Consilierul municipal USR Nicolae Pavelean spune că renumărarea voturilor, în orice societate democrată, ar trebui să fie un proces firesc și nediscutabil, mai ales atunci când diferența este foarte mică, de numai câteva voturi, așa cum este în cazul scrutinului pentru alegerea Primarului Municipiului Bistrița.

„Să nu mai punem că atunci când nu ai două tururi de scrutin, ar trebui chiar să fie în interesul ambilor candidați să renumere voturile pentru a fi siguri că au o legitimitate clară pentru mandatul pe care îl va exercita oricare dintre ei. Asta dacă nu cumva, unul dintre ei știe că ceva ar fi în neregulă și că renumărarea i-ar putea schimba soarta.

Pe lângă asta, pentru mine, greșelile de altfel justificate de modul dezastruos în care au fost organizate aceste alegeri, greșeli dovedite destul de clar în mai multe locuri din țară, îmi arată că există toate motivele pentru a renumăra voturile ori de câte ori este nevoie până când toată lumea este sigură care sunt rezultatele”, a scris Nicolae Pavelean pe pagina sa de Facebook..

În acest context, consilierul municipal adresează și câteva întrebări.

„1. Dacă PSD nu are nimic de ascuns, de ce reprezentanții lor se opun renumărării voturilor pentru alegerea Primarului Municipiului Bistrița? (Întrebarea sper că le sună și reprezentanților celorlalte partide care au votat împotriva renumărării atât la BEM cât și la BEJ)

2. Dacă vreți ca adevărul să iasă la suprafață de ce nu protestanți împotriva deciziilor birourilor electorale de a refuza renumărarea voturilor? Unde sunteți voi cei peste 15000 de bistrițeni care ați votat cu Ioan Turc? Unde sunteți voi, liderii PNL care ar trebui să fiți primii care mobilizează miile de alegători care își doresc să afle adevărul? Dacă aș fi fost în locul oricăruia dintre cei doi candidați, aș fi fost primul în fruntea unui protest pașnic prin care să fie solicitată imperativ renumărarea voturilor și aflarea adevărului.

P.S. Pentru cei care vă gândiți să îmi săriți cu idei că aș susține pe vreunul dintre cei doi (Ioan Turc sau Gabriel Lazany) vă reamintesc că am fost și sunt singurul consilier local care în exercitarea mandatului de ales local, nu am susținut niciodată persoane, ci doar proiecte și idei și singurul care s-a opus oricăror demersuri și idei care veneau în dezavantajul bistrițeanilor de rând, indiferent din partea cui au venit aceste idei. Vă reamintesc de asemena, că nu voi mai fi nici Consilier Local în mandatul următor și deci, nu am nici un interes legat de cine va fi Primarul care va conduce viitoarea administrație locală.

Așa că, de această dată, mă exprim din poziția de simplu cetățean al Bistriței, care nu l-a votat pe niciunul dintre cei doi candidați în discuție, dar care își dorește pur și simplu ca adevărul să fie cunoscut”, a mai scris Nicolae Pavelean.