Opt bărbați acuzați de procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud de trafic de arme și trafic de droguri, în urma perchezițiilor efectuate luni în mai multe localități din județ, au fost prezentați, marți, instanței de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bistrița-Năsăud, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Doar patru dintre aceștia vor sta după gratii pentru următoarele 30 de zile.

În urma perchezițiilor efectuate luni de procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud, alături de polițiștii de la Arme și Muniții din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, alături de 2 ofițeri spanioli din cadrul Guardia Civil – Unitatea Centrală a Informațiilor și un ofițer din cadrul Europol – Ap. Weapons & Explosives, în localitățile Dumitra, Rebrișoara, Dealul Ștefăniței, Șintereag și Bistrița, au fost duse la audieri 20 de persoane, dintre care 14 au fost reținute. Ulterior, procurorii antimafia au dispus controlul judiciar față de alte 6 persoane, iar alte 8 au fost duse în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Față de acestea, instanța a dispus arestarea preventivă față de 4 persoane, pentru alte 3 instanța a dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile, iar una a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

„În baza art. 226 Cod procedură penală, rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 2 Cod procedură penală:

I. Admite propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. 92 D/P/2022 ca fiind întemeiată şi în consecinţă, dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.09.2023 şi până la data de 12.10.2023, inclusiv, a inculpaţilor:

R. S., cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,3, 6 din Cod Penal, în forma constituirii; contrabandă calificată, prev. de art. 271 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale); nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin. 1 și 5, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (15 acte materiale); nerespectarea regimului armelor și munițiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.pen.; nerespectare a regimului materiilor explozive, prev. de art. 346 alin. 1 din Cod penal; trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (3 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen;

N. I., cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,3, 6 din Cod Penal, în forma constituirii; contrabandă calificată, prev. de art. 271 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.(2 acte materiale); nerespectare a regimului armelor ?i al munițiilor, prev. de art. 342 alin. 1 din Cod penal, toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen.;

S. G., cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,3, 6 din Cod Penal, în forma aderării şi nerespectare a regimului armelor ?i al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 ?i 5 din Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.(2 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen.;

B. D. (junior),cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de: nerespectare a regimului armelor ?i al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 din Cod penal; nerespectarea regimului armelor și muniţiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.pen. şi participație improprie la contrabandă calificată, prev. de art. 52 alin.3 C.pen., rap. la art. 271 alin.1 din Legea nr. 86/2006, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

II. În baza art. 227 Cod procedură penală respinge propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 92 D/P/2022 privind pe inculpaţii C. G., S. G. N. şi H. N., şi dispune în baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 218 – 219 Cod procedură penală şi art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, luarea măsurii arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.09.2023 şi până la data de 12.10.2023, inclusiv, faţă de inculpaţii: C. G., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,3, 6 din Cod penal, în forma aderării; nerespectare a regimului armelor și al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 din Cod penal şi nerespectarea regimului armelor ?i muniţiilor, prev. de art. 342 alin.2 C.pen., toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. S. G. N., cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,3, 6 din Cod Penal, în forma aderării; nerespectare a regimului armelor ?i al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 din Cod penal; uz de armă fără drept, prev. de art. 343 alin. 1 din Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. şi braconaj, prev. de art. 42 alin. 1 lit. c din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen., toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen.. H. N., cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de trafic de droguri de risc ?i de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 ?i 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. şi conducere fără permis, prev. de art. 335 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.(3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.. În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală impune inculpatului C. G. obligaţia de a nu părăsi imobilul din …. fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală impune inculpatului S. G. N. obligaţia de a nu părăsi imobilul situat în …. fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală impune inculpatului H. N. obligaţia de a nu părăsi imobilul situat …fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 2 lit. a, b Cod procedură penală pe durata arestului la domiciliu inculpaţii C. G., S. G. N. şi H. N., au obligaţia să se prezinte în faţa organelor de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi şi să nu comunice în niciun mod (direct sau indirect) între ei, şi nici cu ceilalţi inculpaţi ori persoane presupus implicate în cauză, respectiv R.Ş., N. I., S. G., B. D. junior, T. T., C. V. D., M. I., B. D., D. I., S. V. S., B. D., B.N., B. G. L., M. I. C., T. D. I., C. R. A., B. M. G., B. I. M., H. H., B. D..

În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală atrage atenţia inculpaţilor C. G., S. G. N. şi H. N., că în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În temeiul art. 221 Cod procedură penală stabileşte ca Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J. Bistriţa-Năsăud să verifice modul în care inculpaţii arestaţi la domiciliu respectă măsurile stabilite în sarcina lor prin prezenta încheiere penală.

III. În baza art. 227 Cod procedură penală respinge propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 92 D/P/2022 privind pe inculpatul T. T.. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 202 alin.1, 2, 4 lit. b Cod procedură penală, art. 203 alin. 2 Cod procedură penală, art. 211 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul T. T., fiul cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,3, 6 din Cod penal, în forma aderării şi nerespectare a regimului armelor și al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 din Cod penal, cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen., pe o durată de 60 de zile, începând cu data de astăzi, 13.09.2023 şi până în data de 11.11.2023, inclusiv. În baza art. 215 alin. 1 Cod procedură penală pe durata controlului judiciar inculpatul T. T. va avea următoarele obligaţii: – să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; – să informeze de îndată, organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; – să se prezinte la organul desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală pe durata controlului judiciar inculpatul are obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza şi de a nu lua legătura şi de a comunica direct sau indirect cu ceilalţi inculpaţi ori persoane presupus implicate în cauză, respectiv R. Ş., N. I., S. G., B. D. junior, C. G., S. G. N. şi H. N., C. V. D., M. I., B. D., D. I., S.V. S., B. D., B. N., B. G. L., M. I. C., T. D. I., C. R. A., B. M. G., B. I.M., H. H., B. D.. În baza art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu. În baza art. 215 alin. 4 Cod procedură penală desemnează organul competent din cadrul cadrul I.P.J. Bistriţa-Năsăud să supravegheze respectarea de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar.

Acordă apărătorilor din oficiu O. I. A. şi P. A.-I. onorariu în cuantum de 340 lei fiecare, iar dnei avocat P.D. onorariu în cuantum de 680 lei, sume care se vor avansa şi suporta din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 221 alin. 8, art. 215 alin. 5 Cod de procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri inculpaţilor, Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J. Bistriţa-Năsăud, Posturilor de Poliţie ale comunelor Prundu Bârgăului, Şintereag, Romuli şi Rebrişoara, Poliţiei municipiului Bistriţa, Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa-Năsăud, Poliţiei de Frontieră Română, IPJ BN – Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare sau comunicare conform art. 203 alin. 7 C.pr.pen.”, este decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Reamintim că, în perioada iunie 2022 – septembrie 2023, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița – Năsăud – Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu D.I.I.C.O.T. – B.T. Bistrița – Năsăud, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată, nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj cinegetic și trafic de droguri de risc și mare risc.

Membrii grupării ar fi acționat pe două paliere: sustragerea sau procurarea ilegală de arme din Spania sau din alte țări ale Uniunii Europene, introducerea armelor pe teritoriul României și plasarea armelor în circuitul ilegal, în vederea utilizării acestora la acțiuni de braconaj cinegetic și la alte activități ilegale, respectiv distribuția de droguri de risc și mare risc în județul Bistrița-Năsăud.

La data de 12 septembrie 2023, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – I.G.P.R. și ai structurile teritoriale de arme explozivi și substanțe periculoase din Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Suceava efectuează 28 de percheziții domiciliare, în județul Bistrița-Năsăud, la persoanele bănuite.

