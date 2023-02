Ruleta face parte din categoria jocurilor de iGaming care se bucură de o popularitate în creștere în mediul online. În România, 2% dintre cei care accesează site-urile de specialitate optează pentru acest tip de joc. Acest lucru se datorează atât programelor promoționale cu free spins casino 2023, cât și diversificării ofertei de jocuri de ruletă.

Pe lângă cele trei variante deja faimoase la nivel global (ruleta franceză, europeană și americană) au mai apărut și altele. Printre acestea se numără ruletele Multi-Wheel, Double Ball, Rapid Roulette și Mini Roulette. Oamenii sunt dornici să exploreze și aceste opțiuni pentru a vedea care sunt posibilitățile de distracție oferite. Însă cum este mai bine să le încerci – gratis sau cu bani?

Ruleta – “perla coroanei” cazinourilor terestre?

Înainte de ruleta online cu triplu zero (Triple-Zero Roulette Wheel) și care are 39 de câmpuri pe roată și alte variante moderne, acest joc oferea două variante foarte populare în cazinourile terestre. Este vorba despre versiunea europeană (37 de câmpuri) și cea americană (38 de câmpuri, cu dublu zero). De asemenea, varianta franceză (cu pariuri speciale), din care a derivat versiunea europeană, se juca des în cazinourile din Europa.

Variantele franceză și europeană erau preferate datorită avantajului casei (1.35% la ruleta franceză și 2.7% la ruleta europeană). Versiunea americană venea cu un avantaj al casei dublu, de 5.26%, de aceea, jucătorii optau în mod frecvent pentru variantele europene. Mai mult decât atât, ruleta era considerată una dintre cele mai intense modalități de distracție în acele vremuri, fiind extrem de apreciată de jucători.

Cum joci responsabil la ruleta online?

În ultimii ani, numărul persoanelor care au accesat platformele de iGaming sau au mers într-un cazinou a fost de 1.6 miliarde. Jocurile de iGaming pot crea dependență, un lucru dovedit și datele statistice care indică un procent cuprins între 0.12% și 5.8% la nivel mondial în 2022. România se numără printre țările europene cu un procentaj cuprins între 0.6% și 2% jucători care nu joacă responsabil.

Mare parte din țările nordice se confruntă cu un procent de peste 3% jucători cu probleme, în timp ce Ungaria a înregistrat cel mai ridicat nivel din Europa – 7%. Sloturile și loteria se numără printre jocurile care creează dependență în rândul jucătorilor europeni. Ce se întâmplă însă cu jocul de ruletă? Cum poți juca responsabil la ruletă?

Se discută foarte mult de ruletele online gratuite, printre argumentele în favoarea acestora numărându-se posibilitatea de testare a jocului fără niciun fel de implicații financiare și distracție gratuită. Dar acest lucru nu înseamnă și faptul că jucătorul își va petrece mai mult timp jucând? În cazul celor care mizează pe ruletă cu bani sunt invocate argumente legate de câștiguri potențiale, accesarea unor bonusuri din partea platformelor de iGaming și un nivel mai ridicat de distracție.

Mai mult decât atât, accesul la ruletele live, este asigurat doar celor care nu joacă gratuit și care își deschid un cont, efectuând și depuneri de bani în acesta. Parierea de bani la ruletă îl va determina pe jucător să joace mai puțin timp? Fiecare persoană care accesează jocurile de ruletă online trebuie să știe că jocul în sine este la fel de atractiv, indiferent de modul în care este jucat (gratis sau cu bani).

De aceea, platformele de iGaming le oferă celor interesanți ambele variante de joc. Pentru a juca responsabil jucătorul trebuie să își dozeze timpul de joc, atât în modul gratis, cât și în cel pe bani. Site-urile cu jocuri de ruletă pe bani pot oferi bonusuri de care nu beneficiezi atunci când joci gratis, dar nu toate aceste bonificații se dovedesc utile jucătorului.

Așa că, dacă vei opta pentru variantele cu bani, stabilește-ți un buget clar, cu mize pe care să nu le depășești. Nu juca niciodată banii pe care nu îi ai și nici nu-ți propune să câștigi neapărat (cu toate că, 49% dintre români au ca obiectiv acest lucru atunci când joacă). Consideră ruleta o modalitate de interacțiune socială și de distracție pe termen foarte scurt.

Este ruleta un joc simplu de iGaming?

Asemenea celorlalte jocuri de iGaming, ruleta implică un nivel ridicat de hazard (80%). Restul de 20% reprezintă capacitatea jucătorului de a face predicții eficiente. În sine, ruleta este un joc simplu (se pariază pe diverse numere și combinații de numere, care oferă cote de la 1:1 până la 35:1). Cu toate acestea, gratis sau cu bani, jocul de ruletă trebuie jucat întotdeauna responsabil pentru că numai așa jucătorii se pot distra avantajos!