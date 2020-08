Judecătoria Bistrița l-a achitat în primă instanță pe Jenor Beudean, secretarul general adjunct al organizației județene a PNL. În urmă cu 3 ani, acesta a fost trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe, după un scandal care s-a lăsat cu păruieli cu o tânără.

După un proces care s-a întins pe trei ani, Judecătoria Bistrița a venit în prima parte a acestei luni cu o primă soluție în dosarul în care Jenor Beudean, secretarul adjunct al organizației județene a PNL, a fost trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe.

Judecătorii l-au achitat pe liberal și au pus-o la plată pe cea cu care s-a luat la bătaie. Aceștia au considerat că nu există probe că leziunile traumatice evaluate prin zile de îngrijiri medicale au fost cauzate de inculpat. Tânăra implicată în scandal nu s-a constituit parte civilă în proces.

„În baza art. 396 alin.1 şi 5 Cod de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. c şi b Cod procedură penală achită pe inculpatul B.J.A., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal (faptă comisă în data de 14.06.2016 în dauna persoanei vătămate C.N.L.) întrucât: nu există probe că leziunile traumatice evaluate prin zile de îngrijiri medicale au fost cauzate de inculpat, şi respectiv acţiunile exercitate de către inculpat asupra părţii vătămate nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni. Ia act că partea vătămată C.N.L. nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 396 alin. 1 Cod de procedură penală rap. la art. 80 alin. 1 şi 3 Cod penal dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata C.N.L. pentru comiterea infracţiunii de distrugere, faptă prevăzută de art. 253 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă comisă în data de 14.06.2016 în dauna persoanei vătămate B.J.A.). Dispune aplicarea faţă de inculpată a avertismentului prev. de art. 81 Cod penal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 82 Cod penal. În baza art. 25 alin. 1 Cod procedură penală admite în întregime acţiunea civilă exercitată de partea civilă B.J.A., şi obligă inculpata C.N.L. la plata că partea civilă a sumei de 1.136,06 lei, cu titlul de daune materiale. În baza art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă inculpata C.N.L. la plata sumei de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care suma de 500 de lei generată de faza de urmărire penală, şi 300 de lei generată de faza de judecată). În baza art. 276 alin. 6 Cod de procedură penală, obligă inculpata C.N.L.la plata sumei de 3.000 de lei către partea civilă B.J.A.cu titlu de cheltuieli judiciare făcute de partea civilă. Respinge solicitarea părţii vătămate C.N.L. de obligare a inculpatului B.J.A. la plata de cheltuieli judiciare făcute de partea vătămată”, au stabilit judecătorii.

Tânăra care s-a judecat cu Jenor Beudean a scăpat de acuzațiile de distrugere, însă îi va plăti acestuia peste 1.000 de euro. Este vorba despre daune morale de 1.136 de lei, 800 de lei cheltuieli judiciare și 3.000 de lei cheltuieli de judecată ale liberalului. Decizia judecătorilor nu este definitivă, aceasta putând fi atacată.

Incidentul, petrecut în plină stradă și pozat

Incidentul s-a produs în data de 14 iunie 2016, într-una dintre cele mai circulate intersecții din municipiul Bistrița. La acea vreme, Jenor Beudean era candidatul PNL la fotoliul de primar al comunei Șieu Odorhei.

„Pe data de 14 iunie 2016, în jurul orei 16:00, soţia mea se afla în Bistriţa, pe Bulevardul Independenţei, la trecerea de pietoni semaforizată, în zona BIG şi după ce semaforul a arătat culoare verde s-a angajat în traversarea pe zebră. După ce a făcut câţiva paşi, un autoturism a venit cu viteză, în ciuda culorii roşii a semaforului (pentru şoferi). Evident că soţia mea s-a speriat pentru că putea fi accidentată şi a lovit cu piciorul maşina respectivă. Şoferul a înjurat-o şi fiecare şi-a continuat drumul. (…) Când a ajuns la trecerea de pietoni de pe strada Solomon Haliţă, acelaşi autoturism care trecuse pe culoarea roşie a oprit chiar pe trecerea de pietoni, şoferul s-a dat jos şi a lovit-o pe soţia mea peste faţă, a bruscat-o, i-a rupt maieul şi a agresat-o verbal. Ticălosul a continuat violent, a încercat să o oblige pe soţia mea să se urce în maşina lui, însă soţia mea s-a opus şi a încercat să sune Poliţia, apelând numărul de urgenţă 112”, povestea Cristian Cezar Constantin, soțul femeii de 27 de ani, ce ar fi fost agresată de Jenor Beudean.





