Performanță nesperată pentru o firmă din Bistrița-Năsăud care, deși are un singur angajat, a reușit să pună mâna în ultimele 4 luni pe două licitații publice în valoare totală de peste 150 de milioane de lei. Aceeași instituție a organizat licitațiile: Consiliul Județean Cluj. Ambele licitații presupun lucrări la drumurile județene din Cluj.

Consiliul Județean Cluj a atribuit luna aceasta contractele pentru întreținerea pe timp de vară a drumurilor județene. Peste 350 de milioane de lei au fost împărțiți pe 5 loturi. Cele 5 loturi au fost împărțite de 3 firme.

Pe unul dintre loturile celei mai noi licitații organizată de Consiliul Județean Cluj pentru întreținerea pe timp de vară a drumurilor județene a pus mâna o firmă din Bistrița-Năsăud: CLARO BUILD SRL. Este vorba despre lotul 4, care are o valoare de 86 de milioane de lei și presupune întreținerea drumurilor județene din jurul orașului Gherla.

Printre firmele care au câștigat loturi la această licitație se numără Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj. Firma a pus mâna pe loturile 3 și 1, care le aduc în conturi aproape 150 de milioane de lei. Au mai câștigat două loturi cei de la Zadiloc SRL, valoarea lor totală trecât de 100 de milioane de lei.

Licitația a fost împărțită în 5 loturi și vizează întreținerea a 45 de drumuri județene, cu o lungime totală cumulată de peste 735 de kilometri. Contractul încheiat cu cele 3 firme se desfășoară pe 4 ani.

„În baza acordurilor cadru încheiate pe o perioadă de 4 ani, principalele activități ce urmează a fi desfășurate de către firmele câștigătoare sunt așternerea de covor asfaltic, întreținerea părții carosabile și a acostamentelor, reprofilarea drumului, întreținerea podurilor și podețelor, curățarea șanturilor și a rigolelor, tăierea vegetației, semnalizarea rutieră etc…”, precizează Consiliul Județean Cluj, într-un comunicat de presă.

Printre lucrările pe care trebuie să le realizeze SRL-ul din Bistrița se numără: așternerea de covor asfaltic, întreținerea părții carosabile și a acostamentelor, reprofilarea drumului, întreținerea podurilor și podețelor, curățarea șanțurilor și a rigolelor, tăierea vegetației sau semnalizarea rutieră.

150 de milioane în doar patru luni!

Aceasta nu este singura licitație organizată de Consiliul Județean Cluj pe care a pus mâna firma din Bistrița-Năsăud. În vara acestui an, CLARO BUILD SRL mai câștiga o licitație organizată de autoritățile din județul vecin. Valoarea contractului ajungea și în acest caz la 85 de milioane de lei.

Contractul presupunea lucrări de întreținere în regim de primă urgență: refacerea infrastructurii rutiere a sectoarelor de drum județean DJ 172 F, în comuna Mica și DJ109 E, din comuna Vad.

„Pe drumul DJ 172 F sunt prezente degradări ale sistemului rutier (gropi, crăpături, fisuri multiple, rupturi de margine), degradări ale elementelor de siguranța circulației (parapeți de siguranță), degradări ale elementelor de scurgerea și evacuarea apelor, degradări ale fundației și corpului drumurilor, degradări ale acostamentelor și taluzurilor. Pe drumul DJ 109 E sunt prezente degradări ale sistemului rutier, degradări ale elementelor de siguranța circulației, degradări ale elementelor de scurgerea și evacuarea apelor, degradări ale fundației și corpului drumurilor, degradări ale acostamentelor și taluzurilor. Alunecare de teren pe o lungime de 250 de ml, adiacent malului Someșului (…) Astfel pentru ca circulația auto să se poată desfășura în condiții de siguranță, confort și pentru evitarea unor accidente de circulație, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj recomandă expertizarea, punerea în siguranță a zonei și să se demareze în regim de urgență lucrări de refacere a infrastructurii rutiere afectate ”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Starea drumurilor pe care urmează să intervină constructorul din Bistrița-Năsăud ne sugerează faptul că este vorba despre lucrări complexe, care necesită specialiști, dar și mână de lucru și utilaje specifice.

CLARO BUILD SRL a vândut mixtură asfaltică de 35 de milioane într-o singură lună

Se pare că firma nu se ocupă numai cu construcții utilitare de drumuri, ci comercializează și mixtură asfaltică. Astfel, la cele două licitații se mai adaugă câteva care vizează achiziția de mixtură asfaltică.

În 15 iulie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca a achiziționat în baza unui acord cadru pentru 24 de luni mixtură asfaltică de 12 milioane de lei. În 2 iulie, aceeași instituție achiziționa un alt tip de mixtură asfaltică, de la aceeași firmă cu aproape 11,5 milioane de lei, tot în baza unui acord pe doi ani.

Cu o zi în urmă, firma din Bistrița semna al treilea contract cu DRDP Cluj, pentru un alt tip de mixtură asfaltică, în valoare de 12 milioane de lei. Într-o singură lună, firma din Bistrița a vândut mixtură asfaltică în valoare de aproape 35 de milioane de lei.

Succesul firmei din Bistrița nu se termină aici. Același SRL punea mâna anul trecut pe două contracte pentru servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor naționale aflate în administrarea DRDP Brașov. Valoarea totală a contractelor trece de 70 de milioane de lei. Anul acesta, CLARO BUILD SRL mai pușcă două contracte pentru aceleași servicii, licitația fiind organizată de aceeași instituție. Valoarea contractelor ajunge la 37 de milioane de lei.

CLARO BUILD SRL, succes maxim cu un singur angajat

Cum a ajuns firma bistrițeană la un asemenea succes nimeni nu-și explică, mai ales că anul trecut, aceasta figura cu un singur angajat. Cifra de afaceri raportată ajungea la 1,5 milioane de lei, cu un profit net de 679.000 de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Astfel, doar cu unul dintre contractele încheiate cu Consiliul Județean Cluj în conturile firmei intră de aproape 60 de ori mai mulți bani decât a avut vânzări în tot anul trecut.

Deși firma a fost înființată în 2016 și cifra de afaceri a crescut cu fiecare an, numărul de angajați a rămas tot la 1. Pentru anul 2020, firma a raportat o cifră de afaceri de 2,4 milioane de lei și profit de 141.900 de lei. În 2019, firma raporta o cifră de afaceri de 331.413 lei și un profit modest de sub 30.000 de lei.

În 2018, cifra de afaceri a SRL-ului ajungea din nou la 1,3 milioane de lei, însă firma înregistra pierderi de 23.000 de lei. Pierderi a înregistrat și în 2017, de 11.000 de lei. Cifra de afaceri ajungea, însă, și atunci la peste 800.000 de lei.

SRL-ul este deținut și administrat de Maria Petruț și are sediul în Bistrița, pe strada Zefirului la nr. 12, unde funcționează alte două firme ale familiei Petruț: Dacia Asphalt SRL, firmă înființată în iunie 2016, care are obiect de activitate „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, și Dacia SRL, firmă înființată în 1991, care are ca obiect de activitate lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor. Dacia Asphalt SRL este însă în altă ligă: anul trecut raporta afaceri de 87 de milioane de lei, un profit net de peste două milioane de lei și 17 angajați.

În ceea ce privește Dacia SRL, anul trecut firma raporta o cifră de afaceri de aproape 690.000 lei, un profit net de peste 180.000 lei și doar 3 angajați.

Andreea Moldovan