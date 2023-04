Săptămâna trecută arătam că unul din dosarele “Mafia facturilor”, instrumentate de DIICOT, în care au fost inculpate 9 persoane, a ajuns recent la final, după 9 ani de judecată, inculpații scăpând de gratii din cauză că a intervenit prescripția faptelor. Cum au acționat membrii grupării pentru a pune mâna pe milioane de lei, citiți mai jos.

Într-un au fost inculpați Farkas Janos, Epure Gabriel, Fustos Miklos, Jeler Liviu SorinHuzum Ghiță, Voicilă Daniel Tudor, Pap Irimie, Jakab Tibor și Galamboși Claudiu, acuzați de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de influență, dare de mită, fals și uz de fals.

Capul grupării infracționale era Farkas Janos, cel care în 2009, era prezentat de presa naţională ca fiind proprietarul uneia dintre firmele cu cea mai mare creştere a cifrei de afaceri din ţară. Potrivit publicaţiei „Ziarul Financiar”, în ianuarie 2009, Timber Group SA – firma lui Farkas Janos a ajuns în doar trei ani de la o cifră de afaceri de 1,6 milioane de euro la 254 milioane de euro. Farkas se lăuda în cadrul acelui articol că majorarea cifrei de afaceri se datora diversificării activităţilor pe care le desfăşura firma, şi că în cursul anului 2007, societatea pe care o conducea a absorbit alte 33 de companii. Însă, poliţiştii de la Fraude economice au scos la iveală alte proceduri ale acestuia, aflate în afara legii. Totodată el mai preciza că aproape jumătate din rulajul anual al companiei sale era asigurat de activitatea de producţie şi comerţ cu minereuri şi cărbuni energetic, Timber Group deţinând o exploataţie de cărbune energetic în Georgia, care era vândut ulterior în special în Turcia.

Zeci de firme folosite în circuitul infracțional

Printre firmele achiziţionate de Farkas Janos se numără şi Renegade SRL cu sediul în Sângeorz Băi, prin intermediul căreia, în 2007, el achiziţionează unu la sută din acţiunile SC Sasquatch Impex SRL, la care acţionar majoritar era Claudiu Vasile Harosa, originar din Năsăud. La acea vreme, SC Sasquatch Impex SRL figura cu sediul în comuna Şieu Odorhei, iar după asocierea lui Harosa cu Farkas sediul acesteia este mutat în oraşul Sângeorz Băi. În 2008, sediul social al Sasquatch Impex se schimbă din nou, la Bistriţa, ca la scurt timp să îşi mute sediul în Bucureşti, avându-l ca asociat unic pe Gabriel Epure.

În acelaşi an, Timber Group SA a lui Farkas Janos fuzionează prin absorbţie cu peste 30 de firme, toate cu sediul în Sângeorz Băi. Tot atunci, Gabriel Epure, apare ca acţionar în Timber Group SA, cu 48 de acţiuni, echivalentul a 0,02% din capitalul social, în timp ce Farkas Janos era acţionarul majoritar, cu peste 99,83% din capitalul social.

Tot în 2008, Renegade SRL fuzionează şi ea prin absorbţie cu circa 30 de firme care aveau sediul social în acelaşi oraş de pe Someş – Sângeorz Băi.

Epure şi Farkas apar ca asociaţi în alte două firme – Akela Imobiliare SRL, din Sângeorz Băi, şi Akela Goldeneye International SA din Bucureşti.

La un an după ce SC Sasquatch Impex SRL şi-a mutat sediul în Capitală, deci în 2009, aceasta figura cu datorii imense la stat, de peste 300 de milioane de lei, fiind printre primele zece companii restanţiere la nivel naţional, și astfel, procurorii au demarat ancheta.

