Mister tot mai mare în dosarul lui Petrică Bolfă! Alcoolul pretins dispărut în primăvara lui 2013, se pare că exista la perchezițiile făcute de anchetatorii bucureșteni în vara aceluiași an, în alt dosar

Noi martori au fost audiați în dosarul în care Petrică Bolfă este judecat pentru evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune. Din declarații reies detalii cel puțin ciudate, în condițiile în care procurorii susțin că omul de afaceri năsăudean ar fi vândut alcoolul produs în perioada februarie – iunie 2013, când se afla în perioada de probe tehnologice. Majoritatea celor audiați la ultimele termene sunt inspectori vamali, antifraudă sau polițiști care au participat fie la verificările periodice, fie la perchezițiile din vara/toamna lui 2013.

Așa cum am mai arătat în materialele publicate pe parcursul anului trecut, în dosarul năsăudeanului Petrică Bolfăsunt multe aspecte ciudate, dar și multe semne de întrebare în legătură cu probele depuse la dosar de procurorul Felix Coman, cel care a anchetat acest caz. Practic, procurorul susține în rechizitoriu faptul că în perioada februarie 2013 – iunie 2013, omul de afaceri năsăudean ar fi vândut aproape 22.000 de litri de alcool etilic, vânzare de pe urma căreia ar fi obținut aproximativ 220.000 lei, acești bani nefiind înregistrați în evidențele contabile. În aceeași perioadă, mai susține procurorul Coman, Petrică Bolfă și-ar fi creditat societatea Ecoserv SRL, bani pe care ulterior firma i-a returnat. În acest dosar, anchetatorii au calculat un prejudiciu total de circa 1,3 milioane lei, din care peste 998.000 lei constituie accize și circa 269.000 TVA, pe care afaceristul le-ar fi datorat statului.

Inspectorii vamali sau cei de la Antifraudă nu au depistat probleme în timpul controalelor

Unul dintre martorii audiați de instanță la unul dintre termene este inspectorul vamal Sorin Borzoș, care a a efectuat controale la firma lui Petrică Bolfă, în perioada 2012 – 2013. Potrivit declarației inspectorului vamal, la acea vreme nu s-au constatat nereguli în timpul controalelor efectuate la Ecoserv SRL.

“Eu în calitate de funcționar vamal, am efectuat controale la Ecoserv SRL în 2012, inclusiv și acum. Bănuiesc că am efectuat controale în perioada 2013 la Ecoserv, drept urmare a solicitării agentului economic. În 2013 am fost solicitat de către Ecoserv pentru sigilări de instalații și desigilări instalații, eventual achiziții materii prime, porumb pentru producția de alcool. Nu-mi aduc aminte câte controale am făcut în 2013 la Ecoserv. (…) Nu am fost solicitat eu sau colegii mei de către organele de poliție să participa la efectuarea unor percheziții la Ecoserv. Din ce îmi aduc aminte în cadrul controalelor efectuate la Ecoserv nu am constatat nicio problemă de natură tehnică, juridică sau de orice altă natură, iar dacă acestea au existat la momentul controlului au fost consemnate în procese verbale, așa nu/mi aduc aminte”, a declarat în fața instanței inspectorul Borzoș.

Acesta a mai precizat că la toate controalele efectuate la firmă de către inspectorii vamali prezent a fost Doruț Sas, directorul Ecoserv și reprezentantul acesteia, iar la câteva și Petrică Bolfă. Inspectorul Borzoș a mai arătat că stocul de alcool era verificat în funcție de procedura care urma să fie efectuată: desigilare sau sigilare.

“Dacă mergeam la sigilare (sigilarea se făcea în momentul opririi instalației), ne deplasam la rezervoarele de alcool brut sau rafinat, ne uitam la rigla de nivel care are corespondent în cm, verificam în calibrările rezervoarelor care sunt întocmite de Borul de Metrologie ce corespunde nivelului de lichid din jojă care era afară, iar cm respectivi corespundeau unei anumite cantități de alcool, aceasta se consemna în procesul verbal cu indicii contorului. La desigilare, se lua procesul verbal de sigilare, ne deplasam la rezervoarele de alcool care trebuia să corespundă cu stocul aflat în momentul sigilării instalației. Eventualele diferențe trebuiau justificate cu documentul de însoțire prin care a fost livrat alcoolul spre operatori. Consider că indicii reflectau realitatea, antrepozitarul răspunde pentru exactitatea cantităților care există în antrepozit, cantităților de alcool”, a explicat Sorin Borzoș.

