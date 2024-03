Liviu Dragnea a decis să intre în lumea afacerilor din domeniul lemnului. Pe data de 7 martie 2024, fostul președinte al PSD a înființat o societate comercială alături de un tânăr asociat. Compania, denumită LND Trading SRL, își trage numele de la inițialele lui Liviu Nicolae Dragnea. Activitatea principală a acestei firme este comerțul cu ridicata al lemnului, materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.

Administratorul societății LND Trading SRL este Cristian Alin Turcu, originar din Turnu Măgurele, care deține 10% din acțiunile societății, restul revenindu-i lui Dragnea. Ca o notă interesantă, Cristian Alin Turcu a preluat și părțile sociale ale altei firme, Rahmiteka Global SRL, anterior deținute de Ana Alexandrina Tănase, mama fostei partenere a politicianului, Irina Tănase.

Această investiție în comerțul cu lemn și materiale de construcții reprezintă a doua afacere în care se implică Liviu Dragnea. În noiembrie 2023, el a fondat Energy Multi Sistems, alături de Dănuț Ungureanu (de la Romelectro SA), Mihai Sebastian Romulus (de la Baucem) și Florin Lupu (de la Dami Procons International). Romelectro este un furnizor de echipamente electrice în diverse țări precum Algeria, Iran, Filipine, Malaezia sau Nigeria.

Afacerile se extind și în familia Dragnea. Fiul fostului lider al PSD conduce o companie, South Sun Energy, care face parte din grupul Nutrello. Prin intermediul acestei firme, familia Dragnea a achiziționat 460.000 de metri pătrați de teren agricol în municipiul Turnu Măgurele, unde intenționează să dezvolte un parc de panouri fotovoltaice. Fiul lui Dragnea a obținut și profituri din cultivarea cerealelor (Nutrello Group) și din creșterea animalelor (Salcia SA). În iulie 2023, Alexandra și Valentin Dragnea au fondat compania Stal Energy, cu sediul în comuna Lița, județul Teleorman.

Liviu Dragnea a fost implicat în afaceri încă din anii ’90, înainte de a intra în politică. A activat în domeniul comerțului cu țigări, jucării și piese auto, și ulterior a preluat mai multe unități comerciale în Turnu Măgurele.

În ultima perioadă, Liviu Dragnea a mărturisit că preferă o viață mai liniștită, având în vedere problemele de sănătate prin care a trecut. A recunoscut că în anul 2023 a suferit un AVC în timpul unei vizite la Belgrad, în Serbia.

„Am avut un accident vascular cerebral care m-a prins în Belgrad. Jos pălăria și mă rog la Dumnezeu tot timpul pentru medicii din Belgrad, de la spitalul lor central, dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională. Am intrat aproape mort și am ieșit după trei zile viu, sănătos, întreg la minte și fără niciun fel de urmări. Dumnezeu m-a ajutat și am depășit acest moment. Am făcut ulterior controale și e în regulă”, a mărturisit Liviu Dragnea, pentru Realitatea Plus.