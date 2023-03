Bistrița se dezvoltă de la o zi la alta, iar proiectele care sunt deja în implementare, plus cele care urmează să fie implementate vor pune orașul pe lista celor care știu să folosească banii europeni pentru cetățeni. Gazeta de Bistrița a vorbit cu primarul Ioan Turc despre planurile care vor schimba, radical, fața orașului.

Text: Gazeta de Bistrița: Care sunt prioritățile municipalității pe care o conduceți pentru anul 2023?

Ioan Turc: Avem un buget general destul de bun, mai mare cu circa 120% față de anul 2022, iar investițiile reprezintă 55% din bugetul general. Ca structură a bugetului pentru investiții, cea mai mare componentă o reprezintă fondurile europene nerambursabile, respectiv 74,32%. Excedentul anului trecut reprezintă undeva la 12%, bugetul de stat- 5,74%, veniturile proprii- 5,27%, împrumuturi interne- 3,11%. Se vede limpede că banii europeni reprezintă, de fapt, osatura bugetului pentru investiții. Este clar că fără aceste fonduri, ritmul de dezvoltare ar fi mult mai lent.

Gazeta de Bistrița: Dacă tot ați pomenit de fonduri europene. La începutul lunii februarie, dumneavoastră ați semnat la București încă 5 contracte de finanțare prin PNRR pentru Bistrița. Câte proiecte sunt anul acesta pe rol și câte mai așteaptă să primească finanțare?

Ioan Turc: La proiectele aflate în implementare, cu finanțare europeană avem linia de transport public utilizând mijloacele de transport public electrice. Generic, noi folosim, la nivel local, sintagma de „linia verde.” Este un proiect deosebit de ambițios și complex. Acesta se referă la realizarea unei linii de transport, a unui culoar dedicat pe o distanță de peste 10 kilometri și pentru care s-au achiziționat 10 autobuze electrice, ele fiind în custodia operatorului de transport. Deocamdată nu sunt folosite, dar în cursul acestui an ele vor fi date în exploatare.

Ioan Turc: Orice fel de soluție de mobilitate ajută cu sine și o dezvoltare pe orizontală

Gazeta de Bistrița: Ați pomenit de Linia Verde. În presa locală a apărut informația cum că acest proiect trebuie finalizat până pe 31 decembrie, altfel Primăria va trebui să dea banii înapoi. Constructorul MIS Grup a precizat că în contractul semnat cu municipalitatea nu apare acest termen. Se va ajunge să dați banii înapoi?

Ioan Turc: Nu se va ajunge la acest lucru. Cei care au scris așa ceva au făcut trimitere la o declarație pe care am dat-o eu și în care am insistat pe faptul că o mobilizare atât din partea constructorului, cât și din partea proiectantului, pentru că sunt anumite lucruri pe care le-am modificat sau sunt în curs de modificare și bineînțeles, din partea Primăriei este absolut obligatoriu ca termenul de 31 decembrie să fie atins. Până la acea dată, apreciez că 90% dintre aceste lucrări vor fi finalizate. Ne străduim să finalizăm integral. Deci nu vom ajunge să plătim niciun fel sume pentru nerealizarea acestui contract mare care prevede modernizarea infrastructurii rutiere, prevede înlocuiri de rețele apă și canal pe care municipalitatea se străduiește să le facă în afara proiectului pentru că aceste lucruri nu sunt cuprinse în Linia Verde. Pe de altă parte, nu putem asfalta, reabilita drumuri, cu rețele foarte vechi lăsate în subteran. De asemenea, vom înlocui spațiile de autobuz, adică practic discutăm despre o modernizare în cel mai autentic sens al cuvântului. Vom finaliza lucrările și societatea se mobilizează. Eu merg frecvent pe șantier și monitorizează modul în care acestea se desfășoară.

Gazeta de Bistrița: În ce stadiu se află proiectul de extindere a rețelei de transport public cu autobuze electrice între Bistrița și comuna Livezile? Ați menționat că deja au fost achiziționate 10 autobuze electrice.

Ioan Turc: Avem în derulare o procedură pentru achiziționarea a 20 de autobuze electrice care va face legătura cu comuna menționată de dumneavoastră. Contractul este semnat, dar în același timp avem în așteptare, în analiză, alte două proiecte pentru un număr de 30 de autobuze electrice care vor face legătura și alte două comune învecinate. În Bistrița, ca în aproape toate orașele din țară, ne confruntăm cu valori mari de trafic, ori un sistem de management al traficului este absolut obligatoriu.

Ioan Turc: Conectivitatea este extrem de importantă pentru o dezvoltare durabilă

Gazeta de Bistrița: Problemele cu traficul ar urma să fie o amintire, având în vedere că noul coridor de mobilitate al Bistriței, Linia Albastră, este foarte aproape să primească undă verde. La ce se referă, mai exact, acest proiect?

