Judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud au restituit, zilele trecute, procurorilor DIICOT Alba dosarul prin care au fost trimiși în judecată, pentru evaziune fiscală, patronii firmelor de transport Filadelfia și Tabita. Este a doua oară când se întâmpla asta, după ce în mai și octombrie 2021 judecătorii de la Tribunalul Alba au anulat o serie de probe și dovezi și au restituit dosarul procurorilor.

La finalul anului trecut, șase membri ai familiei Sighiartău au fost trimiși în judecată, pentru a doua oară de procurorii DIICOT Alba, pentru acuzații de evaziune fiscală.

În octombrie 2019, dosarul, în care erau inculpate șapte persoane, a ajuns pe rolul Tribunalului Alba, după care, în perioada ianuarie 2020- iunie 2020, urmează un ping-pong între această instanță și Tribunalul Bistrița-Năsăud, pe tema competenței teritoriale. Mingea a ajuns în terenul Înaltei Curți de Casație și Justiție, care, în cele din urmă, decide ca procesul să se judece totuși la Tribunalul Alba, astfel că dosarul ajunge în camera preliminară.

În martie 2021, procurorii DIICOT Alba primește prima palmă, după ce o serie de dovezi și probe sunt eliminate total din dosar, întrucât s-a considerat a fi fost obținute în mod nelegal. Printre ele se numără și interceptările efectuate de DIICOT ale convorbirilor și comunicărilor telefonice, dar și interceptările convorbirilor purtate prin intermediul sistemelor informatice și înregistrări trafic de date.

Instanța a constatat și nulitatea relativă a trei ordonanțe ale procurorilor, din 2015 și 2018, și rapoartele de constatare efectuate în baza acestora. Acestea sunt, astfel, eliminate din dosar, iar DIICOT a avut la dispoziție 5 zile să remedieze neregularitățile actului de sesizare a instanței.

Procurorii au contestat decizia instanței, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, care la final de iunie 2021 a admis contestația făcută de procurori:

„Desființează încheierea penală din 22.03.2021 (interlocutorie) doar în ceea ce privește constatarea nulității absolute a măsurii de supraveghere tehnică dispusă prin autorizația nr. 134/18.06.2013 emisă de Tribunalul Alba, în baza încheierii penale nr. 182/I/2013 pusă în executare cu sprijinul Serviciului de Operațiuni Speciale Alba. Procedând la soluționarea cauzei în aceste limite: înlătură dispozițiile privind constatarea nulității absolute a măsurii de supraveghere tehnică dispusă prin autorizația nr. 134/18.06.2013 emisă de Tribunalul Alba în baza încheierii penale nr. 182/I/2013 și excluderea probelor obținute prin punerea în executare a acestei autorizații. Menține celelalte dispoziții ale încheierii penale interlocutorii din 22.03.2021. Menține încheierea penală nr. 15/16.04.2021 (de dezinvestire – finalizare cameră preliminară). Respinge ca nefondate contestațiile formulate de inculpați”, se arată în soluția pe scurt dată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Cu toate acestea, în septembrie 2021, dosarul a fost restituit de tot procurorilor, pentru refacerea rechizitoriului. Asta este a doua palmă primită de DIICOT Alba.

După aproape un an, timp în care anchetatorii au mai “meșterit” la probatoriu, în decembrie 2022, în a treia zi de Crăciun, dosarul a fost trimis în judecată, din nou, de data aceasta la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Evident, dosarul a intrat din nou în cameră preliminară pentru analiza legalității probatoriului. Numai că, nici de data aceasta nu le-a ieșit procurorilor din Alba, fiindcă în urmă cu câteva zile, instanța bistrițeană a constatat neregularitatea rechizitoriului, “constând în insuficienta descriere, la capitolul «în drept», a infracţiunilor pentru care au fost trimişi (n. r. inculpații) în judecată”.

Dosar vechi de 11 ani

Dosarul penal a fost deschis de procurorii DIICOT Alba în 2012, când Ioan Eugen Sighiartău, Gavril Sighiartău, Gelu Petrică Sighiartău, Gavril Sighiartău jr, Tabita Mihaela Ani, Leia Eugenia Coman, toți asociați în grupul de filme Filadelfia, și Ionela Cristina Sighiartău au fost acuzați de evaziune fiscală.

Astfel, Gavril Sighiartău a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, în formă continuată, cu 296 de acte materiale.

