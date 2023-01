Mica Oprea a demisionat din funcția de prefect al județului Bistrița-Năsăud, în urma scandalului iscat cu angajații instituției, care au acuzat-o de comportament dictatorial. Ea va părăsi instituția începând cu data de 1 februarie.

Anuțul a fost făcut pe pagina sa oficială de Facebook.

„Astăzi, 13 ianuarie 2023, am luat decizia de a solicita eliberarea din funcția de Prefect al Județului Bistrița-Năsăud începând cu data de 1 Februarie.

În întreaga mea carieră profesională am avut ca prioritate cetățeanul și interesul lui.

Cred în reformă, în modernizarea sistemului public, în responsabilitate și implicare totală din partea fiecărui angajat în sistemul public față de cetățenii care contribuie la bugetul de stat.

Munca la stat, făcută cu responsabilitate, înseamnă corectitudine și implicare 100%. Cine nu are aceste calități și pune interesul personal deasupra celui colectiv, nu se poate afla în slujba oamenilor cu adevărat.

Mulțumesc pentru colaborarea instituțională tuturor celor cu care am muncit în această perioadă și în primul rând, cetățenilor județului Bistrița-Năsăud.

Dumnezeu să ne ajute fiecăruia așa cum gândim și facem!”, a scris Mica Oprea.

Primul care i-a cerut public demisia a fost fostul prefect al județului Ovidiu Frenț, chiar de Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, pe 22 decembrie anul trecut, acesta acuzând-o pe Mica Oprea de comportament dictatorial, că se comportă urât cu angajații instituției, îi umilește și le vorbește suburban.

Deși la acea vreme, Mica Oprea a negat spusele lui Frenț și a declarat că nu demisionează din funcție, scaunul acesteia s-a cutremurat puternic după ce o altă angajată a Instituției Prefectului a acuzat-o de faptul că, prefectul Oprea i-a refuzat acordarea de câteva zile libere pentru a merge la tratament, deși este bolnavă de cancer, și i-a vorbit urât.

Demisia ori înlocuirea din funcție a Micăi Oprea a fost solicitată public și de Lorand Toth, președintele USR Bistrița-Năsăud și fost subprefect al județului Bistrița-Năsăud.

„Încă de la sfârșitul lunii decembrie, după ce situația din Prefectura Bistrița Năsăud a fost făcută publică, am sperat pentru foștii colegi de acolo că situația se va remedia și încet lucrurile vor reveni la normal.

Am fost subprefect in această instituție pentru o scurtă perioadă de timp, în care am reușit să mă familiarizez atât cu sarcinile tuturor departamentelor cât și a funcționarilor și am spus-o de fiecare dată când am avut ocazia, că deși acest colectiv sunt catalogați ca și bugetari, datorită sarcinilor, responsabilităților și a volumului mare de muncă, sunt prost plătiți și de multe ori neapreciați de cei care nu sunt familiarizați cu rolul Prefecturii. Dacă mai ai și un Prefect pentru care principala ocupație este sa te șicaneze, să te insulte, să te facă să te simți inferior atunci nu este de mirare că pleacă oamenii buni și bine pregătiți.

Rolul unui șef de instituție este cel de a se asigura că se întrunesc toate condițiile ca cei din subordinea lui să își poată desfășura în condițiile optime activitatea. Acolo unde sunt deficiențe trebuie sa găsească soluții de remediere și nu în ultimul rând să își pună la dispoziție profesionalismul și experiența pentru a îmbunătăți activitatea întregii echipe. Cel puțin acest lucru l-am învățat in companiile in care am lucrat.

Cu toate acestea, să ai în fruntea acestei instituții o persoana care nu înțelege rolul de lider, și că doar prin puterea colectivului poți să duci la bun sfârșit sarcinile complexe a fiecărui departament în parte, este o dovadă de incompetență și lipsă de viziune a celor care au numit-o in această funcție, adică a celor de la PSD Bistrița-Năsăud. Dar acest lucru nu scuza comportamentul demn de perioada comunistă al domnișoarei Prefect!

Demisia sau înlocuirea din funcție ar fi un lucru firesc într-o societate normală!”, a scris pe pagina sa de Facebook președintele USR Bistrița-Năsăud.

Mica Oprea a fost susținută de PSD pentru a accede în funcția de prefect al județului Bistrița-Năsăud. Guvernul condus de liberalul Nicolae Ciucă a aprobat în ședința din 12 ianuarie 2022 numirea acesteia în funcția de prefect al Județului Bistrița-Năsăud.

Mica Oprea şi-a început activitatea în anul 1982 ca jurist stagiar la Consiliul Popular al judeţului Bistriţa-Năsăud. A fost secretar general al municipiului Bistriţa şi a devenit secretar general al Prefecturii atunci când prefect a fost Viorel Pupeză. Ulterior, a deţinut funcţia de subprefect, la acea vreme fiind printre puţinii funcţionari publici bistriţeni care au absolvit cursurile Institutului Naţional de Administraţie. A avut şi funcţia de director de cancelarie la Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, pe timpul mandatului prefectului Cristian Florian.

Ca inspector guvernamental, Mica Oprea a ocupat, din 1 iulie 2012, funcţia de director executiv la Direcţia Administraţie Locală din cadrul Consiliului Judeţean. Postul a fost vacantat în urma pensionării lui Ioan Burian. Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, este cel care i-a propus acesteia ocuparea funcţiei de director în instituţie, şi asta pentru că era nevoie de un profesionist. Din 2015, a ocupat funcția de secretar general al județului, până în 1 aprilie 2020, când s-a pensionat. În perioada aprilie 2021- ianuarie 2022, a fost consilier personal al primarului municipiului Bistrița, Ioan Turc.