Acesta a mai precizat că pe parcursul controalelor efectuate și la care a participat, sigiliile erau intacte.

“Am verificat sigiliile după aplicarea lor, erau intacte, la orice desigilare se verifica integritatea sigiliului, după aceea urma controlul la contoare la rezervorul de alcool. Așa cum am spus, sigiliile aplicate la Ecoserv erau intacte. Nu există posibilitatea de a produce alcool. Sigiliile acestea aplicate erau doar pentru instalație, limitau instalația să mai producă alcool. Dacă stocurile corespundeau cu ceea ce am constatat noi în cadrul proceselor verbale de constatare înseamnă că nu existau lipsuri de alcool”, a mai arătat inspectorul vamal.

O altă declarație dată în fața instanței aparține unui inspector antifraudă de la Oradea, Anca Sfârlea, care arată că nu/și amintește să fi existat vreo disfuncționalitate la Ecoserv sau altă problemă. Aceasta a mai susținut că în procesele verbale întocmite cu ocazia controalelor reprezintă realitatea celor constatate la fața locului.

La perchezițiile din 2013, anchetatorii au prelevat probe de alcool! Deci lichidul exista în rezervoare

A fost audiat de instanță și un fost polițist din Dej, omul fiind acum pensionar, Vasile Târnovan. Polițistul a participat la percheziția efectuată de procurorii din București, după ce a izbucnit scandalul alcoolului etilic contrafăcut.

Ca o paranteză, reamintim că, de fapt, în cauza respectivă este vorba despre alcool metilic, produs extrem de periculos, care a fost vândut sub formă de spirt sanitar, în principal în județul Bihor, de către firma unui iranian, și care ar fi provenit de la fabrica lui Petrică Bolfă. Spirtul cu pricina a fost consumat de câteva zeci de persoane, parte dintre ele decedând. În acest context, cazul a fost preluat de procurorii bucureșteni, care au efectuat percheziții la firma lui Petrică Bolfă, acesta fiind arestat preventiv în perioada iunie – noiembrie 2013.

Revenind la declarația fostului polițist, acesta arată că în timpul percheziției, cei care au verificat la vremea respectivă rezervoarele au fost cei de la București.

“Nu știu ce au verificat, au urcat sus, au verificat ceva sigilii, dar eu nu am urcat acolo, cei de la București au urcat. Erau vreo trei ofițeri de la București, au urcat pe rezervoare. Din câte îmi aduc aminte, la încheierea procesului verbal au comunicat că au fost rupte câteva sigilii, ca nu erau intacte, ce-mi aduc aminte. Nu-mi aduc aminte să fi vorbit despre faptul că au găsit alcool sau nu în rezervoare. Erau două rezervoare. Nu pot să precizez dacă au făcut afirmații sau nu legate de alcool, datorită timpului are s-a scurs (n. r. – 5 ani). Cred că s-au recoltat probe din rezervoare. Le-au recoltat cei de la București. (…) Din câte îmi amintesc s-au recoltat ceva probe în sticle, flacoane de plastic”, a declarat fostul polițist.

Acesta a mai precizat că datele exacte sunt înscrise în procesele verbale de la perchiziția respectivă, iar anchetatorii bucureșteni au efectuat și fotografii judiciare, fără să fie însă sigur dacă s-au efectuat și înregistrări video.

În acest punct trebuie să facem niște mențiuni pe marginea subiectului, fiindcă cel puțin din aceste declarații reiese faptul că, în perioada în care procurorul Coman susține că ar fi dispărut alcoolul din fabrică, cei care au efectuat controale în acea perioadă, inclusiv la percheziții, chiar dacă se menționează despre sigilii care nu ar fi fost intacte, nu a fost găsit nimic în neregulă în ceea ce privește alcoolul acum pretins dispărut.

Ceea ce s-a întâmplat după momentul percheziției nu face altceva decât să adâncească misterul. Asta fiindcă Petrică Bolfă a fost luat în aceeași zi în care a avut loc percheziția, dus la audieri la București și arestat preventiv. Bolfă a stat în arest preventiv până în luna spre finele lunii noiembrie 2013.