Soțul femeii a fost cel care a și făcut publice mai multe fotografii care surprind cum Jenor Beudean o îmbrâncește pe femeie pe trotuar.

Jenor Beudean recunoștea atunci parțial cele întâmplate, susținând că nu a lovit-o sau agresat-o pe femeie, ci doar a încercat să o determine să meargă cu el la poliție, acuzând-o la rândul său că i-ar fi avariat autoturismul.

„I-am făcut semn cu mâna să se grăbească, fiind deja verde pentru maşini. În acel moment, mi-a adresat cuvinte injurioase şi m-a întrebat ironic: Ce vrei, fraiere?. A continuat să traverseze strada în acelaşi ritm, iar în momentul în care am pus maşina în mişcare, s-a întors şi a lovit-o cu piciorul, continuând să mă înjure. În această situaţie, am decis să mă întorc la primul sens giratoriu pentru că am crezut că maşina a fost avariată în urma loviturii ca să îi cer să mergem împreună la echipajul de Poliţie Locală, aflat pe Bulevardul Independenţei. Întrucât a refuzat şi a continuat să-mi adreseze cuvinte injurioase şi ameninţări, am încercat să o conving să intre în maşină pentru a merge împreună la sediul Poliţiei Locale, moment în care s-a smucit şi s-a tras înapoi. Întrucât nu am reuşit s-o conving să mă însoţească la Poliţia Locală, am decis să mă prezint singur şi să relatez ce s-a întâmplat”, descria la acea dată situaţia, liberalul Jenor Beudean.

Mai mult, acesta a afirmat în fața jurnaliștilor că în ziua în cauză ar fi fost urmărit de un „profesionist cu un DSLR (n.r. aparat foto performant).

Totul s-a soluționat cu două plângeri penale la poliție: femeia i-a făcut plângere lui Jenor Beudean pentru că ar fi agresat-o în plină stradă, iar liberalul i-a făcut plângere tinerei pentru că i-ar fi avariat autoturismul. În final, judecătorii au hotărât să contopească cele două plângeri și să le unească într-un singur proces penal.

A mințit pentru a se reîntoarce în partid

Acesta episod i-a adus lui Jenor Beudean excluderea din partid, însă nu pentru o lungă durată de timp. La jumătate de an distanță, acesta revenea în partid și nu oricum, ci pe funcția de secretar general adjunct al PNL Bistrița-Năsăud.

Prima întrebare care i-a fost adresată a vizat dosarul în care era cercetat. Acesta a mințit cu privire la finalizarea dosarului, susținând: „M-am reînscris în partid în decembrie, în organizația locală Șieu Odorhei, sunt din nou membru al partidului. Plângerea la poliție s-a terminat, în sensul că acolo în zonă a fost o cameră de la BRDE care a filmat acel incident. Mie mi-a dat sentința (???!!!) de renunțare la urmărirea penală”.

Nici vorbă de așa ceva! Drept dovadă, în toamna anului 2017, la Judecătoria Bistrița a fost deschis un dosar, pe penal, pentru lovire sau alte violențe. Sentința favorabilă a venit ca o mană cerească pentru Jenor Beudean, care, spun surse Gazeta de Bistrița ar intenționa să candideze din nou, la fotoliul de primar al comunei Șieu Odorhei. Problema este însă că decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Andreea Moldovan