Cu documente false, au pus mâna pe milioane de lei

Așa cum am precizat, capul grupării a fost Farkas Janos, iar ceilalți inculpați aveau calitatea de membrii, astfel încât fiecăruia dintre ei le reveneau diferite atribuţii pentru crearea unui circuit evazionist, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive ce rezultau din mai multe înscrisuri fictive întocmite de aceștia sub forma unor circuite comerciale fictive, prin omisiunea, în tot sau in parte, a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, dar și prin stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor datorate de firmele pe care le administrau având ca rezultat deducerea fără drept a unor cheltuieli, obţinerea ilegală a unor sume de bani cu titlu de rambursări/restituiri ori compensări de la Bugetul General Consolidat al statului.

“În urma cercetărilor efectuate în dos.nr.24D/P/2009 s-a stabilit că inculpaţii Farkas Janos şi Epure Gabriel Gheorghe au întocmit singuri sau împreună cu unii dintre membrii/sprijinitorii grupului infracţional organizat, în numele firmelor pe care le administrau diferite înscrisuri (acte comerciale ori fiscale) fictive cu ajutorul cărora au comis infracţiuni de înşelăciune prin inducere în eroare a reprezentanţilor unor instituţii financiare nebancare de tipul unor firme de leasing şi factoring pe care i-au determinat să le acorde diferite finanţări pentru cumpărarea unor utilaje sau achitarea unor facturi fără a-şi onora ulterior obligaţiile contractuale”, a reținut instanța din rechizitoriul procurorilor.

Iată și un exemplu cu privire la modul în care acționa Farkas. Trebuie să menționăm că, din cauza lipsei de spațiu, ne oprim doar la acesta, însă modul de acțiune este similar în mai multe dintre cazurile prezentate în rechizitoriu de către procurori.

Astfel, în 2007, una dintre firmele care le-au căzut victimă lui Farkas si Epure este TBI Leasing IFN SA, ai cărei reprezentanți au fost induși în eroare de cei doi, prin depunerea unor acte false, virându-le în conturile firmelor peste 2,1 milioane lei, pentru achiziția unor utilaje.

“(…) la sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie 2007, în calitate de reprezentanţi ai SC Akela Bom SRL Bistriţa, SC Timber Group SA Bucureşti şi respectiv SC Sasquatch Impex SRL Sîngeorz-Băi, inculpații i-au indus în eroare pe reprezentanţii SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti cu ocazia încheierii a două contracte de leasing financiar prin darea unor declaraţii neadevărate privind operaţiunile comerciale şi veniturile firmelor pe care le administrau, precum şi prin întocmirea şi depunerea unor documente false (fictive) privind derularea unor tranzacţii și activități comerciale (ca de ex. contracte, facturi, scrisori de transport ş.a), şi i-au determinat astfel pe reprezentanţii SC TBI să acorde firmei Akela Bom SRL, administrată de Farkas Janos, finanţări în valoare de cca. 2.198.000 lei noi pentru achiziţia unor utilaje de construcţii care nu existau și care ar fi trebuit livrate de către firma lui Epure Gabriel Gheorghe, SC Sasquatch Impex SRL Şieu Odorhei, firmei inculpatului Farkas Janos, după care inculpaţii, fără a mai achita contravaloarea ratelor eşalonate pe durata a 5 ani de zile, și-au însuşit cea mai mare parte din banii astfel obţinuţi.

Cu privire la aceste învinuiri, prin rechizitoriul nr. 24D/P/2009 din 1.08.2011 prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor 2 inculpaţi, s-a reţinut că la sfârşitul lunii mai-începutul lunii iunie 2007, inculpatul Farkas Janos, în calitate de administrator al SC Akela Bom SRL Sîngeorz Băi şi Timber Group SA Bucureşti, s-a înţeles cu inculpatul Epure Gabriel Gheorghe (administrator al SC Sasquatch Impex SRL Şieu-Odorhei) să obţină în mod fraudulos sume mari de bani prin inducerea în eroare a reprezentanţilor părţii civile SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti pe care să-i determine, folosindu-se de mijloace frauduloase, să încheie două contracte de leasing financiar prin care să acorde finanţări de valori mari pentru achiziţia în sistem leasing a unor utilaje de construcţii care nu existau cu plata în rate, pentru ca după achitarea avansului şi plata câtorva rate de la începutul perioadei, inculpaţii să înceteze să mai plătească restul ratelor şi să-şi însuşească sumele de bani astfel obţinute.

