nerentabil să mai reducă regimul de înălțime al clădirii. Ce nu a știut dezvoltatorul este că la mine e simplu, argumentele tehnice, argumentele de legalitate sunt cele care primează în orice discuție însă cele legate de faptul că ne cunoaștem sau suntem prieteni sau chiar rude, nu merg. Dacă ar fi venit să mă lămurească că acest proiect respectă toate reglementările ar fi fost de apreciat, dar să vii să ceri votul doar așa pe ochi frumoși nu merge”, a explicat consilierul într-o postare pe Facebook.

Ciudat este faptul că deși proiectul a primit vot nefavorabil în comisiile reunite (care au avut loc cu doar câteva minute înainte de ședința efectivă), consilierii s-au răzgândit în acele 15 minute dintre voturi și-au decis să susțină proiectul.

17 bistrițeni și-au unit forțele și se pregătesc să se lupte cu primăria și dezvoltatorul

„Ceea ce ne face să credem că în cele 15 minute s-au făcut presiuni pentru a acest proiect să treacă”, susțin 17 cetățeni care locuiesc pe Grănicerilor și care au depus mai multe plângeri la Primăria Bistrița. În definitiv, doar Nicolae Pavelean a votat împotriva acestui proiect.

În aceeași ședință de Consiliu Local se mai întâmplă un lucru cel puțin ciudat. Primarul Ioan Turc spune că a convenit cu investitorul să folosească 300 de metri pătrați pentru o grădiniță. Cu alte cuvinte, investitorul trebuie să doneze 300 de metri pătrați dintr-unul din blocuri pentru ca municipalitatea să amenajeze acolo o grădiniță sau creșă. Investitorul ar fi „promis” asta la notar.

„Acest proiect de hotărâre întrunește absolut toate condițiile prevăzute de lege. Din punct de vedere al transparenței s-au parcurs toate etapele. Pentru prima dată am cerut dezvoltatorului cedarea unui spațiu cu destinație creșă. Și pe viitor vom face la fel. Dezvoltatorii importanți cred eu că nu se vor supăra dacă municipalitatea le solicită să întoarcă ceva. Nu am niciun fel de emoție de niciun fel de natură de a cere lucruri. Nu suntem singura municipalitate care atunci când intră în discuție proiecte imobiliare mari cere ca parte din investiție să vină către comunitate. Din discuțiile avute în spațiul public a reieșit că oamenii preferă creșele și grădinițele publice și nu private, din motive lesne de înțeles. Fapt ce s-a întâmplat printr-o declarație notarială”, a precizat Ioan Turc în ședința de Consiliu Local, în care a fost votat proiectul.

Această abordare a fost considerată de mulți un șantaj, mai ales că dezvoltatorului i-ar fi fost impusă cedarea unui spațiu fix înainte de votul în Consiliul Local.

La o lună de la girul consilierilor locali, vecinii de pe Grănicerilor mai fac o tentativă de a stopa acest proiect. Aceștia depun mai multe plângeri la Primăria Bistrița și susțin că se vor adresa instanței dacă nu sunt luați în seamă.

Printre obligațiile impuse constructorului prin avizul de oportunitate se numără: consultarea publicului pe parcursul elaborării propunerilor. Informarea și consultarea publicului urma să se facă înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare. Expunerea unui afiș în holul primăriei. Panouri de informare pe terenul în cauză, dar și dovada notificării în scris privind intenția de realizare a obiectivelor din PUZ a proprietarilor terenurilor vecine cu zona studiată.

Ei bine, oamenii susțin că tocmai asta nu s-a respectat, nu au fost informați: „Vecinii direcți nu au fost înștiințați în legătură cu noul proiect. Nu s-a pus niciun panou în zonă cu varianta de proiect votată. Din acest punct de vedere s-a încălcat flagrant legislația”, se arată într-una dintre plângeri.

Cererile oamenilor de anulare a hotărârii au fost respinse de consilieri. Doar 3 au fost de partea oamenilor la ultima ședință de luna aceasta. Astfel, cel mai probabil, totul se va muta în instanță.

Andreea Moldovan