Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că rezultatul de la primul tur al alegerilor prezidențiale este unul neașteptat, iar competiția care urmează pentru cel de-al doilea tur este una foarte dură. În opinia liderului UDMR, rezultatul de 36% obținut împreună de Călin Georgescu și cu AUR este unul periculos pentru democrație.

În ceea ce privește strict scorul UDMR, Kelemen Hunor se declară mulțumit, în condițiile în care partidul său a obținut cu 70.000 de voturi mai multe decât în 2019.

„A fost un prim tur dificil și cu un rezultat neașteptat pentru toată lumea. În ce ne privește, avem cu 70.000 de voturi mai multe decât în 2019, la alegerile prezidențiale, un lucru foarte bun, un lucru care ne încântă, dar nu ne ajută. Comparativ cu 9 iunie a.c., am avut un scor foarte bun, o mobilizare foarte bună, iar dacă facem o comparație, vedem că astăzi mobilizarea a fost mai slabă. În procente suntem la 4,6% și trebuie să ne gândim la ce vom face pe 1 decembrie. O mobilizare exemplară și în Bistrița-Năsăud, ca în toate județele, trebuie făcută pentru ca să avem grupuri parlamentare puternice atât în Senat, cât și în Camera Deputaților. Le mulțumesc celor care ne-au dat un vot la prezidențiale. E important pentru mine să știu că sunt oameni care au înțeles mesajele noastre și ne susțin. Nu am avut o rețetă diferită de alte județe. Am avut multe voturi în București și în județe în care trăiesc puțini maghiari. Eu am propus un singur lucru în această campanie știind că nu am nimic de pierdut, nu sunt un om naiv. Cunosc foarte bine societatea românească și știu că 2024 nu e anul în care își poate depăși prejudecățile. Eu am arătat care sunt problemele reale ale României, de ce sunt oamenii nemulțumiți de clasa politică, de ce sunt furioși și extrem de dornici de răzbunare și am vorbit despre aceste lucruri, dar în același timp am propus soluții pragmatice ce pot fi puse în aplicare. Eu cred că acest lucru a fost recepționat în mod pozitiv. Nu am avut altă rețetă”, a declarat luni Kelemen Hunor, într-o conferință de presă susținută la Bistrița.

Liderul UDMR spune că este un pericol real să avem în Parlament în jur de 40% forțe care consideră că legionarii și Garda de Fier au fost un lucru bun pentru România

„Finaliștii sunt Călin Georgescu și Elena Lasconi. Asta înseamnă o competiție foarte dură în următoarele săptămâni. Cei care au votat cu Călin Georgescu și cu AUR însumează în jur de 36% din electoratul care s-a dus la vot. Înseamnă o forță puternică, dar nu neapărat prietenoasă cu valorile și principiile democratice. Este un pericol real să avem în Parlament în jur de 40% forțe care consideră că legionarii și Garda de Fier au fost un lucru bun pentru România, o forță care consideră că Holocaustul nu a existat, o forță care consideră că trebuie să ne îndepărtăm de NATO și UE, ceea ce nu este bine.

Eu nu am mijloacele necesare de a găsi cheia prin care putem explica oamenilor cum am ajuns aici, dar sigur e un vot de protest și de sancțiune împotriva celor care au guvernat în ultimul an și jumătate. S-a prăbușit PSD și PNL.

Trebuie să înțelegem de ce au votat așa oamenii fiindcă cei care au votat cu Călin Georgescu și cu AUR nu sunt toți extremiști, dar putem spune că a fost un vot de sancționare a partidelor care erau la guvernare.

Noi ne mobilizăm pentru parlamentare, cu toate forțele. Va fi nevoie de prezența fiecărui om la vot și va fi nevoie de forța tuturor partidelor democratice care vor să continue drumul european și euroatlantic al țării”, a precizat Kelemen Hunor.

Întrebat pe care dintre cei doi finaliști ai alegerilor prezidențiale îi va susține UDMR în cel de-al doilea tur, Kelemen Hunor a spus că va face un astfel de anunț abia în data de 2 decembrie, după alegerile parlamentare.

„Oficial anunțăm pe 2 decembrie tot ce e de anunțat fiindcă ordinea cronologică și politică pentru noi și ceilalți e așa: alegerile parlamentare și apoi turul doi. Trebuie să trecem de primul hop, iar în 2 decembrie vom face o recomandare, pentru că eu consider că avem un electorat matur, poți face recomandări, dar nu îl poți muta dintr-o parte în alta”, a subliniat liderul UDMR.