Conform înţelegerii dintre inculpaţii Farkas Janos şi Epure Gabriel Gheorghe l-a acceptat, inculpatul Farkas Janos și-a asumat rolul de a solicita de la partea civilă SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti – care era specializată în finanţarea achiziţiei de către terţe firme a unor utilaje sau autovehicule de mare valoare prin încheierea unor contracte de leasing financiar- în numele SC Akela Bom SRL pe care o administra, o finanţare pentru achiziţia mai multor utilaje de construcţii de la SC Sasquatch Impex SRL Şieu-Odorhei, pretins importate din străinătate”, se arată în documentul instanței.

După discuţiile purtate de Farkas Janos cu reprezentanţii TBI Leasing, în cursul cărora acesta a prezentat situaţia, el i-a determinat să creadă că este administratorul unei firme cu o situație financiară foarte bună, care execută lucrări de construcţii atât în România cât şi în străinătate, convenind ca în lipsa lichidităţilor din partea SC Akela Bom SRL pentru plata utilajelor, către furnizorul SC Sasquatch Impex SRL, acestea urmau să fie facturate de către SC Sasquatch Impex SRL firmei TBI Leasing IFN SA, care trebuia să achite contravaloarea lor şi care la rândul ei urma să le pună la dispoziţie în sistem „leasing” societăţii comerciale Akela Bom SRL în calitate de „utilizator” pentru a le folosi la executarea unor pretinse lucrări de construcţii pe teritoriul României, iar din veniturile obţinute să achite lunar ratele de leasing pentru ca la finalul perioadei contractuale firma de leasing să îi transmită „utilizatorului” proprietatea asupra utilajelor la valoarea reziduală.

Însă, Farkas și Epure aveau în realitate alte gânduri.

“Cei doi inculpaţi s-au înţeles ca după ce banii ajungeau în contul SC Sasquatch Impex SRL, o parte să fie viraţi de Epure Gabriel Gheorghe în contul SC Timber Group SA, iar o altă parte să fie retraşi în numerar şi utilizaţi de inculpaţi potrivit nevoilor lor, ei convenind ca după achitarea la început a câtorva rate de către SC Akela Bom SRL către SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti, să înceteze plata ratelor eşalonate pe durata a 5 ani de zile.

Trecând la punerea în aplicare a înțelegerii prealabile și a planului pe care l-au conceput, după ce inculpatul Farkas Janos a depus la punctul de lucru din mun. Cluj Napoca al SC TBI Leasing SA București în numele SC Akela Bom SRL cererea de finanțare în sistem leasing a 5 utilaje de construcții, pentru inducerea în eroare respectiv menţinerea inducerii în eroare a reprezentanţilor SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti, inculpatul Epure Gabriel Gheorghe a emis în numele SC Sasquatch Impex SRL Şieu-Odorhei mai multe facturi pro-forma în valoare totală de 696.150 euro- precum şi mai multe facturi fiscale – a căror valoare totală de 2.198.995,87 Ron reda echivalentul în lei al sumei în euro – către firma finanţatoare SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti reprezentând contravaloarea mai multor utilaje industriale (de tip încărcător frontal, buldozer ş.a.) inexistente, pe care pretindea că le-a predat direct firmei Akela Bom SRL administrate de inc. Farkas Janos, care urma „să le cumpere”, în sistem leasing de la SC TBI Leasing IFN SA și care în calitate de utilizator îşi asuma obligaţia să folosească utilajele ca să presteze lucrări de construcţii pe durata a 5 ani, timp în care să achite ratele lunare de leasing, pentru ca la expirarea duratei contractului, aceste utilaje să treacă din proprietatea finanţatorului T.B.I. Leasing IFN SA Bucureşti în proprietatea utilizatorului SC Akela Bom SRL la valoarea lor reziduală.

