Monica Săsărman, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a participat vineri, 22 noiembrie, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la evenimentul de decernare a Trofeul Calității ARACO, distincție profesională conferită de Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO). Este a XXVI-a ediție a acestei gale care recompensează soluțiile inovative și sustenabile în domeniul construcțiilor.

“Am fost onorată să particip la un eveniment în care au fost premiate proiecte de referință la nivel național în domeniul construcțiilor, alături de cei mai buni specialiști în domeniu din România. Țin să îi felicit pe organizatori și pe laureați deopotrivă, sunt cei care aduc plus valoare în comunitățile noastre. Am subliniat faptul că Guvernului României este un partener al acestei asociații profesionale dintr-un domeniu extrem de important al economiei și am evidențiat câteva din programele pe care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației le-a promovat pentru lucrătorii din domeniul construcțiilor”, ne-a declarat secretarul de stat Monica Săsărman.

Potrivit secretarului de stat Monica Săsărman, pentru a sprijini implementarea investițiilor finanțate prin PNRR, Investiția I3 vizează îmbunătățirea competențelor specialiștilor și lucrătorilor pentru a asigura tranziția către o economie verde și adaptarea la efectele schimbărilor climatice, în special în ceea ce privește soluțiile cu emisii reduse de carbon, care utilizează în mod eficient resursele, utilizate pentru lucrările de renovare energetică (de ex. sisteme avansate de management al clădirilor BMS, gestionarea și întreținerea instalațiilor, încorporarea de noi produse/inovații în proiectare; interpretarea și luarea în considerare a noilor reglementări și tehnici de proiectare a construcțiilor având în vedere impactul preconizat al schimbărilor climatice etc).

“MDLPA a elaborat 12 scheme de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor pentru lucrătorii și specialiștii cu activitate în construcții, precum proiectanți – ingineri construcții civile, industriale și agricole, ingineri instalaţii pentru construcţii, arhitecți, arhitect de interior, urbanist cu drept de semnătură în arhitectură, alte tipuri de absolvenți de inginerie, verificatori de proiecte, experți tehnici și auditori energetici pentru clădiri, diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția.

Pe baza acestor scheme de certificare, cu aplicabilitate națională, dezvoltate pentru lucrătorii și specialiștii cu activitate în construcții, se vor organiza programele de formare, sub forma unor cursuri de scurtă durată, pentru cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor care obțin certificarea absolvirii cursurilor de formare în domeniul eficienței energetice.”, ne-a precizat Monica Săsărman.

Citește și: Aquabis reușește să extindă utilitățile la Colibița, jonglând printre arii protejate și împotrivirea unora