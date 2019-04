Locuitorii din Ghinda vor avea cândva un pod, promis cu vreo 3 ani în urmă de Crețu! Deocamdată au doar un SF cu o investiție de peste un milion de lei

După ce în 2016, cu câteva luni înainte de alegerile locale, primarul Ovidiu Crețu a promis reabilitarea podului care traversează pârâul Ghinzii. După trei ani, edilul bistrițean abia a reușit să ducă pe masa consilierilor locali un studiu de fezabilitate spre aprobare, prin care este propusă construirea unui pod nou. Costurile s-ar ridica între 1,14 milioane lei și 1,5 milioane lei, fiind propuse două variante pentru realizarea acestui obiectiv, iar banii, conform documentelor ar urma să provină de la bugetul de stat.

Săptămâna aceasta, consilierii locali bistrițeni vor trebui să aprobe studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda”. Asta după ce în urmă cu trei ani, în ianuarie 2016, Ovidiu Crețu le promitea bistrițenilor din cartierul Ghinda că le repară podul care trece peste pârâu și care face legătura dintre municipiu și cartier. Totul a fost doar o promisiune.

S-a făcut că nu aude de pod

În toamna anului trecut, Ovidiu Crețu a fost tras de mânecă de reprezentantul cetățenilor din Ghinda, avocatul Ioan Someșan, care, într-o ședință de consiliu local în care era pe tapet realizarea unui parc de agrement în zonă, i-a transmis edilului doleanțele locuitorilor cartierului: o capelă, drum asfaltat în continuare şi un pod.

„La capelă, am înţeles că nu s-a găsit cruce fiindcă trebuie schimbată locaţia, dar asfaltarea drumului şipodul ar trebui realizate. În ce priveşte podul, există pericolul ca animalele să-şi rupă picioarele. Despre toate acestea nu aud nimic. E al treilea an. Am văzut că se va face un scuar în Ghinda, nu mă deranjează decât că îi amintesc domnului George Avram că la rugămintea tinerilor din Ghinda a făcut un teren de fotbal frumos şi l-a şi îngrădit, dar a omis să aleagă un comitet din tineri şi să pună un responsabil de acel teren. Faceţi parc, va fi frumos, e lângă biserică, vizavi de şcoală, dar cine se ocupă de el? Dacă nimeni nu îl îngrijeşte sunt bani aruncaţi degeaba. Apoi, eu zic că mult mai utile ar fi asfaltarea drumului, construirea podului şi capela decât acest scuar, dar, dacă se face, nu ne supărăm”, a spus la acea vreme avocatul Ioan Someşan.

În schimb, primarul s-a spălat pe mâini, justificând că parcul cu pricina, estimat la peste un milion de lei, va fi realizat pe bani europeni, și că “trebuie refăcută moralitatea societății” .

„Chiar vă invit pe dumneavoastră să încercaţi să faceţi coagularea societăţii de acolo pentru că, categoric, pe terenul ăla de fotbal pe care l-am amenajat – am fost şi eu cu domnul Avram la fiecare etapă – cu certitudine nu caii ălora din Slăţiniţa l-au stricat, pentru că l-au stricat caii. Dacă comunitatea din Ghinda nu se poate coagula în jurul dumneavoastră, în jurul domnului părinte, în jurul nu ştiu cui să menţină ceea ce facem, o să ajungem de suntem numai cu lucruri stricate praf şi pulbere. În privinţa scuarului, acolo a fost biserica săsească, se poate amenaja cu fonduri europene şi de-asta am mers pe aşa ceva pentru că primim bani. Sunt terenuri degradate pe care le putem amenaja. Eu sper ca lucrurile să se desfăşoare în condiţii bune după ce va fi amenajat. Nu peste tot s-a întâmplat la fel. La Sigmir, de exemplu, lucrurile chiar dacă mai şchioapătă, se păstrează în condiţii cât de cât bune. Trebuie refăcută moralitatea societăţii de peste tot, nu numai din Ghinda, şi din alte părţi”, a spus primarul.

