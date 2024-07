La finele săptămânii trecute, a avut loc „Reuniunea Femeilor Social Democrate alese primar pentru mandatul 2024 – 2028 și a activului OFSD”, inițiativă a Organizației Femeilor Social Democrate, în parteneriat cu Organizația Județeană a PSD Constanța, la care a participat și Monica Săsărman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Monica Săsărman a expus principalele atribuții care revin primarului, oportunități de finanțare și strategii de dezvoltare a comunității, oferind, de asemenea, soluții la problemele ridicate de participantele la reuniune.

„Programul reuniunii a fost unul complex, în cadrul căruia am trecut în revistă stadiul programelor naționale de dezvoltare derulate prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Compania Națională de Investiții, Agenția Națională pentru Locuinței sau Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, am punctat stadiul anumitor acte normative cu impact asupra dezvoltării comunităților și colaborarea cu doamnele deputat și senator prezente la eveniment, am preluat propunerile primărițelor social democrate și, nu în ultimul rând, am subliniat câteva dintre provocările preluării mandatului de primar pentru femeile la primul mandat.

Vizita la Cumpăna și realizările doamnei primar Mariana Gâju au demonstrat femeilor aflate la primul mandat faptul că orice proiect poate prinde contur atunci când există perseverență, implicare, parteneriat solid cu cetățeanul și colaborare cu autoritățile publice centrale.

Personal, felicit administrația locală de la Cumpăna condusă de doamna primar Mariana Gâju pentru toate realizările!

Felicit toate femeile social democrate implicate în alegerile locale din iunie 2024 și mă bucur nespus că ne-am reîntâlnit!

Doresc succes tuturor femeilor primar și mulțumim doamnei secretar general Maria Lazăr pentru inițiativă și pentru viitoarele acțiuni conturate în cadrul acestei reuniuni!”, a transmis secretarul de stat Monica Săsărman de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice.