Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat luni că ministerul se pregăteşte să supravegheze pădurea cu tehnologii avansate, hărţi satelitare, camere de supraveghere video, după ce, împreună cu colegii de la STS, au început dezvoltarea versiunii SUMAL 3.0, care elimină orice vulnerabilitate constatată în sistem.

Ministrul Mediului a declarat într-o conferinţă de presă că în 2018 au fost emise în medie 11.400 de avize pe zi, în 2019 au fost emise în medie 11.600 de avize pe zi şi în 2020 au fost emise în medie 12.100 de avize pe zi în SUMAL.

”Vedem o diferenţă destul de mare 2,7 milioane de avize au apărut în plus în SUMAL 2.0 în 3 ani de funcţionare. Asta mă face să îndrăznesc să cred că o parte din piaţa neagră a lemnului a ieşit la suprafaţă de când SUMAL 2.0 o supraveghează. Acelaşi lucru îl putem observa şi dacă ne uităm la volumele de lemn care au plecat oficial din pădurile ţării, în perioada în care funcţiona SUMAL 1.0 şi SUMAl 2.0 aici vedem o diferenţă importantă de circa un million de metric ubi care pare că au apărut la suprafaţă odată cu intrarea în funcţiune a sistemului SUMAL 2.0 şi ca să dau un exemplu în ultimul an de funcţionare a SUMAL 1 volumul oficial tăiat din pădurile noastre era de 18,6 milioane de metri cubi în timp ce imediat după intrarea în vigoare a SUMAL 2.0 în anul 2021 volumul a ajuns la 19,4 milioane. Putem să spunem şi că s-a tăiat pur şi simplu mai mult în 2021 faţă de 2020 însă specialiştii cu care m-au consultat cred că această creştere de un million de metri cubi într-un singur an ar putea să însemne şi fiscalizarea unor cantităţi care în trecut erau recoltate cu ocolirea legii”, a spus Mircea Fechet.

Ministrul a prezentat şi statistica apelurilor populaţiei la 112 pe subiectul transporturilor ilegale.

”Aici observăm o tendinţă de descreştere în ultimii ani. Populaţia cel mai probabil vede tot mai mult prezenţa autorităţilor în teren implicate în controlul camioanelor care transport material lemnos. Astfel în 2021 au fost efectuate 4300 de apeluri la 112 şi din acestea, 1000 ne-au ajutat să depistăm transporturi ilegale. În 2022 am avut 2500 de astfel de apeluri dintre care au fost confirmate ca fiind transporturi ilegale 820 iar în 2023 am avut 1800 de apeluri, iar dintre acestea 700 de transporturi s-au dovedit a fi ilegale”, a spus el, scrie news.ro.