Iohannis, Ciucă, Ciolacu, Gorghiu, Bode au fost sesizați oficial acum un an despre traficul și consumul de droguri scăpate de sub control! Radu Moldovan le-a prezentat date concrete și le-a cerut să acționeze urgent.

Sunt cel puțin câteva sute de mii de tineri, și tot atâtea familii de români, ce sunt afectate grav de fenomenul DROGANGELII NAȚIONALE, secțiile de poliție sunt burdușite de plângeri vechi de mulți ani făcute de către cei afectați, iar faptul că au fost instrumentate doar câteva dosare arată că e vorba de o complicitate colectivă în a proteja infractorii, cu prețul nenorocirii atâtor tineri și a familiilor lor. E și o axiomă ce circula demult în lume, NU EXISTĂ TRAFIC DE DROGURI FĂRĂ POLIȚIȘTI CORUPȚI! În România Poliția mai făcea ceva treabă în direcția combaterii traficului și consumului de droguri până în 2016, când guvernul Cioloș (care era de fapt guvernul Coldea!), prin decizia ministrului de interne Dragoș Tudorache (actual europarlamentar REPER), această activitate de control a drogangelii a fost bulversată, chiar cvasi-anulată.

Anul trecut, copleșit fiind de plângerile și sesizările făcute de către bistrițenii afectați, președintele Consiliului Județean BN, Radu Moldovan, a trimis câte o scrisoare deschisă tuturor liderilor politici responsabili, președintelui Klaus Iohannis, primului ministru Nicolae Ciucă, președintelui Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, președintelui Senatului Alina Gorghiu și ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, în care trăgea un semnal de alarmă cu privire la consumul de droguri, care a „copleșit” și instituțiile statului. În plus, Moldovan declara presei următoarele:

” Din păcate, pentru noi toţi, pentru societatea în care trăim, acest flagel este un dezastru astăzi, care din păcate este ascuns de părinţi, este ascuns de dascăli, de directori, de inspectoratul şcolar, este ascuns de toată lumea. Şi, pentru că toată lumea bagă acest lucru sub preş, am ajuns astăzi în situaţia în care lucrurile sunt scăpate de sub control. (…) Îmi aduc aminte, în anul 2012, când am ajuns preşedinte al Consiliului Judeţean, majoritatea oamenilor care mă abordau în mod oficial sau neoficial căuta locuri de muncă. Astăzi, toată lumea mă abordează cu drogurile, să ştiţi. În ultima perioadă, lucrul acesta este un dezastru. Sunt foarte mulţi tineri care nu au resurse financiare să îşi cumpere droguri şi cumpără tot felul de otrăvuri şi de alte lucruri, mefedron sau ceva de genul acesta, care le prăjesc creierul şi organismul”. El a dat exemplul unei mame a unui elev de clasa a zecea de la un colegiu naţional renumit din Bistriţa, care i-ar fi spus că, dintr-o clasă de 25 de elevi, 20 ar consuma droguri şi că ea a fost nevoită să renunţe la locul de muncă pentru a se ocupa de recuperarea fiului. (stiripesurse, 28.06.2022)

Radu Moldovan e un lider important al PSD, normal ar fi fost ca scrisoarea lui să fie motivul necesar și suficient pentru a se declanșa o campanie rapidă. În loc de asta, în ședințele următoare ale coaliției PNL-PSD, lui Moldovan i s-a reproșat că atentează la imaginea activității de ministru a colegului său de coaliție Lucian Bode, și-l pune într-o situație dificilă pe președintele Iohannis …

Clar de tot!

Cozmin Gușă

P.S. Textul scrisorii adresată lui Iohannis, Ciucă, Ciolacu, Gorghiu, Bode:

„Plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud vă solicită intervenția rapidă, prin acțiuni ample de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, și transformarea acestora într-o prioritate națională, datorită impactului radical al acestui flagel asupra sănătății tinerei generații și nu numai.

Din păcate, la nivelul județului Bistrița-Năsăud există tot mai multe semnale din partea societății civile, a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, a Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și a Autorității Teritoriale de Ordine Publică cu privire la traficul și consumul unor categorii de substanțe care potențează dependența și afectează iremediabil dezvoltarea psihică și fizică a consumatorilor, în special a copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani, dar și a adolescenților.

Cu siguranță, această situație nu este particulară, ci una generală, regăsită la nivelul întregii țări, iar neimplicarea de la cel mai înalt nivel duce la perpetuarea și degradarea stării de sănătate a noii generații.

Prin intermediul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud au fost atinse cele două paliere – de prevenire a consumului de droguri și asistență acordată consumatorilor – dar acest fenomen, al consumului de droguri, nu este asumat de părinți, de dascăli, de directori, de inspectoratul școlar, de frica stigmatului, este ascuns de toată lumea. Lipsa de asumare a dus la scăparea de sub control a situației și la degradarea sănătății a numeroși tineri.

Măsurile de până acum nu și-au atins obiectivele.

Realitatea arată că măsurile de până acum nu și-au atins obiectivele, instituțiile statului sunt copleșite de acest flagel care depășește capacitățile instituționale și legale de care dispune România în momentul de față. Traficul și consumul de droguri în școli, lipsa legislației adaptate gravității situației, precum și lipsa centrelor de reabilitare deținute de stat, necesită o abordare mult mai consistentă și mai unitară a acestui fenomen.

Noi nu mai putem accepta să privim neputincioși cum se pierde o generație, cum traficanții de droguri comercializează copiilor și adolescenților, în împrejurimea școlilor, a spitalelor și a bazelor de agrement atât substanțe interzise, cât și substanțe neincluse pe listele celor interzise, iar măsurile sunt precare.

Așadar, pentru că asistăm la o creștere exponențială a cazurilor de tineri prinși drogați, iar campaniile de conștientizare și informare sunt existente, dar ineficiente, vă adresăm rugămintea de a mobiliza toate instituțiile cu atribuții în acest domeniu, pentru a lupta și a găsi de urgență, soluții împotriva traficului și consumului de droguri, așa cum este prevăzut în Strategia Națională în Domeniul Drogurilor 2022-2026.

În speranța unei implicări totale și imediate a Dumneavoastră, atât Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cât și eu personal, vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate în eforturile de gestionare a acestei grave probleme de sănătate publică.”