Despre repararea podului nu a amintit o vorbuliță. Cu toate acestea, a venit acum cu un studiu de fezabilitate pentru construirea unuia nou.

Vechi de 65 de ani și nereparat

Potrivit studiului de fezabilitate care a ajuns în mapa consilierilor locali, podul existent, amplasat peste pârâul Ghinzii din localitatea componentă Ghinda, este din lemn și are o vechime de peste 65 de ani și nu a suferit lucrări de reparații. Acesta are o lungime de circa 5 m și o lățime de 3 m, este confecționat din lemn șinu are trotuare și parapeți de siguranță.Albia pârâului este obturată de depuneri și vegetație. În plus, ploile abundente din ultimii ani, cu debite mari, au produs degradări majore la nivelul albiei și malurilor pârâului și a infrastructurii podului, astfel încât siguranța circulației rutiere și pietonale este în pericol major.

În urma expertizei tehnice,podul existent de lemn a fost încadrat în stare tehnica V – stare critică, astfel căs-a ajuns la concluzia că acesta trebuie demolat și trebuie construit altul nou. Aceste aspecte au determinat de fapt municipalitatea să comande studiul de fezabilitate, în care sunt prevăzute atât lucrări de amenajare a căilor de acces, cât și construcția unui nou pod, care să asigure circulația în condiții de siguranța și confort.

În documentul citat, proiectantul a propus două scenarii pentru realizarea unui nou pod, unul din tablă de oțel ondulată, în valoare de aproximativ 1,14 milioane lei, iar cel de-al doilea, pe grinzi prefabricate din beton precomprimat, în valoare de circa 1,5 milioane lei.

Ce lucrări vor fi executate

Specialiștii au recomandat primul scenariu. Astfel, potrivit studiului de fezabilitate după organizarea de șantier, podul din lemn și elementele din beton vor fi demolate. de asemenea, albia pârâului Ghinzii va fi deviată pentru a permite construcția blocurilor de fundație. Vor fi construite fundații din beton armat turnat monolit, iar culeele vor fi echipate cu ancore pentru fixarea profilelor de fundament, care conectează inelele structurii din tabla metalică ondulată. Apoi vor fi montate elementele metalice care compun structura podețului din tablă ondulată, după care vor fi construite timpanele laterale din beton armat cu o grosime recomandată de 0,60 cm. Mai apoi va fi executată umplutura de pământ de o parte și de alta a structurii metalice în straturi succesive de materiale granulare și va fi montat parapetul de siguranță metalic de tip foarte greu. totodată va fi executată structura rutieră pe pod și rampele de acces, precum și casiuri de descărcare a apelor pluviale pe la capetele podului. Sub pod vor fi executate scări de acces necesare personalului de întreținere a obiectivului. Totodată, se vor realiza șanțuri o de dirijare a apelor colectate de pe taluzul rampelor de acces și va fi decolmatată albia pârâului. De asemenea, va fi executat un prag de fund în aval de pod, care are rolul de a proteja și stabiliza talvegul albiei pârâului Ghinzii, dar și ziduri de sprijin și gabioane pentru protecția malurilor albiei.

După ce aceste lucrări vor fi executate, va fi modernizat sistemul de iluminat, în sensul că vor fi montați stâlpi și console noi prevăzute cu corpuri de iluminat de tip led.

Potrivit documentului, acest scenariu prezintă un cost de întreținere și reparații pe durata totală de exploatare de 80 de ani. Lucrările de construcție ar dura în acest caz 6 luni.

Totuși, durata de exploatare a podului din tablă ondulată este mai mică cu 20 de ani, precum și costurile de întreținere ar fi mai mari decât dacă obiectivul ar fi construit din beton. Singurele dezavantaje în cazul în care podul ar fi construit din beton ar fi costul mai mare cu circa 400.000 lei, iar durata de construire ar fi de 9 luni.