Dosarul în care este judecat Sorin Hognogi, primarul comunei Spermezeu, dar și doi angajați ai săi – Marian Mizgan și Ioan Șoș, a trecut de camera preliminară și va intra curând la judecata pe fond. Hognogi a fost trimis în judecată la finele anului trecut de către procurorii DNA, pentru instigare la fals și fals intelectual. În rechizitoriu, procurorii au reținut că cei trei inculpați și-au recunoscut faptele, astfel că nu ar fi exclus ca judecata pe fond să se desfășoare conform procedurii simplificate.

“Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MIZGAN MARIAN-CONSTANTIN, la data faptelor referent în cadrul primăriei comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

– fals intelectual în formă continuată,



HOGNOGI SORIN, la data faptelor primar al comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

– fals intelectual, în formă continuată,



ȘOȘ IOAN-VASILE, la data faptelor inspector principal în cadrul primăriei comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

– fals intelectual, în formă continuată.



În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 2018-2022, inculpatul Mizgan Marian-Constantin, la instigarea primarului Hognogi Sorin și cu complicitatea inculpatului Șoș Ioan-Vasile, ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false și inexacte (adeverințe) pentru a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate.

Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 268.721 lei, sumă cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză”, anunțau într-un comunicat, publicat la finele anului, procurorii DNA.

Nelegalități descoperite de Curtea de Conturi

În acest dosar, figura principală este Marian Mizgan, care a depus la APIA o serie de documente false pentru a încasa subvenții pentru creșterea oilor. Omul a luat în arendă câteva zeci de hectare, numai că respectivele suprafețe nu fac parte din domeniul public al comunei, ci al statului. Iar primarul Sorin Hognogi l-a ajutat cu adeverințe din care reieșea faptul că terenurile respective ar fi pășuni ale comunei, motiv pentru care Mizgan a încasat subvenții de la APIA, timp de 4 ani. Culmea, și asta poate fi o bilă albă pentru inculpați, banii au fost cheltuiți în folosul asociației crescătorilor de ovine din comună.

Ilegalitățile au fost depistate de inspectorii Curții de Conturi, cu ocazia auditului financiar asupra conturilor de execuție bugetară pentru anul 2019 efectuat la Primăria Spermezeu a constatat că unitatea administrativ teritorială în cauză nu a procedat la actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public urmare apariției Legii 139/2004. Drept urmare au sesizat DNA.

După ce procurorii DNA au intrat pe fir, au descoperit o serie de adeverințe eliberate ilegal pentru Mizgan Marian, în perioada 2018 – 2022.

Astfel, în 2018, se atesta că Mizgan deține în proprietate o suprafața de 37,76 ha pășuni și 100 de oi.

Un an mai târziu, Mizgan figura cu aceeași suprafață de pășune, dar cu 95 de oi.

În 2020, este menționată suprafața de 37,76 ha de pășuni naturale deținută „sub alte forme” și 110 oi.

În 2021 și 2022, Mizgan apare cu o suprafață agricolă de 41,21 ha – pășuni „primită sub alte forme” și 100 de oi.

Suprafețele de pășune au fost înregistrate și în Registrul Agricol al comunei.

În ceea ce privește animalele, acestea nu erau deținute efectiv de Mizgan, ci de alți crescători, care au fost de acord ca ovinele să apară ca fiind ale acestuia pentru a putea obține subvențiile de la APIA:

Avertizați că fac ilegalități, au mers mai departe cu bună-știință

Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că, atât Mizgan, cât și primarul Hognogi au fost avertizați, de către Alexandru Giurgiucă – secretarul comunei, că ceea ce fac frizează penalul. Primarul i-a răspuns că își asumă responsabilitatea, astfel că a continuat să îi semneze lui Mizgan adeverințele pe care acesta le-a depus la APIA, sub motiv că altfel ar pierde subvențiile.

“(…) numitul Giurgiucă Alexandru a declarat că i-a comunicat susnumitului (n. r. – Mizgan ) că ceea ce a făcut este de natură penală (…).

Martorul a confirmat că suprafața de pășune de 37,76 /41,20 ha nu este trecută în domeniul public al comunei Spermezeu, motiv pentru care nici nu putea fi concesionată sau închiriată crescătorilor de animale.

