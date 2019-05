Moda si stil masculin – 5 secrete pe care doar barbatii stilati le cunosc

Imaginea barbatului stilat a trecut prin multe transformari de-a lungul timpului in ceea ce priveste vestimentatia si accesoriile, insa, atitudinea increzatoare si charisma au sfidat trendurile si tendintele, fiind dintotdeauna asociate cu notiunea de gentleman si barbat stilat. Cu acea aura de incredere si nonsalanta, un barbat stilat este in primul rand un barbat asumat, care isi cunoaste atat punctele forte cat si pe cele slabe, stiind mereu sa selecteze acele conjuncturi favorabile pentru dezvoltarea lui.



Asadar, daca te intrebi cum de acesti barbati par mereu, indiferent de ocazie, extrem de stilati si aranjati, afla ca acestia au cateva obiceiuri integrate in rutina lor, de la care nu se abat. Sa trecem in revista cateva din secretele aspectului lor atat de bine pus la punct.



1. Un barbat stilat se imbraca pentru a-si exprima individualitatea si nu pentru a impresiona.



Canoanele riguroase din moda au prea putin impact asupra unui barbat care stie cine este si ce vrea. Acesta isi alege vestimentatia in asa fel incat sa-i completeze personalitatea si caracterul, tinand cont de eticheta si stil doar datorita stimei sale de sine si nu datorita expectantelor sociale.



2. Un barbat stilat cauta mereu calitatea.



Jeansii asortati cu o camasa alba de in sau un tricou polo pot fi o alegere excelenta pentru ocaziile casual, in timp ce costumul barbatesc este, cu siguranta, piesa de rezistenta ce se preteaza atat la contextul profesional cat si la unul mai pretentios. Chiar si in cazul intalnirilor informale, un barbat stilat va alege sa poarte haine de calitate pe care le asorteaza in maniera personalizata. Pe acest site gasesti tricouri barbatesti la moda dar si de o foarte buna calitate, pentru a-ti completa tinutele.



2. Un barbat stilat stie sa acorde atentia cuvenita, detaliilor.



Fie ca vorbim de o curea de designer, sau o perecehe de ochelari vintage, o tinuta aparent simpla, va fi scoasa din anonimat, in mod subtil si cu mult bun gust, prin cateva accesorii de efect. Barbatii stilati cunoasc arta de a investi in piesele de accent ale tinutei, pe care le combina cu haine cat mai simple dar de calitate. Acestia acorda o mare importanta pantofilor pe care au grija sa-i mentina extrem de ingrijiti si curati. Pentru un plus de stil alege pantaloni putin mai largi in jurul taliei, in detrimentul celor prea stramti, pentru un aspect masculin, nonsalant. Cureaua devine, astfel, indispensabila, fiind prinsa in asa fel incat sa aiba putina flexibilitate pentru ca pantalonii sa cada natural in timpul mersului.



3. Un barbat stilat isi subliniaza personalitatea prin parfum.



Dincolo de spectrul vizual, oamenii se raporteaza unii la altii, in mod instinctiv, prin intermediul mirosului. Un parfum bine ales imbraca purtatorul intr-o aura aparte, ii sporeste autoritatea si instiga dorinta celorlalti de a-l asculta si de a-i cunoaste povestea. Un barbat stilat va avea acel parfum semnatura, dupa care cei din jur il vor recunoaste inca de la distanta.



4. Un barbat stilat acorda atentie igienei personale.

Fie ca vorbim de tunsoare, barba sau unghii, un barbat care se respecta va avea grija sa aiba o igiena impecabila. Acesta va avea mereu unghiile scurte, ingrijite iar tenul sau este curat, eventual acoperit cu o barba bine aranjata.



Cu o forma fizica de invidiat, cultura generala ampla si maniere impecabile, un barbat stilat se va adapta cu usurinta oricarui context sau interactiune, pastrandu-si, in acelasi timp, autenticitatea si un aer usor misterios.



Sursa imagine: Shutterstock.com