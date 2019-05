La al doilea bebe, vei face lucrurile diferit- de la haine pentru nou nascuti pana la grija exagerata!

Daca la prima nastere nu stiai cum sa te organizezi mai bine pentru venirea pe lume a micutului tau, la al doilea copil lucrurile vor sta diferit. S-ar putea sa fii mai relaxata si sa nu mai acorzi atata atentie anumitor aspecte care, la prima nastere, ti se pareau vitale.

Ai intrat repede in rolul de mamica extra-grijulie si obisnuiai sa achizitionezi mai mereu haine nou nascuti, chiar daca stiai ca bebe are tot ce ii trebuie. Cu siguranta, in garderoba puiului tau se regaseau seturi si costumase in diferite culori, body-uri bebe si bluzite vesel colorate, toate absolut necesare, la prima vedere.

Adevarul este ca un bebelus are nevoie de cateva haine pentru nou nascuti, nu de un intreg magazin. Oricat de mult ne-am dori sa tinem pe loc perioada aceea, cand sunt atat micuti, fiecare bebe are propriul ritm de crestere. Cu fiecare luna care trece, vei observa ca acele haine pentru nou nascuti nepurtate raman din ce in ce mai micute.

Datorita sfaturilor apropiatilor si informatiilor culese de pe internet, obisnuiai sa folosesti numai detergent special, cu care ii spalai toate hainele, separat de ale voastre. Toate erau uscate, obligatoriu, intr-un spatiu aerisit, imaculat. Acest aspect este corect, dar nu trebuie sa cazi in extrema cealalta. Intr-adevar, pielea micutilor este foarte sensibila si predispusa la alergii, dar trebuie sa echilibram balanta si sa le dam si libertatea de a dezvolta anticorpi.

Cu siguranta te-ai intrebat ce haine pentru nou nascuti sunt potrivite pentru cel mic, ce materiale recomanda specialistii, daca sa le calci sau nu, iar lista poate continua. Intr-adevar, bumbacul este cea mai buna alegere cand vine vorba de haine pentru bebelusi, intrucat este moale, delicat la atingere si previne transpiratia excesiva.

Cine a spus ca bebelusii sunt prea mici pentru a fi in pas cu moda? Iti mai amintesti cand ii asortai primului copil toate acele haine pentru nou nascuti, inclusiv bavetica? Este adevarat, fiind pentru prima data mama, e greu sa rezisti tentatiei de a-i oferi ce-i mai bun si … din plin. Dar un bebelus are nevoie de haine pentru nou nascuti curate, simple si realizate din tesaturi naturale.

La al doilea copil, vei reusi sa te relaxezi, din acest punct de vedere. Vei putea sa il imbraci cu lucrusoarele ramase de la primul bebelus si sa te bucuri impreuna cu el de acele haine pentru nou nascuti pastrate cu multa grija! Este posibil sa nu te mai deranjeze ca bebelusul murdareste hainutele abia schimbate si nu vei mai folosi tone de solutie dezinfectanta.

La primul copil, vei fi tentata sa folosesti aparatul de fotografiat la fiecare scancet, zambet, in reprizele de somn sau in timp ce realizeaza diverse activitati. Este un lucru minunat sa faci asta, atata timp cat nu iti transformi casa in fiecare zi intr-un studio de fotografiat. Insa cand vine pe lume cel de-al doilea copil, situatia se va schimba. Iti vei organiza mai eficient timpul, nu te vei mai agita din orice si ii vei permite celui mic un pic mai mult spatiu.

