Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj împreună cu Air Transport News (ATN) organizează astăzi, la aeroport, o conferință internațională de aviație.

2022 Regional Air Transport Conference se concentrează pe evidențierea modului în care companiile aeriene, aeroporturile sau operatorii de handling pot depăși conflictele tipice privind recuperarea traficului aerian, pentru a stabili practici comune de cooperare durabilă care să aducă mari beneficii, nu numai pentru piața de transport aerian, ci de asemenea pentru regiunile şi comunitățile locale. Lideri ai industriei de transport aerian european și alte personalități vor discuta despre cele mai bune practici în domeniul cooperării și conectivității.

Conferința reunește reprezentanți de top ai unor asociații de companii aeriene / de aviaţie, precum Airlines for Europe (A4E) prin domnul Thomas Reynaert (Director General) și Societatea Elenă de Aviație, reprezentată prin domnul Profesor Andreas Papatheodorou (Președinte).

De asemenea, vor fi parte a acestei conferințe și unele aeroporturi de referință din regiune, precum Aeroportul iGA Istanbul reprezentat prin domnul Kadri Samsunlu (CEO)șiAeroportul Internațional Atena, reprezentat de domnul Ricardo Lambiris (Președinte al Consiliului de Administrație). Nu în ultimul rând, la conferință vor fi prezente și companii aeriene reprezentate prin George Lioumbis, Manager General Sky Express, dar și agenții de handling precum Menzies Aviation reprezentată prin domnul Cristian Paris (Vicepreședinte al regiunii Balcani), cu scopul de a reconstrui un nivel sporit de conectivitate regională în era post-COVID-19.

În cadrul conferinței a existat o ceremonie de decernare a premiilor Regional Air Transport Conference pentru anul 2022, iar acestea au fost oferite următorilor laureaţi:

Domnul Thomas Reynaert – Premiul „ 2022 Regional Air Transport Awards – Organisation Award – A4E”

Domnul Kadri Samsunlu – Premiul „ 2022 Regional Air Transport Awards – – Corporate Award – iGA Istanbul Airport”

Domnul David Ciceo – Premiul „ 2022 Regional Air Transport Awards – Individual Award”

Domnul Thomas Reynaert, Director General, Airlines for Europe (A4E) a evidențiat următoarele aspecte: „Călătoriile aeriene facilitează mobilitatea socială și economică în Europa – conectând oamenii, regiunile și orașele din UE. În aceste vremuri dificile, avem nevoie de guverne și autorități de reglementare care să stabilească un cadru adecvat pentru continuarea susținerii unui mediu sănătos și competitiv pentru companiile aeriene, care la rândul său, va asigura conectivitatea regională atât de necesară în cel mai durabil mod. Este o mare onoare pentru asociaţia A4E să primească astăzi aici premiul 2022 Regional Air Transport Awards – Organisation Award ”

În cadrul conferinței Domnul Dr. Kostas Iatrou, CEO, ATN – Air Transport News a declarat: „Cooperarea tuturor actorilor din transportul aerian de la nivel regional este foarte importantă. Suntem încântați să acordăm personalităților marcante, organizațiilor și companiilor remarcabile din sectorul transportului aerian premii în semn de recunoaștere a contribuției lor în industria noastră. Cluj-Napoca este un oraș cu o istorie bogată, iar organizarea conferinței Regional Air Transport Conference aici plasează ceremonia de premiere la un alt nivel de importanță”.

Moderatorul sesiunilor conferinței, profesorul Andreas Papatheodorou, președinte, Societatea Elenă de Aviație, a mărturisit următoarele: „Transportul aerian și turismul sunt interconectate structural, deoarece accesibilitatea sporită și conectivitatea aeriană sunt de o importanță capitală pentru dezvoltarea turismului. Clujul a fost în mod tradițional la răscrucea diferitelor civilizații, iar acest lucru face din oraș un loc ideal pentru Conferința Regională de Transport Aerian din 2022. Sunt încântat să acționez în calitate de moderator al celor două paneluri care vor oferi perspective de mare valoare adăugată!”

Domnul David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj a transmis următoarele: „ Ne bucură faptul că Aeroportul Internațional Cluj a fost ales din nou ca loc de întâlnire pentru elita din industria aviaţiei europene, demonstrând încă o dată faptul că aeroportul clujean este aeroportul regional cu cea mai dinamică şi spectaculoasă dezvoltare. Este o onoare, o mare responsabilitate dar şi o provocare pentru Aeroportul Internaţional Cluj să organizeze această conferință regională, iar privilegiul de a găzdui şi de a primi un premiu în cadrul 2022 Regional Air Transport Conference, vine ca urmare a statutului dobândit de către Aeroportul Internațional Cluj în ultimele două decenii, respectiv – model de bune practici și un aeroport de referinţă din Sud-Estul Europei.”

Despre A4E

Airlines for Europe (A4E) este cea mai mare asociație de companii aeriene din Europa, cu sediul la Bruxelles. A4E lucrează cu factori de decizie pentru a se asigura că politica aviației continuă să conecteze Europa cu întreaga lume într-un mod sigur, competitiv și durabil. Ca inițiator cheie al Destinația 2050, A4E și membrii săi s-au angajat să obțină emisii nete de carbon zero pentru propriile operațiuni până în 2050. Cu o flotă modernă de peste 3.200 de aeronave, companiile aeriene A4E au transportat peste 270 de milioane de pasageri în 2021 – traficul a scăzut în 2019 la 700 de milioane de pasageri din cauza pandemiei de COVID-19. În fiecare an, membrii A4E cu activități aeriene de mărfuri și poștă transportă peste 3,7 milioane de tone de mărfuri, vaccinuri salvatoare și echipamente medicale esențiale către peste 360 de destinații, fie cu avioane de marfă, fie de pasageri. Urmărește-ne pe Twitter @A4Europe.

Eveniment sponsorizat şi susţinut de: Lagardere Travel Retail, Best Value, compania aeriană Animawings, Asociația Aeroporturilor din România, Romania Shuttle și Vizionar Grup.

Partener media: Amprenta Advertising