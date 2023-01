lnstitutul Oncologic ,,Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca impreuna cu partenerul sau Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara a lansat proiectul „Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san – etapa 11”, COD SMIS 136480. Proiectul in valoare de 38.255.781,03 lei este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 se deruleaza pe o perioada de 42 luni cu incepere din luna 28 iulie 2020 si pana la 31.12.2023, iar obiectivul sau general vizeaza cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru cancerul de san.

Acesta este primul proiect de screening populational organizat al carui obiectiv este acela de a creste capacitatea institutionala a unei retele de screening pentru cancerul de san la nivel regional si se adreseaza unui grup tinta constituit din 40.000 de femei, cu varsta cuprinsa intre 50-69 de ani, cu domiciliul in regiunile de dezvoltare Nord-Vest si Vest. In regiunea Nord Vest, respectiv judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, vor fi testate un numar de 27.000 de femei cuprinse in grupul tinta.

In perioada 30.01.2023 – 03.02.2023, in Judetul Bistrita-Nasaud, in localitatea MAIERU lnstitutul Oncologic ,,Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca, cu sprijinul autoritatilor locale si al Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, va derula o campanie de testare mamografica in randul tuturor femeilor cu varsta cuprinsa intre 50 si 69 ani care au domiciliul intr-una dintre comunele judetului Bistrita Nasaud si satele componente ale acestora, respectiv in localitatea Maieru.

Unitatea mobila de mamografie va fi amplasata in localitatea Maieru, in curtea Policlinicii Maieru, Str. Principala nr.1195, iar aceasta va functiona zilnic, in intervalul orar 09.00-18.00.

Programările se pot face la telefon: 0758.621.395.

De asemenea, la Policlinica Maieru se poate efectua și testare Babes Papanicolau si HPV pentru cancerul de col uterin