PMP cere, din nou, reducerea secretarilor de stat! Ionuţ Simionca, secretarul general PMP, este de părere că este suficient un secretar de stat per minister şi maxim 15 ministere.

PMP atrage atenția că, reducerea cheltuielilor cu aparatul administrativ al statului este necesară, iar un punct de plecare ar fi un guvern mai suplu cu mai puține ministere.

„Având în vedere gaura bugetară de 13 miliarde de lei între veniturile estimate în bugetul pe 2023 şi execuţia bugetară pe primul trimestru al acestui an, PMP consideră că se impun măsuri de reducere a cheltuielilor cu aparatul administrativ al statului. Mai ales în contextul în care PSD şi PNL sunt decise să facă rotativa pentru funcţia de Prim-ministru, un punct bun de plecare ar fi o reorganizare guvernamentală care să presupună un Executiv mai suplu cu doar 15 portofolii ministeriale, cu un singur vicepremier (acesta să fie şi ministru) şi cu câte un singur secretar de stat pentru fiecare minister în parte”, se arată într-un comunicat al PMP.

Și secretarul general al PMP, Ionuț Simionca marșează pe aceeași idee.

„Avem nevoie de un guvern mai suplu şi mai eficient. Aparatul administraţiei centrale este supradimensionat şi această obezitate administrativă generează cheltuieli prea mari, dar şi ineficiență când vine vorba de implementare cu celeritate a unor măsuri necesare. Actualul Guvern este unul puternic birocratizat, sunt prea mulţi funcţionari care se calcă pe picioare şi, din dorinţa de a-şi justifica prezenţa, complică procese decizionale care ar trebui să fie mult mai simple. Un Guvern mai suplu şi mai eficient ar însemna maximum 15 ministere, un singur vicepremier, musai cu portofoliu, şi câte un secretar de stat pentru fiecare minister în parte. Dorinţa de a construi câte un culcuş călduţ oricărei pile de partid ne-a adus în punctul în care avem aproape 200 de secretari de stat sau funcţii asimilate poziţiei de secretar de stat. Nicăieri pe planetă nu există o asemenea inflaţie de posturi de decizie la nivel înalt. Reducerea acestui aparat guvernamental este şi o chestiune de putere a exemplului. Este absurd să ceri instituţiilor din subordine cât timp tu nu eşti dispus să faci acelaşi lucru”, este de părere Simionca.

Potrivit acestuia, conform cifrelor oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice, numărul bugetarilor a crescut alert de când PNL a preluat guvernarea: din decembrie 2019 în februarie 2023, a fost înregistrat un plus de 26.960 de bugetari, aproape toţi fiind clientelă politică a actualei puteri, iar în acelaşi interval de timp, numărul secretarilor de stat aproape că s-a dublat.

“Problema nu este numai salariul de aproape 20.000 de lei pe care cetăţenii îl plătesc acestor secretari de stat, ci faptul că fiecare îşi construieşte aproape o curte regală în jurul său. Un secretar de stat are dreptul la maşină cu şofer, locuinţă de la RAAPPS, are sume forfetare şi de protocol la dispoziţie şi poate angaja până la cinci consilieri fiecare. Ajungem ca un secretar de stat să ne coste şi 50.000 de euro pe lună. Guvernul poate foarte bine să funcţioneze cu câte un secretar de stat per minister. Din această perspectivă, propunerea PSD – PNL de a reduce cu doi numărul consilierilor reprezintă doar praf în ochi. Dacă un Guvern ca al Franţei poate funcţiona cu 29 de secretari de stat, Executivul României poate să aibă doar 15 fără să fie generate probleme în procesele decizionale”, a concluzionat Simionca.

PMP a solicitat reducerea numărului de secretari de stat încă din septembrie 2022.

„Un secretar de stat este suficient, cu două excepții, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”, mai transmite formațiunea politică.