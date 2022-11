Zilele trecute, Judecătoria Bistrița i-a dat câștig de cauză vloggeriței Ancuța Cîrcu, în războiul pe care aceasta îl are cu Doru Ghineț. Judecătorii au stabilit ca Ghineț și soția sa să îi dea Ancuței Cîrcu 12.000 de euro cu care cei doi ar fi înșelat-o. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată.

Vloggerița, care a locuit o bună bucată de vreme în Tenerife i-a trimis lui Ghineț 12.000 de euro pentru o casă în Bistrița. Aceasta era doar o tranșă, imobilul urmând să coste, în total, 35.000 de euro. Casa însă nu a ajuns la Ancuța Cîrcu, Doru Ghineț refuzând să încheie contractul de vânzare-cumpărare la prețul convenit inițial, cerând mai mulți bani.

Deși totul s-a lăsat și cu plângeri penale, unul dintre pașii esențiali făcuți de Ancuța Cârcu a fost o cerere de rezoluțiune contract, înaintată Judecătoriei Bistrița. La rezoluțiune se apelează în caz de neexecutare, și este cel mai incisivă dintre cele existente deoarece duce la încetarea contractului cu efecte retroactive.

Ancuța Cîrcu l-a acționat în judecată pe Doru Ghineț și pe soția sa în luna mai a anului trecut, în încercarea de a desființa contractul pe care aceasta îl avea cu fostul polițist. Aceasta a cerut în instanță returnarea sumei de 12.000 de euro pe care deja o achitase pentru imobilul care nu a mai intrat în posesia sa.

Zilele trecute, Judecătoria Bistrița s-a pronunțat în această cauză și a stabilit ca Doru Ghineț să îi plătească Ancuței Cîrcu 12.000 de euro. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată.

„Obligă pârâţii să plătească reclamantei suma de 12.000 euro precum şi dobânda legală aferentă acestei sume, calculată de la data de 28.05.2021 şi până la plata integrală a datoriei. Obligă pârâţii să plătească reclamantei suma de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare”, au hotărât judecătorii bistrițeni.

Ghineț s-a sucit și a refuzat să-i mai vândă Ancuței casa pentru suma stabilită

Ancuța Cîrcu a realizat că nu va mai primi imobilul pentru care deja plătise 12.000 de euro, bani trimiși din Tenerife prin mai multe transferuri bancare, odată revenită în țară, pentru procesul în care este judecată pentru proxenetism.

Vloggerița a bătut palma cu Ghineț Doru și cu soția sa Raveca în 2019. Cei doi urmau să îi vândă sexy ex-PRM-istei o casă cu teren în Unirea, cu 35.000 de euro. La acea dată, nici casa și nici terenul nu erau înscrise în cartea funciară, Doru Ghineț urmând să facă demersurile oficiale pentru înscrierea în cartea funciară pentru ca tranzacția să poată fi finalizată.

La insistențele lui Doru Ghineț, care susținea că soția sa este bolnavă și că are nevoie de bani pentru tratament, Ancuța Cîrcu a fost de acord să trimită prin transfer bancar, din Tenerife, mai multe sume de bani.

Ancuța Cîrcu a trimis prin transfer bancar 9.000 de euro pe parcursul unui an (în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020). La această sumă s-a mai adăugat 3.000 de euro, în numerar, bani trimiși prin intermediul unei persoane.

Întoarsă în țară, din cauza procesului în care este judecată pentru proxenetism, Ancuța Cîrcu i-a cerut lui Doru Ghineț să finalizeze actele pentru achiziționarea imobilului.

„În primăvara acestui an m-am întors în România și am luat legătura cu Ghineț Doru în scopul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în condițiile convenite. Acesta a refuzat încheierea contractului, pe motiv că prețul este prea mic, solicitându-mi să-i dau mai mulți bani. Subsemnata nu am fost de acord cu majorarea prețului, astfel că i-am solicitat lui Ghineț Doru restituirea sumei de 12.000 de euro, pe care i-am achitat-o în avans, însă acesta refuzând în mod nejustificat să-mi returneze suma plătită”, spunea Ancuța Cîrcu anul trecut.

A șantajat-o pe Ancuța Cîrcu cu o filmare sexy

Doru Ghineț nu doar că a refuzat să îi mai vândă imobilul Ancuței Cîrcu pentru care aceasta plătise deja, ci ar fi și șantajat-o cu o filmare sexy. Aceasta a și depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița pentru șantaj.

„Întrucât nu am primit un răspuns clar cu privire la solicitarea de restituire a sumei, l-am contactat din nou telefonic pe Ghineț Doru, comunicându-i că dacă nu-mi restituie de bună voie suma de 12.000 de euro voi contacta un avocat pentru a iniția procedura judiciară, moment la care Ghineț Doru mi-a spus că deține o înregistrare video compromițătoare cu subsemnata, înregistrare în care întrețin relații sexuale cu un bărbat pe nume Alex, care în prezent este căsătorit, lăsându-mă să înțeleg că dacă insist în a-i cere restituirea banilor va face publică această înregistrare”, mai spune Ancuța Cîrcu.

La plângerea de șantaj s-a mai adăugat una de înșelăciune: „Așadar intenționa să se folosească de înregistrare pentru a mă determina să nu insist în încheierea contractului de vânzare și nici în restituirea sumei plătite”, concluzionează fosta politiciană.

Personajele care s-au războit, controversate

Doru Ghineț este un fost polițist, fiind în trecut șeful postului comunal de poliție Livezile. Acesta a fost și membru al Partidului Mișcarea Populară, candidând la alegerile locale din 2016, pentru fotoliul de primar al comunei Șieu-Măgheruș. A obținut atunci doar 127 de voturi.

Ancuța Cîrcu susține că fostul polițist ar mai fi aplicat rețeta menită să o lase fără 12.000 de euro și în cazul altor persoane, iar întâmplarea n-ar mai fi ajuns la poliție.

La fel de controversată este și Ancuța Cîrcu, care anul trecut a fost trimisă în judecată, alături de alte 11 persoane, inclusiv mama sa. Este vorba despre un amplu dosar de proxenetism, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda.

Bistrițeanca este judecată pentru proxenetism, în timp ce celelalte persoane din dosar sunt judecate și pentru cămătărie și șantaj. Totul a început cu o serie de percheziții, care au avut loc în mai multe județe din țară, dar și în Tenerife și Madrid.

Printre locațiile percheziționate s-a numărat și un club din Tenerife, administrat de Ancuța Cîrcu. Clubul respectiv i-ar fi rămas Ancuței Cîrcu pe mână, după moartea fratelui său,în urma unui tragic accident rutier.

Potrivit procurorilor, mai mulți indivizi din Turda duceau fete din Turda și Câmpia Turzii în Tenerife pentru a practica prostituția. Prostituția ar fi fost practicată inclusiv în clubul administrat de Ancuța Cîrcu, cu știința și acceptul său.

Bistrițencei i-au fost confiscate atunci mai multe sume de bani, bijuterii și alte bunuri. Anchetatorii bănuiesc că bunurile ar fi fost achiziționate cu banii obținuți din prostituție. Ancuța Cîrcu a susținut la acea dată că habar n-avea că se practica prostituția în clubul pe care-l administra.

