Secretarul general al PNL Bistrița-Năsăud, consilierul județean Ovidiu Florean, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că a descoperit mai multe facturi ”umflate” la LDP și că e foarte probabil ca acestea să intre în ”atenția procurorilor DNA”.

”Administrația PSD din Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se poate caracteriza prin sintagma ‘Hoțul strigă hoții’. Am încercat să aflu cum a reușit LDP să aibă pierderi de 2,7 milioane lei și am descoperit câteva facturi umflate cu prețuri majorate de până la 2000 %, facturi pe care le-au achitat după ce au fost avizate de către 4-5 oameni care lucrează acolo. Rămâi efectiv oripilat când vezi că un simering costă 836 de lei, prețul real e sub 50 de lei. Un oring costă 466 de lei la LDP, prețul real e 15 lei, o piuliță costă 575 de lei la LDP, dacă e de 16, prețul real e de 3 lei, un rulment 586 lei. Am o groază de facturi de acest fel, probabil că vor intra în atenția procurorilor DNA pentru că modul ăsta prin care s-a jecmănit societatea LDP este impardonabil”, a declarat Ovidiu Florean.

Anunțat drept candidat al PNL la fotoliul de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Ovidiu Florean a precizat că dacă PNL va ajunge să conducă această instituție va solicita câte un audit financiar la toate celelalte instituții din subordine.

”Începând cu luna iunie, eu vă asigur că administrația de la Consiliul Județean va fi PNL și că vom iniția niște documente de audit prin care vor fi auditate toate entitățile din subordinea CJ. Trebuie să punem stop acestui mod de a arunca banii publici pe fereastră. Trebuie să punem stop acestui mod în care sunt jecmănite toate societățile din subordinea CJ. Astfel de întâmplări se realizează și la RAJA Aquabis și în toate entitățile subordonate județului. Trebuie să spunem stop huzurului pe bani publici prin deplasări în străinătate a domnului Radu Moldovan în Coreea, Spania, Rusia, Israel și așa mai departe. Din luna iunie, garantez că toate aceste entități vr fi auditate pe activitatea lor economică și financiar-contabilă din ultimii 8 ani și că toate neregulile vor fi aduse la cunoștința publicului și, acolo unde se pune problema de suspiciuni de ordin penal, acestea vor fi înaintate Direcției Naționale Anticorupție”, a mai declarat Florean.