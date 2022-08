Blocurile ce se ridică pe strada Grănicerilor au intrat în atenția tuturor în urmă cu ceva timp, când vecinii terenului au semnalat faptul că nu s-ar fi respectat pașii legali. Lucrurile par mai dubioase decât atât, mai ales că Betlar Construct a cumpărat terenul de la un șef de la Finanțe, care mai apoi a „împrumutat” constructorul cu nu mai puțin de 100.000 de euro.

Betlar Construct pregătește 4 blocuri de locuințe pe strada Grănicerilor. Acestea ar urma să aibă 4 și respectiv 6 etaje. Proiectul a primit girul consilierilor locali și aprobările necesare de la Primăria Bistrița încă din vara anului trecut.

Vecinii de pe strada Grănicerilor au făcut plângeri peste plângeri peste tot, în încercarea de a stopa acest proiect. În cele din urmă s-au adresat instanței. Printr-un dosar înregistrat în toamna anului trecut, Peter Adrian Dorel a cerut anularea actului emis de Consiliul Local, practic autorizațiile pentru ridicarea blocurilor.

Tribunalul Bistrița-Năsăud s-a pronunțat în luna mai a acestui an și a respins cererea bistrițeanului. Ba mai mult, l-a obligat și la cheltuieli de judecată în valoare de 10.000 de lei. Descurajați, oamenii au lăsat-o în voia sorții.

Investitorul imobiliar Betlar Construct SRL ridică 4 blocuri pe strada Grănicerilor. Potrivit documentației aprobate și de Agenția pentru Protecția Mediului, pe mai bine de 6000 de metri pătrați vor fi ridicate 4 blocuri: 3 cu regim de înălțime D+P+4E+2Er și un imobil cu regim de înălțime D+P+3E+Er.

În total, ar urma să fie amenajate 150 de apartamente în cele 4 blocuri. Constructorul se angajează să asigure 1865 mp (adică 30%) spațiu verde și să amenajeze 120 de locuri de parcare pentru cei care vor achiziționa apartamente aici.

Pentru a putea ridica clădiri atât de înalte, constructorul a avut nevoie de o derogare la Planul Urbanistic General, sub forma unui Plan Urbanistic Zonal. Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița, terenul de 6.216 mp este situat în intravilanul municipiului Bistrița, subzona de locuire individuală cu regim de construire discontinuu cu înălțime maximă de P+2, în afara zonei protejate și parțial zonă mixtă (locuințe cu regim înalt, instituții și servicii).

Constructorul a cerut prin PUZ încadrarea terenului în zona L3, care îi permitea să ridice acolo blocuri și cu 6 etaje.

Un consilier local a acuzat presiuni din partea constructorului

Modul cum a trecut acest proiect prin Consiliul Local al municipiului Bistrița este cel puțin bizar. Proiectul a fost pus la dispoziția consilierilor cu doar două ore înainte de ședința respectivă. Cum s-au desfășurat lucrurile și ce presiuni s-au făcut, a dezvăluit consilierul USR Nicolae Pavelean. Acesta a relatat într-o postare pe Facebook faptul că inclusiv asupra sa s-ar fi făcut presiuni de către dezvoltator pentru a vota favorabil.

„Din analiza pe care am făcut-o în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, reiese faptul că unii indicatori urbanistici ai proiectului nu se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General al Bistriței.(…) Pentru mine proiectul PUZ Grănicerilor nu este justificat pentru că nu reprezintă altceva decât o derogarea de la reglementările existente.(…) am ascultat și punctul de vedere al dezvoltatorului care la rândul său și-a spus și el doleanțele, însă într-un mod mult mai dur aș putea spune și spre deosebire de cetățenii din vecinătăți. Acesta a încercat să ajungă pe orice căi și prin intermediul oricăror cunoștințe, la consilierii locali și să îi influențeze să voteze pentru proiectul său. Personal, am rămas surprins după ce am fost chemat la o întâlnire cu o persoană pe care nu aș putea să spun că o cunosc foarte bine. Totuși a îndrăznit să îmi ceară să votez pentru PUZ Grănicerilor, spunându-mi că este rudă cu dezvoltatorul căruia i-ar fi foarte greu și nerentabil să mai reducă regimul de înălțime al clădirii. Ce nu a știut dezvoltatorul este că la mine e simplu, argumentele tehnice, argumentele de legalitate sunt cele care primează în orice discuție însă cele legate de faptul că ne cunoaștem sau suntem prieteni sau chiar rude, nu merg. Dacă ar fi venit să mă lămurească că acest proiect respectă toate reglementările ar fi fost de apreciat, dar să vii să ceri votul doar așa pe ochi frumoși nu merge”, a explicat consilierul într-o postare pe Facebook.

Ciudat este faptul că deși proiectul a primit vot nefavorabil în comisiile reunite (care au avut loc cu doar câteva minute înainte de ședința efectivă), consilierii s-au răzgândit în acele 15 minute dintre voturi și-au decis să susțină proiectul.

Ce reclamă vecinii blocurilor

Printre obligațiile impuse constructorului prin avizul de oportunitate se numără: consultarea publicului pe parcursul elaborării propunerilor. Informarea și consultarea publicului urma să se facă înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare.

Expunerea unui afiș în holul primăriei. Panouri de informare pe terenul în cauză, dar și dovada notificării în scris privind intenția de realizare a obiectivelor din PUZ a proprietarilor terenurilor vecine cu zona studiată.

Ei bine, oamenii din zonă susțin că tocmai asta nu s-a respectat, nu au fost informați: „Vecinii direcți nu au fost înștiințați în legătură cu noul proiect. Nu s-a pus niciun panou în zonă cu varianta de proiect votată. Din acest punct de vedere s-a încălcat flagrant legislația”, se arată într-una dintre plângerile depuse la Primăria Bistrița.

Șeful de la Finanțe a vândut terenul dezvoltatorului, după care l-a împrumutat

Ies la iveală însă și alte chestiuni dubioase cu privire la acest proiect. Cele 4 blocuri sunt construite pe 60 de arii de teren. Se pare că o parte din teren, se spune că 20 de arii, ar fi aparținut unui șef din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Pop Vasile Radu ar fi vândut terenul celor de la Betlar Construct în toamna anului 2019, cu aproape 200.000 de lei. Informația a fost făcută publică tocmai de șeful de la Finanțe, în declarația sa de avere din 2021.

Culmea, informația dispare în declarația din 2022 și apare una cel puțin interesantă. Astfel, Pop Vasile Radu a împrumutat, în nume personal, constructorul căruia, cu doi ani mai devreme îi vânduse terenul. Împrumutul acordat constructorului Betlar Construct ar fi în valore de 107.000 de euro. În declarația de avere a funcționarului nu apare și un termen limintă până la care acesta trebuie restituit.

Gurile rele ar spune că un asemenea împrumut ar fi de fapt un artificiu pentru a masca o spălare de bani și a ascunde proveniența unor fonduri. Practic, Betlar Construct, care a cumpărat cu 200.000 de lei terenul de la funcționarul de la Finanțe ar avea de plătit, doi ani mai târziu 107.000 de euro vânzătorului său.

Andreea Moldovan