Ioan Eugen Sighiartău a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată (156 de acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Sighiartău Gelu Petrică a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Celorlalți, Gavril Sighiartău jr, Ani Tabita Mihaela, Coman Leia Eugenia și Sighiartău Ionela Cristina, li s-au adus acuzații similare.

În paralel, procurorii au anchetat și un dosar de trafic de minori

În toamna lui 2013, procurorii DIICOT Alba au descins la Bistrița, la sediul firmelor de transport Filadelfia și Tabita Tour și la domiciliile administratorilor: Gavril Sighiartău și Ioan Eugen Sighiartău, după ce în primăvara aceluiași an, Romulus Dumitrescu, directorul de vânzări pe zona de sud a societății Tabita Tour, care face parte din grupul Filadelfia, a fost arestat preventiv la propunerea DIICOT Alba Iulia, fiind acuzat de trafic de minori.

În același dosar a mai fost cercetat și Mihai Claudiu Uveges, un șofer al firmei din Brașov. Un alt șofer a fost cercetat în libertate, după ce a colaborat cu anchetatorii. A mai fost arestată la acea dată și Luminița Magheru, o femeie din Galați, iar mama sa Viorica Vieru era cercetată în libertate.

Aceștia erau acuzați că ar fi racolat minore în România, pe care le-ar fi transportat, cu ajutorul firmei de transport, în Spania, pentru a se prostitua. Un an mai târziu 4 dintre ei: Romulus Dumitrescu, șoferul Mihai Claudiu Uveges, Luminița Magheru și mama sa Victoria Vieru, erau trimiși în judecată pentru trafic de minori.

În 2016, Romulus Dumitrescu și Mihai Claudiu Uveges (foști angajați ai Tabita Tour) erau achitați, iar Luminița Magheru primea o condamnare de 10 ani de închisoare. Mama sa a primit 3 ani de închisoare cu suspendare.

Acuzații de evaziune și spălare de bani! Sume babane în joc

Când în 2019 au fost trimiși în judecată pentru prima dată, administratorii Filadelfia Grup au susținut de mai multe ori că rechizitoriul are grave erori. Într-un comunicat de presă, administratorii Filadelfia Grup au spus că au cerut procurorilor DIICOT Alba în mod repetat să încuviințeze efectuarea unei expertize financiar-contabile, care ar fi demonstrat nevinovăția celor acuzați, însă acest drept le-a fost refuzat.

În rechizitoriul prezentat instanței la acea vreme, anchetatorii îi acuză pe Gavril Sighiartău senior – asociat și director general în cadrul Tabita Tour, și pe Gelu Sighiartău – asociat și director în cadrul aceleiași firme, dar și administrator al firmei spaniole Transpierre SL, că “au constituit un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, grupare care a acționat sub coordonarea inc. Sighiartău Gavril (senior) în perioada 2007 – mai 2013, perioadă în care din dispozițiile acestora (ulterior și a altor persoane din conducerea societății care au aderat la grupare) societatea Tabita Tour în baza unui contract de asociere în participațiune cu firma spaniolă Transpierre S.L. (societate controlată de Tabita Tour S.R.L.), a efectuat operațiuni comerciale de coletărie și transport autoturisme pe platformă/ închiriere remorci, pe relația (…) și retur, fără a evidenția în contabilitate operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate din aceste activități în sumă totală de 21.309.890,63 lei, precum și venituri din vânzarea autocarului cu nr. XXX în sumă de 191.494,74 lei (cu TVA), prejudiciind bugetul de stat cu o sumă de 3.685.800 lei debit principal (impozit pe profit și TVA), mare parte din banii nefiscalizați, mai precis suma de 10.693.879,79 lei, ce constituie produsul infracțiunii de evaziune, fiind ulterior «spălați» , prin reintroducerea lor în circuitul legal sub forma unor împrumuturi de la asociați către societățile din grupul Filadelfia”.

Gavril Sighiartău junior – asociat și o perioadă de timp director în cadrul Tabita Tour, și Ani Tabita – asociat, director în cadrul aceleiași firme, Sighiartău Ionela – coordonator al activității de coletărie din cadrul Tabita Tour, și Coman Leia au fost acuzați și ei de evaziune fiscală și de aderare la grupul infracțional organizat condus de Gavril Sighiartău senior și de Gelu Sighiartău, fiind implicați direct în procesul decizional “cu privire la organizarea activității de coletărie și transport autoturisme pe platformă nefiscalizată (primii trei), în procesul de gestionare și control a veniturilor nefiscalizate obținute din aceste activități (toți patru), în procesul de spălare a sumelor de bani nefiscalizate (…), în procesul de vânzare a autocarului cu nr. XXX și neînregistrarea acestor venituri”.

