În contextul scandalului de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București, deputatul REPER Lorant Sas spune că Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, trebuie demis urgent, iar guvernanții trebuie să modifice urgent legislația astfel încât medicii să nu mai fie nevoiți să se joace de-a Dumnezeu.

Potrivit deputatului bistrițean, cazul deceselor din secția ATI a spitalului din București are multe aspecte aflate în zona gri a legislației și moralității.

„Instanța va decide gradul de vinovăție al medicilor suspectați de scăderea dozelor de noradrenalină, acțiune care ar fi grăbit decesul unor pacienți aflați deja în stare critică.

De asemenea, experții vor decide dacă doamnele vizate de anchetă aveau discernământ, însă înclin să cred că nu pot fi invocate elemente de natură psihiatrică. De ce?

Am stat de vorbă, în ultimele zile, cu medici specialiști UPU și ATI și, pentru că am activat și eu, pentru scurt timp, în domeniul sanitar, am reușit să înțeleg următoarele:

locurile la terapie intensivă sunt LIMITATE!

există situații în care pacienți cu șanse de supraviețuire și vindecare nu pot fi preluați la ATI pentru că paturile sunt ocupate de pacienți aflați în stare terminală, fără șanse de supraviețuire, care sunt ținuți în viață cu ajutorul aparatelor și medicației specifice;

România nu are legislație specifică privind selecția pacienților din ATI (medicii nu pot decide cine “trebuie să moară”);

în alte țări, în momentul în care medicii specialiști decid că pacientul nu mai are șanse de vindecare și decesul este iminent, familia este informată și poate decide stoparea procedurilor ATI. În cazul în care familia refuză acest lucru, se constituie o comisie care analizează și decide, urgent, acest aspect;

cazul doctorițelor ATI din București este generat de sesizarea unei asistente din aceeași secție;

sub protecția anonimatului, mai mulți medici ATI, din mai multe spitale, au confirmat faptul că erau nevoiți să își asume decizii similare pentru că, pur și simplu, nu sunt suficiente locuri în secțiile ATI;

în perioada următoare, niciun medic de terapie intensivă nu va mai “ajusta” dozele de substanțe medicamentoase destinate pacienților în stare terminală, în condițiile în care tehnologia le permite să-i țină în viață cu săptămânile sau lunile pe acești pacienți aflați în stare terminală (“Pentru ce să ne riscăm libertatea? Vom ține în viață, pe patul ATI, pacienți fără activitate cerebrală sau bătrâni cu comorbidități, fără șanse de ameliorare, în chinuri, și vom transmite aparținătorilor unui tânăr cu pneumonie, care are șanse maxime de vindecare după stabilizare, că nu avem locuri pe secție!”);

există cazuri în care medicii decid ca pacientul să fie legat de pat pentru a-i garanta propria integritate corporală și siguranța lui și a celor din jurul lui”, spune Lorant Sas.

În opinia deputatului, principalii vinovați sunt guvernanții pentru că nu au reușit să elaboreze și să trimită spre adoptare legislația și procedurile specifice care să prevadă ce trebuie să facă un medic în situații limită, astfel încât acesta să nu mai fie nevoit „să se joace de-a Dumnezeu”. Mai mult decât atât, Sas cere demisia ministrului Sănătății Alexandru Rafila, despre care spune că deși a știut înaintea procurorilor ce s-a întâmplat la spitalul din București, a decis să bage cazul sub preș.

„Cazul este mai complicat decât bănuim. Guvernanții sunt vinovați atât pentru lipsa legislației specifice cât și pentru faptul că au aflat toate aceste aspecte cu multe luni înainte ca procurorii să demareze ancheta.

Ministrul Rafila a trimis Corpul de Control la spitalul respectiv și a decis să bage cazul sub preș. Rafila trebuie demis urgent iar guvernanții, la fel de urgent, trebuie să modifice legislația astfel încât medicii, care nu ar trebui să decidă, în afara procedurilor și legislației, care pacient să moară și cine să trăiască, să nu mai fie nevoiți să se joace de-a Dumnezeu”, a precizat deputatul bistrițean.