În acelaşi scop al inducerii în eroare şi al menținerii în eroare a reprezentanţilor SC T.B.I. Leasing IFN SA Bucureşti, inculpatul Epure Gabriel Gheorghe a semnat cele două contracte de vânzare-cumpărare a unor utilaje inexistente, iar după plata de către Farkas Janos, în numele SC Akela Bom SRL, a avansului stabilit de finanţator și a primelor de asigurare, a semnat în fals, împreună cu Farkas Janos, procesele-verbale fictive de predare–primire a utilajelor întocmite de acesta, de către SC Sasquatch Impex SRL direct către SC Akela Bom SRL. În acest fel inculpații au evitat prezenţa pe acest circuit a reprezentanţilor SC T.B.I. Leasing IFN SA Bucureşti, cărora Farkas Janos le-a prezentat actele false încheiate privind predarea utilajelor de către furnizor direct firmei SC Akela Bom SRL, astfel că nu a mai putut fi descoperită inexistenţa utilajelor şi nici cunoscută fictivitatea încrisurilor folosite de inculpaţi. În acest mod, inculpaţii Epure Gabriel Gheorghe şi Farkas Janos au reuşit să obţină în mod fraudulos de la SC TBI Leasing IFN SA Bucureşti suma totală de 2.198.995,87 Ron, care a fost virată în contul SC Sasquatch Impex SRL Sieu-Odorhei, de unde banii au fost retraşi sau viraţi pe rând, prin câteva operaţiuni, de către Epure Gabriel Gheorghe și folosiți ulterior de acesta și de Farkas Janos, deși știau că provin din comiterea de infracțiuni.

La începutul anului 2008, când au încetat plata ratelor către firma de leasing, pentru a ascunde inexistanța utilajelor, Farkas Janos și Epure Gabriel Gheorghe au convenit să susțină în fața reprezentanților SC TBI Leasing IFN SA că utilajele de construcții au fost închiriate unei firme în Ungaria, sens în care Farkas Janos a completat în fals mai multe formulare de transport tip CMR, prin care crea aparența că a transferat utilajele firmei maghiare Schwab Fem KFT Cegled, bazându-se pe faptul că în schimbul unor mici sume de bani pe care el le dădea din când în când cetățeanului maghiar Fekete Attila, director la această firmă, acesta îi semna orice înscrisuri pe care Farkas Janos i le indica, pentru a confirma susținerile inculpatului Farkas Janos”, se mai arată în documentul instanţei.

S-au folosit și de exporturi false

Farkas și Epure au creat și alte circuite cu operațiuni comerciale fictive, în vederea deducerii TVA, cât şi pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale şi diminuarea veniturilor impozabile prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, prin întocmirea şi utilizarea de documente fiscale falsificate, precum şi în înregistrarea lor în evidenţele contabile aparţinând firmelor folosite de membrii grupului infracțional.

În 2005, Farkas a achiziționat, pe hârtie, evident, câteva zeci de CD-uri cu soft-uri și proiecte de la firme din Sibiu, Oradea și Constanța, pe care ulterior le-a vândut cu circa 200.000 de euro unor firme din Turcia și Ungaria, folosind declarații vamale false. În baza documentelor false, membrii grupării au dedus TVA și impozit pe profit, creând astfel un prejudiciu de peste 2 milioane lei.

În 2007, în baza unor documente fictive ce atestau livrări de tablă, prin circuitul Renegade SRL – Sasquatsch Impex – Zsolt Impex – Timber Group SA – TVA, s-a creat un prejudiciu de peste 820.000 lei TVA dedus în favoarea Timber Group SA.

Lista faptelor comise de Farkas și acoliții săi poate continua, însă așa cum am precizat nu avem spațiu suficient pentru a le cuprinde în totalitate.

Salvați de prescripție

Ceea ce este important, după 5 ani de anchetă, procurorii DIICOT a trimis grupul infracțional condus de Farkas în judecată, în 2014. Până la pronunțarea unei sentințe a fost nevoie de 9 ani de procese, iar la final instanța a constatat că faptele s-au prescris.

Totuși, inculpații sunt obligați de instanță să plătească despăgubiri civile în sumă totală de 8.858.821 lei. Asta dacă statul vor avea ce să le ia din averea acestora.