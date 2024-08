În contextul scandalului MELAROX, marcat de numeroase plângeri venite atât din partea angajaților, care nu și-au primit salariile la timp, cât și din partea clienților, nemulțumiți că produsele comandate online nu au fost livrate, revin în atenție detalii suplimentare referitoare la familia Marta. Aceasta este compusă din Virginia Marta, patroana companiei MELAROX, și soțul acesteia, Marta Paul Dorel, care deține la rândul său firma MARTINI LOGISTIC CENTER SRL.

Pe lângă toate acuzațiile de fraudă aduse Virginei Marta, nici soțul acesteia, Marta Paul Dorel, nu a reușit să se ferească de genul acesta de publicitate negativă. Complexul Loft Green Mogoșoaia a publicat o recenzie în care îl acuză pe Paul de furt și de neplata utilităților pentru apartamentul pe care îl închiriase în acest complex, de asemenea, în recenzia aceasta l-a numit pe domnul Paul Marta: „această scursură”. Aceste acuzații adaugă un nou strat de controverse în jurul familiei Marta, amplificând suspiciunile și punând sub semnul întrebării integritatea ambilor soți în gestionarea afacerilor și a responsabilităților personale.

Într-o conversație avută cu un reporter de la Gazeta de Bistrița, Paul Marta a oferit detalii despre acuzațiile aduse împotriva sa de către Agapie Camil, proprietarul apartamentului închiriat în complexul Loft Green Mogoșoaia. Paul a explicat că, după ce l-a contactat telefonic pe Camil pentru a-i atrage atenția asupra situației, acesta i-a solicitat plata unei sume restante de 1000 și ceva de lei pentru utilități, spunând că va șterge recenzia negativă doar după ce banii vor fi transferați. Paul susține că a plătit suma respectivă, considerând astfel că neînțelegerea a fost rezolvată. În plus, el a subliniat că a trimis șoferii să recupereze electrocasnicele, televizoarele și fotoliile pe care le adusese în apartament, menționând că acestea aveau o valoare estimată la aproximativ 8000€. Potrivit lui Paul, acuzațiile de furt sunt nefondate, iar produsele luate din apartament îi aparțineau în totalitate. El a încurajat reporterul să ia legătura cu Agapie Camil pentru a verifica veridicitatea afirmațiilor sale.

“După ce l-am sunat și i-am zis Camil!, că așa îl cheamă Agapie Camil, Camil nu-i okay ce faci, a apărut scris cu numele meu iar eu am familie și copii(…) păi zice… mai trebuie să îmi plătești 1000 și ceva de lei utilități și șterg anunțul. Bun, i-am plătit, i-am transferat 1000 și ceva de lei ultima chestie și asta a fost neînțelegerea.

Bun, din apartamentul ăla tot ceea ce eu mi-am utilat acolo: electrocasnice de la mine, televizoare, fotolii. Am trimis după ele șoferii mei să le ia din apartament din moment ce nu mai stau. Ei… el când a mers să verifice apartamentul a zis că l-am jegmănit. Erau produsele mele, aduse de mine, am făcut un calcul așa la ochi vreo 8000€, normal că le-am luat. Poți să îl suni, poți să discuți cu dânsul. Dacă vrei, vorbește cu el să vezi că am dreptate.” Paul Marta, patronul firmei MARTINI LOGISTIC CENTER SRL

De asemenea, Gazeta de Bistrița l-a contactat pe Agapie Camil pentru a-și expune versiunea sa asupra evenimentelor.

“Nu pot să vă mai dau detalii suplimentare, ce am declarat am declarat. Ce a fost de discutat am discutat deja cu dânsul. (…) Nu mai am nimic de spus.” Agapie Camil, proprietarul Loft Green Mogoșoaia

Pe lângă povestea cu televizorul furat și declarațiile conform cărora Virginiei și lui Paul Marta le merge foarte greu cu ambele firme, apare o altă contradicție evidentă. Deși Virginia susține că se confruntă cu dificultăți financiare, Paul nu se sfiește să își etaleze viața trăită în opulență pe rețeaua de socializare Instagram.

Postările sale dezvăluie un stil de viață luxos, cu vacanțe, mașini scumpe, mese în locații exclusiviste și roabe de șampanie ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la veridicitatea afirmațiilor despre dificultățile financiare. Această discrepanță între imaginea publică afișată online și situația financiară declarată agravează scandalul și amplifică suspiciunile legate de integritatea lor financiară și morală.

Virginia, soția lui Paul Marta, a declarat că la un moment dat, câțiva dintre angajații de la MARTINI LOGISTIC CENTER SRL s-au coalizat din cauza faptului că nu și-au primit salariile. Nemulțumirea lor a dus la o situație tensionată în cadrul companiei, culminând ulterior cu un control oficial care din spusele acesteia s-a soluționat cu bine. Această declarație scoate la iveală problemele interne ale firmei, adăugând un nou strat de complicații în contextul scandalului mai larg în care familia Marta este implicată.

De asemenea, Virginia Marta a declarat că MARTINI LOGISTIC CENTER SRL nu mai oferă servicii de curierat, ci se concentrează exclusiv pe transportul de marfă. Ea a explicat că colaborarea companiei cu Sameday s-a încheiat în momentul în care s-a propus mutarea punctului de lucru, considerând că această schimbare ar fi făcut colaborarea nerentabilă. Această decizie de a renunța la serviciile de curierat subliniază o schimbare semnificativă în direcția de afaceri a companiei, reflectând poate dificultățile și restructurările prin care trece firma în contextul actual.