“Faptele inculpaților Sighiartău Gavril (senior), administrator, asociat în cadrul Tabita Tour S.R.L., și Sighiartău Gelu Petrică, administrator, asociat și director general al Tabita Tour S.R.L., care în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în perioada ianuarie 2007-aprilie 2013, au omis în parte evidențierea în actele contabile, declarațiile fiscale aferente perioadei, a tuturor operațiunilor comerciale, de coletărie și transport autoturisme pe platformă/închiriere remorci, efectuate pe rutele (…) și retur, și a veniturilor realizate din acestea (fiind înregistrate în contabilitate doar încasările din agențiile din (…) de după data de 01.04.2012, încasările din (…) de la Tramas Hispanicas S.L., alte încasări ocazionale cum ar fi de la clienți care solicitau expres documente fiscale), fiind neînregistrate în contabilitatea societății venituri, realizate în această perioadă, în sumă totală, în echivalent lei, de 21.309.890,63 lei (adică marea majoritate a încasărilor din coletărie de la agențiile din (…) până la data de 01.04.2012, din coletărie de la agențiile din (…), din transport autoturisme pe platformă/închiriere remorci), dispunând împreună cu alți inculpați din conducerea administrativă a societății, prin reglementări interne ca în cazul acestor operațiuni economice neînregistrate să nu se emită documente justificative primare și ca veniturile din aceste operațiuni să nu fie înregistrate în contabilitatea societății ci să fie transferate în numerar către conducerea societății, ținându-se doar o evidență extracontabilă foarte detaliată cu privire la aceste operațiuni, la veniturile obținute din acestea și la sumele în numerar provenite din aceste activități transmise către persoanele din conducerea societății, în baza căreia erau la curent tot timpul cu aceste operațiuni și venituri, totodată în perioada lunilor ianuarie – martie 2013 au omis să evidențieze în contabilitatea societății toate veniturile realizate cu ocazia vânzării, în anul 2013 a autocarului cu nr. XXX, acesta fiind vândut cu suma de 45.240 euro, în contabilitate înregistrându-se vânzarea cu suma de 4.361 lei + TVA în sumă de 1.046,76 lei, fiind neînregistrate venituri în sumă de 191.494,74 în echivalent lei (cu TVA), și prin toate aceste fapte au cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 3.685.800 lei – debit principal, din care cu titlu de impozit pe profit suma de 3.035.099 lei (la care se adaugă dobânzi în valoare de 2.061.002 lei și penalități în valoare de 326.142 lei calculate până la data de 31.12.2015) și cu titlu de TVA suma de 650.701 lei (la care se adaugă dobânzi în sumă de 364.384 lei și penalități în sumă de 85.294 lei, calculate până la data de 31.12.2015), prejudiciul total cauzat fiind mai mare de echivalentul a 500.000 euro, întrunesc elementele de tipicitate ale infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b și al.3 din Legea nr. 241/2005. Infracțiunea are caracter continu, începând la momentul efectuării primei operațiuni neevidențiate și epuizându-se la data încetării activității infracționale. Sub aspectul elementului material al laturii obiective infracțiunea s-a comis prin omisiune, nu s-au înregistrat în contabilitate operațiunile comerciale efectuate și veniturile obținute din acestea, deși legea impunea efectuarea acestor înregistrări în contabilitate. Infracțiunea a fost comisă cu intenție directă calificată prin scop, în vederea sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, au mai arătat procurorii în rechizitoriu.