Totodată, a afirmat că a purtat discuții cu primarul pe tema trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al comunei a suprafeței de pășune în cauză, însă primarul nu a întreprins vreun demers «motivând de multe ori că este o procedură costisitoare care implică întocmirea unei documentații tehnice».

S-a arătat că Giurgiucă Alexandru a precizat că o discuție pe această temă a purtat și cu primarul Hognogi Sorin, care i-a confirmat că știe despre aspectele în cauză și că își asumă responsabilitatea acestui demers (…).

De asemenea, s-a arătat că referitor la Adeverința nr. 1171/15.05.2019, Giurgiucă Alexandru a precizat că după completarea acesteia de către Mizgan Marian, cu toate că i-a transmis anterior să nu mai întreprindă un astfel de demers, primarul Hognogi Sorin i-a solicitat să semneze documentul respectiv, însă a refuzat explicându-i încă o dată că este ilegal, context în care primarul i-a spus că va semna el și în locul său, asumându-și responsabilitatea acestei acțiuni. Martorul a precizat că aceleași discuții le-a avut cu primarul și cu ocazia eliberării adeverințelor pe anii 2020 și 2021, el refuzând să semneze documentele respective pentru motivul mai sus-arătat (…). S-a arătat că în data de 21.08.2018, sub numărul 1187, Giurgiucă Alexandru, în calitate de secretar al comunei, a emis o adresă către Mizgan Marian prin care i-a comunicat , în esență, că s-a înscris în fals în Registrul Agricol cu suprafața de 37,76 ha pășune în proprietate, solicitându-i să facă demersuri la APIA pentru a nu mai primi subvenția (…). Din cuprinsul documentului rezultă că Mizgan Marian a refuzat primirea înscrisului”, au arătat anchetatorii.

Primarul a semnat și în locul secretarului

După ce secretarul Alexandru Giurgiucă i-a notificat pe Mizgan și pe primarul Hognogi despre ilegalități, acesta a refuzat să semneze adeverințele ce urmau să fie depuse la APIA. N-a fost nicio problemă, fiindcă în locul său a semnat primarul.

“S-a arătat că inculpatul Hognogi Sorin a recunoscut că a semnat adeverințele pe anii 2019-2022 emise pe numele lui Mizgan Marian atât la rubrica „Primarul comunei Spermezeu”, cât și la rubrica „Secretarul comunei Spermezeu”, motivând că a semnat în locul secretarului Giurgiucă Alexandru întrucât acesta a refuzat să semneze documentele în cauză.

«Secretarul Comunei Spermezeu motiva refuzul semnării adeverinței spunându-mi că nu este în ordine ca suprafața de teren să fie trecută la poziția lui Mizgan Marian și acesta să încaseze subvenția APIA pe numele său chiar și în interesul cetățenilor. …… . Îmi amintesc că Mizgan Marian m-a anunțat de faptul că Alexandru Giurgiucă nu este de acord cu modalitatea identificată de noi și l-a notificat să renunțe la solicitarea de subvenții APIA pentru această suprafață de teren. Acesta este motivul pentru care la poziția “Secretarul Comunei Spermezeu” apare aplicată semnătura mea olografă pe adeverințele eliberate în anul 2019, 2020,2021 și 2022 și care se referă la obținerea de subvenții APIA de către Mizgan Marian» – declarație de suspect Hognogi Sorin”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

Șoș și-a recunoscut și el faptele

Și Ioan Șoș, cel care a operat în Registrul Agricol, a recunoscut faptele, chiar dacă inițial a încercat să o dea cotită.

„Inițial a negat că el a făcut modificările în Registrul Agricol electronic, afirmând că datele sunt preluate automat din anii precedenți. Ulterior, cu ocazia audierii în calitate de inculpat, sus-numitul a recunoscut că a făcut mențiunile în cauză, deoarece au existat modificări ale suprafețelor parcelelor de pășune în programul APIA (…).

