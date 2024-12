Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) lansează un apel urgent către Guvernul României în ceea ce priveşte impactul „devastator” asupra industriei turismului pe care îl vor avea măsurile fiscale propuse prin „ordonanţa trenuleţ”, fără a fi însoţite de politici publice de compensare a impactului negativ şi dezvoltare a turismului de incoming şi susţinere a investiţiilor în domeniu, conform agerpres.ro.

„În timp ce ţări din jurul nostru au o rezultate bune în ceea ce priveşte ponderea turismului în economia lor (Bulgaria, Ungaria, Croaţia, Polonia), ca urmare a unor investiţii publice în infrastructură şi promovare, a unei legislaţii suple şi adaptate noilor dezvoltări – digitalizare, platforme online – şi a creării cadrului pentru ca operatorii economici din turism să se dezvolte, România este codaşă în acest clasament. În ciuda tuturor insistenţelor industriei turismului şi a punerii la dispoziţie din partea specialiştilor către toate formele de organizare pe care le-au avut autorităţile de reglementare din domeniu, turismul este codaş la împărţirea bugetului, are reglementări vechi şi neadecvate şi nu beneficiază de susţinere optimă pentru promovarea internaţională, lucru care a dus, conform BNR, pentru anul 2023, ca deficitul balanţei comerciale din turism să fie de 3,694 miliarde de euro, în creştere faţă de 2022″, semnalează reprezentanţii FIHR într-o Scrisoare deschisă adresată Guvernului României.

FIHR solicită adoptarea de urgenţă a unor măsuri precum alocarea unui buget anual de promovare a României ca destinaţie turistică în cuantum de 10% din sumele economisite din eliminarea voucherelor de vacanţă (cu un impact semnificativ de până la 30% din piaţă), pentru a înlocui deficitul de turism intern creat şi pentru atragerea de turişti străini, ducând, astfel, şi la o diminuare a deficitului comercial din domeniu, actualizarea legislaţiei care să permită realizarea de bugete multianuale, fără de care în fiecare an participarea la evenimentele de început de an (târguri internaţionale sau alte manifestări sunt puse sub semnul întrebării şi, de multe ori, anulate), precum şi OPANT nr.65/ 2013, inclusiv clasificarea apartamentelor şi standardele ocupaţionale şi digitalizarea raportărilor – crearea de platforme pentru raportarea datelor, monitorizarea circulaţiei turistice, statistici, colectarea rapoartelor de la platformele online, respectiv evidenţierea aportului în PIB, scrie sursa citată.