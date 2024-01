Reducerea numărului total de parlamentari la 300, recalibrarea acestora la nivel național și la nivelul fiecărui județ, inclusiv circumscripția 43 diaspora, votul prin corespondență și votul electronic sunt propunerile reiterate, la conferința românilor de pretutindeni de la Iași, de Ionuț Simionca – secretar general al PMP și președinte al organizației județene din Bistrița-Năsăud.

Ionuț Simionca a moderat un panel cu tema „Reprezentarea românilor din diaspora în Parlamentul României: O lege ce necesită modificări”.

„Ca român care a trăit în afara țării, am subliniat că cei 6 parlamentari actuali nu sunt reprezentativi pentru cei 7,8 milioane de români din diaspora. Propunerile mele includ reducerea numărului total de parlamentari la 300, recalibrarea acestora la nivel național și la nivelul fiecărui județ, inclusiv circumscripția 43 diaspora. De asemenea, am susținut ideea votului prin corespondență și a votului electronic și am vorbit despre faptul că politicienii ar trebui să creeze condiții atractive pentru a încuraja întoarcerea românilor acasă, reunind familiile și contribuind la dezvoltarea prosperă a României”, a scris Ionuț Simionca, pe Facebook.