Referitor la eliberarea adeverințelor pe anii 2021- 2022, pe numele inculpatului Mizgan Marian, Șoș Ioan a recunoscut că au fost completate de el („Fac precizarea că în plus față de Adeverința cu numărul 1766 din 10.05.2021 un astfel de înscris am eliberat și pentru anul 2022. Am eliberat o adeverință solicitantului Mizgan Marian necesară la APIA pentru obținerea de subvenție aferentă campaniei 2022 – 2023. În această adeverință se făcea referire la aceeași suprafață de pășune de 41,21 ha”-declarație de suspect, Șoș Ioan).

Conform declarațiilor inculpaților Hognogi Sorin și Șoș Ioan, nici la acest moment procesual suprafața de pășune în cauză nu face parte din domeniul public al comunei Spermezeu („Este tot în proprietatea statului. S-a procedat la măsurarea suprafeței, urmând a se face demersurile pentru trecerea în domeniul public al comunei”- declarație de inculpat Hognogi Sorin)”, se arată în rechizitoriu.

Banii, cheltuiți în interesul crescătorilor

Potrivit procurorilor, Mizgan ar fi fost ales de crescătorii de animale din Spermezeu să depună cererile de plată pe numele său pentru a obține subvențiile de la APIA, fiindcă era considerat ca fiind o persoană corectă.

“(…) inculpații Mizgan Marian și Hognogi Sorin au afirmat că, urmare a solicitării formulate de crescătorii de animale din localitatea (…), pentru a nu se pierde subvențiile pe pășunea din Dâmbul/Dealul Gol, în cursul lunii mai 2018, înainte de finalizarea procedurii de depunere a cererii de plată la APIA, a avut loc o întâlnire la care a participat pe lângă cei doi și Marian Timoftei, vice-primarul comunei Spermezeu și consilierul local Pop Alexandru Ioan. Cu ocazia acelei întâlniri s-a luat decizia de a se obține subvenția pe numele lui Mizgan Marian, apreciindu-se că acesta este o persoană corectă și nu ar fi manifestat un «interes personal cu privire la exploatarea pășunii sau cu privire la sumele de bani care se vor încasa ca și subvenții».

Inculpatul Mizgan Marian a arătat că, fiind responsabil în acea perioadă cu registrul agricol, a înscris pe numele său în Registrul Agricol electronic al comunei Spermezeu suprafața de 37,76 ha, realizând o nouă poziție. Conform celor susținute de Mizgan Marian, dacă nu ar fi introdus în Registrul Agricol mențiunea respectivă, nu ar fi putut lista adeverințele depuse la APIA, documentele în cauză fiind generate automat (…).

Potrivit depoziției inculpatului Mizgan Marian, ulterior depunerii cererii unice de plată pe suprafață 2018, secretarul comunei Giurgiucă Alexandru i-a reproșat întocmirea adeverinței, notificându-l în scris cu privire la nelegalitatea acțiunilor sale și solicitându-i să anunțe APIA despre această neregulă.

Sus-numitul a confirmat că transferul animalelor de pe numele unor crescători de animale pe numele său s-a făcut doar formal, pentru a putea face dovada încărcăturii de animale pe suprafață”, au mai arătat procurorii.

În ceea ce privește modul de utilizare a sumelor de bani primite cu titlu de subvenții de la APIA, Mizgan și primarul Hognogi au precizat în fața procurorilor că o parte din suma primită a fost utilizată în folosul crescătorilor de animale pe care îi reprezenta.

Astfel, Mizgan a spus că după ce i-ai fost virați în cont banii de către APIA, s-a întâlnit cu crescătorii de animale, iar la cererea acestora s-au efectuat anumite lucrări, respectiv amenajarea unui tronson de drum până la pășunea Dâmbul Gol, au fost schimbate 10 adăpători, s-a forat o fântână, s-a construit o baie pentru îmbăierea oilor, precum și o fosă septică pentru deversarea substanțelor folosite pentru îmbăierea oilor, s-a construit o stână pentru ca fermierii să-și poată prelucra laptele. De asemenea, în urma constatării făcute de Curtea de a plătit impozitul la primărie pentru doi ani, dar și penalități la APIA, precum și mici sume de bani pentru deplasările la Agenția de Plăți.