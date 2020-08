Deputatul PMP de Bistrița-Năsăud, Ionuț Simionca, a inițiat o propunere legislativă care vizează industria HoReCa. Mai exact, parlamentarul afirmă că a găsit o soluție pentru a permite agenților economici care își desfășoară activitatea în acest domeniu să redeschidă spațiile interioare.

”Considerăm că Parlamentul are responsabilitatea de a stabili un cadru minim de funcționare a operatorilor economici care administrează spaţii comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice pe perioada stării de alertă. În consecință, propunerea legislativă prevede că pe durata stării de alertă, măsura de suspendare a consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interior, nu se aplică în cazul operatorilor economici care asigură păstrarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, precum și departajarea spațiului comun prin panouri separatoare între mese”, a declarat Ionuț Simionca într-o conferință de presă.

Deputatul a afirmat că a luat decizia de a iniția această propunere în urma unor discuții cu agenții economici din județul Bistrița-Năsăud, afirmând că această soluție ar putea reprezenta ”masca de oxigen pentru industria HoReCa. În plus, consideră că Parlamentul ar trebui să ajungă la această soluție legislativă, cu atât mai mult cu cât se constată că un astfel de cadru minim de funcționare a fost instituit deja în cazul centrelor comerciale.

”În mod similar propunerii legislative, Legea nr. 55/2020 prevede deja că – pe durata stării de alertă se pot suspenda activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu acordul CNSSU. Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul centrelor comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare . În plus, observăm că nu există studii care să demonstreze că un spațiu închis precum spațiul comun de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice este mai periculos din punct de vedere epidemiologic decât alte spații închise (de exemplu din mijloacele de transport în comun), dacă se respectă aceleași condiții privind distanțarea socială și, în plus, departajarea spațiului comun prin panouri separatoare între mese ca echivalente al măștilor de protecție”, a adăugat sursa citată.

Potrivit parlamentarului, inițiativa ar trebui să fie dezbătură cât mai repede de Parlamentul României.

”Consider că această propunere ar trebui să urmeze circuitul propunerilor legislative într-un ritm alert, într-un ritm de urgență, astfel încât să rezolvăm cât mai repede această problemă pentru că suntem în luna august și începând din septembrie, dacă nu ține vremea cu noi, nu o să mai avem niciun restaurant sau terasă deschise. În lipsa adoptării prezentei inițiative, legislația în vigoare va reprezenta o piatră de moară pentru HORECA, fapt cu atât mai grav cu cât încurajează turismul extern către țările vecine, care au permis deja consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei. Inițiativa va asigura o mască de oxigen pentru HORECA care trebuie să supraviețuiască stărilor de alertă, similar altor ramuri de activitate”, a încheiat Simionca.