În urma controlului efectuat anul trecut de inspectorii Corpului de Control din cadrul Ministerului Justiției, notărița Marsineta Vaida a primit o amendă zdravănă, de câteva zeci de mii de lei, de altfel maximul cât prevede legea, dar a fost trimisă și la “reciclare” la Institutul Notarial Român.

Așa cum am arătat într-o ediție anterioară a Gazeta de Bistrița, notărița Marsineta Vaida a fost verificată anul trecut de inspectorii Corpului de control al ministrului justiției, ocazie cu care s-a constatat că aceasta nu a respectat o serie de prevederi legale care guvernează această profesie.

Am întrebat, ni s-a răspuns: Amendă maximă!

Deoarece am vrut să știm dacă Ministerul Justiției a dispus sancțiuni în ceea ce o privește pe Marsineta Vaida am transmis o solicitare în acest sens, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și am primit zilele trecute răspunsul așteptat.

Din document, reiese clar că, urmare a verificărilor efectuate anul trecut de inspectorii Corpului de Control, notărița bistrițeancă a primit o amendă zdravănă, maximul prevăzut de legea care guvernează această profesie, dar a fost trimisă și la…”reciclare”. sancțiunile au fost aplicate în luna septembrie anul acesta și au rămas definitive în octombrie.

“În legătură cu cererea dumneavoastră adresată Ministerului Justiției, prin care, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, solicitați anumite informații instituției noastre, vă comunicăm următoarele:

Prin raportul de control nr. 14/34329/288/N/2023/25.03.2024, întocmit ca urmare a controlului profesional efectuat în baza Ordinului ministrului justiției nr. 825/3/2023, ministrul justiției a aprobat efectuarea cercetării prealabile a notarului public Vaida Marsineta, membru al Camerei Notarilor Publici Cluj, fiind constatate deficiențe ce conturau existența unor indicii de săvârșire a abaterilor disciplinare prevăzute de art. 74 lit. d) teza a II-a și, respectiv, de art. 74 lit. e) teza a II-a, din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

«d) îndeplinirea, în mod repetat, a actelor și procedurilor notariale, cu nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii notariale în cauză, ori îndeplinirea acestora cu încălcarea dispozițiilor art. 9» și

«e) (…) neglijența în efectuarea lucrărilor».

În urma efectuării cercetării prealabile de către inspectori din cadrul Corpului de Control al ministrului, ministrul justiției a formulat acțiunea disciplinară împotriva notarului public, înaintată spre soluționare Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

Prin Hotărârea nr. 8/06.09.2024, pronunțată de Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici în dosarul nr. 8/2024, a fost admisă acțiunea disciplinară nr. 21/34329/288/N/2023/26.04.2024, formulată de ministrul justiției împotriva notarului public Vaida Marsineta, fiind aplicată sancțiunea disciplinară prevăzută de art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 36/1995, a notarilor publici și a activității notariale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – amenda în cuantum de 40.000 lei. De asemenea, notarul public a fost obligat să urmeze, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, una dintre formele de pregătire profesională în cadrul Institutului Notarial Român.

Potrivit adresei nr. 50/14.10.2024 a Consiliului de disciplină din cadrul UNNP, hotărârea nr. 8/06.09.2024 a rămas definitivă la data de 07/10.2024”, este răspunsul transmis de Ministerul Justiției, în urma solicitării Gazeta de Bistrița.

Iată ce prevede art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 36/1995:

(1) Sancțiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite și sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei;

c) suspendarea notarului public din exercițiul funcției pe o durată de cel mult 6 luni;

d) excluderea notarului public din profesie.

(2) În cazul abaterilor prevăzute la art. 74 lit. a), d), e), k), n), r) și s), Consiliul de disciplină poate dispune și obligarea notarului public sancționat să urmeze, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care acesta a fost sancționat, una dintre formele de pregătire profesională în cadrul INR.

(3) Hotărârea definitivă constituie titlu executoriu.

(4) Amenda prevăzută la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul Uniunii (n. r. – Uniunea Națională a Notarilor Publici).

Reamintim că, din raportul de control încheiat în urma verificărilor efectuate la biroul notarial cu privire la activitatea notarială a Marsinetei Vaida, reiese că aceasta a încălcat mai multe prevederi legale și a acționat în unele cazuri chiar cu rea credință atunci când a autentificat diferite contracte de vânzare-cumpărare, acte de succesiune, de donație, de întreținere, acte de dare în plată, proceduri de divorț etc.

“Modul de îndeplinire a atribuțiilor funcției exercitate arată că notarul public Vaida Marsineta nu a înțeles pe deplin rolul, importanța și responsabilitatea pe care le implică o funcție de autoritate publică de asemenea importanță în sistemul judiciar”, este una dintre concluziile inserate în raportul inspectorilor Corpului de Control al ministrului justiţiei, aceștia precizând totodată că notărița bistrițeancă “a săvârșit mai multe abateri disciplinare prin îndeplinirea, în mod repetat, a actelor și procedurilor notariale, cu nerespectarea dispozițiilor legale în materie”.

CITEȘTE ȘI: