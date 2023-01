Distribuirea cardurilor de energie va începe din 1 februarie iar primele plăţi aferente ajutorului de încălzire se vor putea face din 20 februarie, a dat asigurări ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

„Aşa cum am promis, începând cu data de 1 februarie va putea avea loc distribuirea cardurilor de energie, iar cu data de 20 februarie se vor putea face primele plăţi aferente ajutorului de încălzire, cu cele trei documente pe care le ştim deja: cartea de identitate, cardul de energie şi factura doveditoare pentru plata şi datoria pe care beneficiarii noştri o au la furnizorul de energie. Mă bucur că am ajuns la acest moment şi că avem toate echipamentele pregătite”, a spus el. „În zilele următoare cardurile de energie se distribuie către direcţiile teritoriale ale Poştei Române, aşa încât procesul sperăm să decurgă în condiţii normale şi termenul de 20 februarie să fie cel de la care beneficiarii, cu ajutorul respectiv pot efectua plăţi. Sunt patru milioane de beneficiari”, a explicat el, potrivit Agerpres.

„S-ar putea ca, după verificările pe care le facem, după cum se cunoaşte, atât pentru cei care locuiesc împreună la aceeaşi adresă, care sunt fără nomenclator stradal sau cu nomenclator stradal şi nu şi-au creat în cartea de identitate domiciliul sau cei care, prin interogarea bazelor de date ale ANAF, şi depăşesc venitul de 2.000 de lei, e posibil ca, în anumite situaţii, să trebuiască să-i excludem de pe lista de beneficiari. Încercăm ca, până pe data de 15 februarie, să virăm banii la Poşta Română”, a adăugat Boloş.

Acesta a mai spus că beneficiarii care nu sunt acasă în ziua în care ar urma să se livreze cardul de energie vor fi înştiinţaţi printr-o scrisoare cu confirmare de predare-primire, iar ulterior vor urma procedurile interne ale Poştei Române. Ministrul a vizitat, miercuri, Fabrica de Timbre, cu ocazia startului procesului de printare şi împlicuire a cardurilor de energie, acordate de Guvernul României persoanelor vulnerabile în sprijin pentru plata facturilor la energie.

Executivul a aprobat, în urmă cu două săptămâni, Ordonanţa privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parţial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, destinate categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie. Actul normativ stabileşte procedurile care vor fi aplicate pentru distribuirea eficientă a voucherelor pentru energie în valoare nominală de 1.400 lei, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2023. Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, pe baza listei de beneficiari emise de Ministerul Muncii şi a cardurilor de energie emise şi distribuite, astfel: 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023; 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023, pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Potrivit ordonanţei, CN Poşta Română SA va asigura serviciile de emitere, tipărire, formare şi condiţionare a plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi distribuire prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea şi colectarea declaraţiilor pe propria răspundere, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin. De asemenea, Poşta Română va trimite către asociaţiile de proprietari/locatari certificatele de validare a datoriilor şi instrucţiuni privind modul de completare a acestora, precum şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate. Sumele alocate celor două tranşe nu pot fi preschimbate în bani şi nu pot fi folosite pentru plăţi prin mandat poştal către alte destinaţii decât plata facturilor de energie. De acest ajutor beneficiază pensionarii peste 60 de ani, inclusiv, cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv, pensionarii de invaliditate, cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei, inclusiv, familiile cu alocaţie de susţinere, familiile/persoanele cu ajutor social. Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depăşească 2.000 lei, scrie Digi24.ro.