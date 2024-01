Echipa de robotică Bolts and Gears a Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, anunța evenimentul MEET the BOLTS, un concurs oficial de robotică ce va avea loc în 27 ianuarie.

„Competiția va fi una intensă și plină de provocări pentru echipele participante, care vor demonstra priceperea lor timpul meciurilor dar și în designul inovativ al roboților. La finalul competiției, echipele care obține cele mai bune rezultate și demonstrează cea mai mare pricepere în parcurgerea probelor, precum și echipa cu cel mai mare scor, vor fi premiate cu trofee și diplome de excelență”, spun organizatorii.

Concursul reunește echipele de robotică din: Baia Mare, Gherla, Toplița, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Satu Mare, Sângeorz-Băi, Beclean, Negrești, Bistrița.

FIRST Tech Challenge România în sezonul 2023/2024 CENTERSTAGE℠ by RTX se anunță a fi un sezon de robotică unic, ce îmbină armonios tehnologia cu arta, pentru a oferi un spectacol contra-cronomentru. Inovația este vedeta sezonului FTC #CENTERSTAGE. Elevii FIRST Tech Challenge din întreaga lume vor aplica abilitățile creative STEAM pentru a construi roboți performanți și pentru a concura în CENTERSTAGE.

Pentru Asociația Nație Prin Educație sezonul 2023/2024 este al #8-lea sezon de robotică FIRST Tech Challenge în România, alături de partenerul fondator BRD Groupe Société Générale. FIRST Tech Challenge România este pentru peste 3800 de elevi, peste 700 de mentori și voluntari un program național de antreprenoriat în robotică și educație STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică), fiind cel mai complex program educațional dedicat elevilor de liceu. Sezonul acesta 200 de echipe din toate colțurile țării sunt in lista inscrierilor, echipe formate din elevi de la licee de informatică, licee tehnice și tehnologice și colegii naționale.

Echipele înscrise vor trece prin Competitii locale MEET, unde își testeaza abilitățile tehnice și de strategie de joc. Sunt 45 astfel de competiții planificate în toată țara.

„În orașul Bistrița echipa Bolts and Gears și-a unit fortele si organizează MEET the BOLTS în perioada 26-27 ianuarie. Este o ocazie specială pentru publicul interesat de robotică & educație din orasul nostru sa vina sa vada jocurule cu robotii pe teren, sa discute cu membrii echipelor, în spatiul sălii mari de sport a Colegiului National „Liviu Rebreanu” in 27 ianuarie de la ora 9 la ora 18.

Urmează apoi ca echipele să-și măsoare forțele creative si tehnice in Turneul de LIGA din regiunea lor – 4 Turnee de LIGA in București, Cluj, Timisoara și Iasi- cu sarcini complexe, jocuri pe teren și interviuri. Ultima etapă a sezonului FTC #CENTERSTAGE este Campionatul Național din martie 2024 și participarea celor mai bune 3 echipe românești la Campionatul Mondial din aprilie 2024 din Houston, SUA”, mai transmit organizatorii.