Gavril Sighiartău senior este acuzat de procurori și de spălare de bani. Astfel, potrivit anchetatorilor, acesta ar fi centralizat majoritatea sumelor de bani nefiscalizate provenite din activitatea de coletărie, în baza înțelegerilor avute cu ceilalți asociați (copiii săi), în perioada iunie 2009 – iunie 2013, și ar fi a creditat, cu parte din aceste sume de bani, la diferite intervale de timp, societățile din grupul de firme Filadelfia, fiind înregistrate împrumuturi pe aceste societăți atât pe numele său cât și pe numele celorlalți asociați. Procurorii susțin că astfel ar fi fost introdusă astfel “în circuitul economic legal suma totală în echivalent lei de 10.693.879,79 lei (constituită din împrumuturi în euro în valoare de 2.127.256,20 euro, împrumuturi în euro în echivalent lei de 543.865,46 lei și împrumuturi în lei în valoare totală de 900.615,03 lei), din care pe numele său în sumă totală în echivalent lei de 2.862.082,02 lei, din care împrumuturi în euro: 523.811,20 euro și împrumuturi în lei : 597.809,36 lei (acestea fiind înregistrate pe societățile Tabita Tour S.R.L. în suma totală de 479.132 euro – printr-un nr. de 53 operațiuni de creditare societate și 443.238,36 lei – printr-un nr. de 75 operațiuni de creditare, și respectiv Filadelfia S.R.L. în suma totală de 44.679,20 euro – printr-un nr. de 12 operațiuni de împrumut și 154.571 lei – printr-un nr. de 41 operațiuni de împrumut), restul fiind împrumuturi nominale înregistrate pe ceilalți cinci asociați (copii săi) a căror finanțare a asigurat-o din sumele de bani nefiscalizate, toate aceste sume, fiind folosite în societăți la diverse activități, fondurile fiind amestecate cu cele legale, ulterior fiind înregistrate subsecvent și operațiuni de restituire împrumut, atât pe numele lui cât și al celorlalți asociați, din care pe numele său un nr. de 38 operațiuni de restituire împrumut, în cuantum total identificat de 207.881 euro (în echivalent lei 889.251,58) și 65.287 lei din societate Tabita Tour S.R.L., precum și un nr. de 5 operațiuni de restituire împrumut, în cuantum total identificat de 4.200 euro (în echivalent lei 18.802,50) și 6.000 lei din societate Filadelfia S.R.L., prin toate aceste activități fiind transferate fonduri cu proveniență infracțională, ascunsă și disimulată adevărata natură a provenienței, situării, dispoziției, circulației, proprietății și a drepturilor asupra acestor sume de bani, la momentul înregistrării operațiunii de împrumut născându-se un drept de creață al inculpatului creditor asupra societății”.

Și Gelu Sighiartău a fost acuzat de spălare de bani. Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2009 – iunie 2013, la diferite intervale de timp, acesta ar fi introdus, în nume personal, în circuitul economic legal, o parte din încasările din activitatea de coletărie nefiscalizate, sub forma unor împrumuturi către societățile din grupul de firme Filadelfia, “în sumă totală în echivalent lei de 4.752.147,22 lei, mai precis creditând societatea Tabita Tour S.R.L. cu suma totală de 379.119 euro (printr-un nr. de 40 operațiuni de creditare societate) și 77.145,39 lei (printr-un nr. de 6 operațiuni de creditare), societatea Filadelfia S.R.L. cu suma totală de 10.500 euro (printr-un nr. de 2 operațiuni de împrumut) și suma de 2.120 lei (o creditare), societatea Omniplus Filadelfia S.R.L. cu suma totală de 61.350 lei (printr-un nr. de 19 operațiuni creditare) plus suma de 543.865,46 lei (împrumuturi în euro efectuate printr-un nr. de 19 operațiuni de creditare) și suma de 526.500 euro (printr-un nr. de 41 operaţiuni de împrumut), societatea Plus Filadelfia Autoservice S.R.L., cu suma de 57.219,28 lei (printr-un nr. de 38 operațiuni de împrumut), banii fiind folosiți în societăți la diverse activități, fondurile fiind amestecate cu cele legale, ulterior fiind înregistrate subsecvent mai multe operațiuni de restituire împrumut către inculpat, după cum urmează: din Tabita tour S.R.L. s-a restituit suma de 138.579 euro prin 14 operațiuni de restituire în perioada ianuarie 2010 – aprilie 2013, din Filadelfia S.R.L. s-a restituit suma de 1.181,23 euro, prin 3 operațiuni, și suma de 8.767 lei prin 4 operațiuni de restituire, în perioada aprilie 2011-decembrie 2012, din Omniplus Filadelfia S.R.L. s-a restituit suma totală de 121.010,38 lei printr-un nr. de 9 operațiuni, iar din societatea Plus Filadelfia Autoservice S.R.L. (ce a preluat prin absorbție societatea Omniplus Filadelfia S.R.L.) s-a restituit, în perioada (…), suma totală de 412.082,38 lei , printr-un nr. de 35 operațiuni, prin toate aceste activități fiind transferate fonduri cu proveniență infracțională, ascunsă și disimulată adevărata natură a provenienței, situării, dispoziției , circulației, proprietății și a drepturilor asupra acestor sume de bani, la momentul înregistrării operațiunilor de împrumut născându-se un drept de creață al inculpatului asupra societăților”.