Ioan Turc: Va fi un drum care va pleca din zona Cocoș Unirea și până în Parcul Industrial Sărata. Bineînțeles că urmează să fie realizate o serie de investiții. Vor fi modernizate poduri, construite și punți pietonale. Distanța va fi de circa 19 kilometri, mobilitatea se va face cu autobuze electrice. Pe malul stâng al râului Bistrița va fi amenajată o zonă de promenadă. Practic, pe lângă axele principale de mobilitate pe care le avem în momentul de față, urmează să mai avem încă o axă de mobilitate care va rezolva traficul în municipiu, iar pe de altă parte va ajuta la dezvoltarea unor zone care în momentul de față se află într-un stadiu incipient de dezvoltare. Ce aș mai vrea să menționez, urmează să construim un pasaj subteran și care va contribui la o mai bună fluidizare a traficului în oraș, suferind de o mobilitate redusă pe o axă nord-sud. Pentru că am discutat despre mobilitate și trafic: rezolvarea problemei de fond vine din realizarea unei centuri ocolitoare a municipiului Bistrița. În acest sens vreau să insist că Primăria a încheiat un protocol cu CNAIR care prevede ca după finalizarea studiului de fezabilitate, pentru tronsonul Dej-Bistrița pe care se află și centura ocolitoare, municipalitatea să preia efortul pentru realizarea proiectului tehnic și de execuție pentru viitoarea centură ocolitoare.

Sursa foto: Bistriteanul

Gazeta de Bistrița: Nu vă sunt străine vizitele pe teren, după cum ați menționat și dumneavoastră. Aș vrea să știu care este stadiul lucrărilor privind reabilitarea celor 10 blocuri cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării.

Ioan Turc: Discutăm despre un număr substanțial de blocuri ce urmează să fie reabilitate. Cele 10, despre care ați pomenit, se află în curs de reabilitare cu banii ministerului. Am recurs la această soluție pentru că la aceste blocuri s-au făcut intervenții fără autorizație de construire. Condițiile de finanțare, din bani naționali, sunt mai permisibile, de aceea am ales un număr de blocuri cu probleme, care se află în curs de reabilitare într-o fază avansată. Se lucrează la terase, la fațada blocurilor, deci în circa 3 luni de zile, acest proiect va fi finalizat. În final, aproximativ 80 de blocuri vor fi reabilitate energetic. Evident, am prevăzut și soluții pentru asigurarea din surse regenerabile din energie electrică pentru spațiile comune.

Ioan Turc: La finalul acestui an ne vom bucura de un oraș mult mai primitor și modernizat

Gazeta de Bistrița: Într-o declarație de presă, dumneavoastră ați spus că urmează să interveniți în zona centrului istoric.

Ioan Turc: Orașul pe care îl conduc este unul vechi, de tradiție, la fel ca Cluj-Napoca, având o însemnată amprentă istorică. Sunt foarte bucuros că, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ministrul Boloș, la inițiativa municipalității bistrițene, și cu Comisia Europeană, s-a convenit ca prin programele de regenerare urbană să fie finanțate și reabilități ale clădirilor vechi proprietate privată din zonele istorice. Probabil că Bistrița va fi primul oraș din România în care vom reabilita, din bani europeni, casele din centrul istoric. Se lucrează la documentații, am stabilit unele clădiri ca proiect pilot, fiind un domeniu nou de finanțare, cu siguranță ne vom lovi de anumite impedimente, dar suntem hotărâți să le rezolvăm și mergem mai departe. Avem un centru istoric frumos. Biserica Evanghelică, simbolul orașului nostru, este aproape finalizată. Lucrările vor fi încheiate într-o lună de zile, iar în luna mai vom avea un ciclu de evenimente dedicate finalizării, după 10 ani, a lucrărilor de reabilitare a bisericii, care a avut mult de suferit în urma incendiului din 2008.

Gazeta de Bistrița: Să trecem puțin de la administrație la politică. Cum ați descrie actuala guvernare PSD PNL. Merg împreună la alegerile din 2024?

Ioan Turc: Eu cred că trebuie să meargă separat, atât PSD cât și PNL, la alegerile din 2024. Orice fel de alianță trebuie discutată după ce vom avea rezultatul pe masa de lucru. Nu cred că sunt oportune alianțe preelectorale. Din punct de vedere instituțional, lucrurile sunt pe un făgaș normal, într-o matrice destul de corectă. Noi susținem inițiativele benefice pentru cetățeni venite de la Consiliul Județean, care este condus de PSD, la fel cum și ei ne susțin pe noi, care suntem liberali. La nivelul Consiliului Local nu m-am confruntat până acum cu probleme deosebite pe proiectele de interes major. Lucrurile merg în direcția bună, până la urmă. Vedem ce se va întâmpla după alegerile din 2024.