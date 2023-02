O femeie a fost găsită captivă într-o celulă improvizată într-o locuință din orașul brazilian Viana, informează Globo.com.

Rosinalva Borges da Silva, în vârstă de 39 de ani, se afla de 20 de ani în celulă și era ținută acolo chiar de mama ei. Când a fost găsită, victima avea mâinile și picioarele în lanțuri și era malnutrită și deshidratată. Femeia ținută captivă a fost eliberată joia trecută după o operațiune a poliției braziliene. Mama ei a fost arestată.

După eliberare, victima a fost transportată la spital și încă se află acolo, suferind de o formă severă de malnutriție. Potrivit șefului poliției locale, Carlos Alberto Braga Diniz Neto, victima a fost găsită legată cu lanțuri de mâini și picioare, în mizerie, înfometată și însetată. Mama ei, o femeie în vârstă, era sub influența băuturilor alcoolice. Poliția braziliană a anunțat că victima a fost încarcerată sub pretextul unor afecțiuni psihice care s-ar fi produs după ce i-ar fi murit doi copii. În urma tragediilor, ar fi devenit agresivă și singura soluție găsită de mama ei ar fi fost s-o lege. Mama victimei și un bărbat care avea cheia celulei au fost arestați, însă poliția continuă ancheta pentru a afla dacă au fost implicate și alte persoane, întrucât situația femeii ar fi fost cunoscută și altora.