Drumul spre închisoare pare să fie tot mai aproape pentru afaceristul Emil Nistor, judecat pentru dare de mită. După ce Curtea de Apel Alba Iulia a cerut rejudecarea cauzei, Tribunalul Alba a ajuns la aceeași concluzie și a menținut pedeapsa cu închisoarea cu executare, scăzând doar un an din cei 6 dați la prima condamnare. Între timp, Emil Nistor mai e trimis în judecată în alte două dosare, pentru infracțiuni la regimul silvic și evaziune fiscală.

Omul de afaceri Emil Nistor continuă să-și petreacă bătrânețea prin sălile de judecată și are șanse mari chiar și după gratii câțiva ani buni. Luna trecută, Tribunalul Alba s-a pronunțat din nou în dosarul trimis spre rejudecare la începutul anului de Curtea de Apel Alba Iulia.

În prima fază, acesta fusese condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru o mită de 8.000 de lei. Acesta a primit 3 ani de închisoare cu executare pentru dare de mită, dar acesta mai avea o pedeapsă cu suspendare, care s-a socotit la pedeapsa finală.

Chiar în prima lună din 2023, Curtea de Apel Alba Iulia decidea să trimită spre rejudecare cauza, la Tribunalul Alba, admițând apelurile Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și al inculpatului Emil Nistor împotriva sentinței penale din aprilie 2022.

Cum s-a ajuns la această decizie? Se pare că s-au făcut gafe, care i-au convins pe judecătorii de la Curtea de Apel decidă rejudecarea. În faza de cameră preliminară, la Tribunalul Alba, Emil Nistor ar fi fost apărat de un avocat stagiar, care n-ar fi avut dreptul să depună concluzii decât la nivel de judecătorie.

Procesul s-a rejudecat, iar 10 luni mai târziu, în noiembrie 2023, Tribunalul Alba a venit cu o soluție similară celei din 2022. Aceasta nu este definitivă și a fost contestată deja.

„Condamnă pe inculpatul Nistor Emil la o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. (…) În baza art. 96 alin, 4 C. pen revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 95/F/12.10.2017 a Tribunalului Bistrița-Năsăud, definitivă prin decizia penală nr. 137/A/26.01/2018 a Curții de Apel Cluj. În Temeiul art. 43 alin. 1 C. pen. adaugă la pedeapsa de 3 ani închisoare (…) urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultată de 5 ani de închisoare, în regim de detenție”.

Mita de 8.000 de lei dată pentru deszăpezirea Transalpinei

Omul de afaceri a oferit 8.000 de lei mită unui șef de la Secția Drumuri Naționale Alba pentru deszăpezirea unei porțiuni din DN 67C, cunoscut ca și Transalpina. Practic, pe Nistor îl interesa ca drumul să fie curat să poată exploata lemnul din Munții Sebeșului.

„Inculpatul, în vârstă de 60 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale a remis, prin intermediul unei terțe persoane, suma totală de 8.000 de lei coinculpatului, în vârstă de 33 de ani, pentru ca acesta din urmă să își îndeplinească o atribuție de serviciu, în calitatea sa de șef district în cadrul Secției Drumuri Naționale Alba, respectiv pentru a dispune deszăpezirea unui sector al DN67 C, situat la limita județelor Alba și Vâlcea, sector de drum ce era închis circulației publice”, se arată în rechizitoriul făcut public la acea dată de cotidianul Adevărul.

Cel care a primit mita spune că a primit banii în semn de „mulțumire” să îi cinstească pe angajați pentru treaba bine făcută. Acesta a mai spus că a primit banii abia după îndeplinirea activității de deszăpezire.

Dacă Nistor nu a recunoscut nimic, funcționarul care a primit mita a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, ceea ce i-a adus doar doi ani de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Pedeapsa care i s-a adăugat celei primite pentru dare de mită a fost pentru înșelăciune și este definitivă din anul 2018. Procurorii spuneau la acea dată că în perioada 2005-2008, în baza a aproape 100 de contracte de credite bancare, majoritatea pe numele altor persoane, Nistor a pus mâna pe 5 milioane de lei și peste 300.000 de euro.

Creditele au fost obținute în baza unor documente false, unele persoane nici măcar nu știau că s-au luat bani pe numele lor. Majoritatea erau angajați sau foști angajați de-ai săi la diferite firme de-ale sale sau chiar rude.

Nistor trimis în judecată în alte două dosare

Acestea nu sunt singurele probleme pe care le are Nistor. Omul de afaceri este trimis în judecată în alte două dosare. Astfel, în primăvara acestui an, la Judecătoria Alba Iulia a fost înregistrat un dosar în care este judecat Emil Nistor și societatea sa EMA SILVA SRL, alături de alte firme și societăți comerciale, pentru infracțiuni la regimul silvic. În acest dosar s-au constituit parte civilă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, două ocoale silvice, precum și o fundație. Mai multe persoane fizice s-au constituit părți vătămate.

Acesta este acuzat de tăiere ilegală de arbori, fals în înscrisuri, instigare la uz de fals și sustragere de sub sechestru. Procurorii spun că Emil Nistor ar fi creat un prejudiciu de aproape 460.000 de lei, după ce a tăiat fără drept 725 de arbori din fundul național.

Acesta și-ar fi determinat și angajați din echipa de exploatare să sustragă 655 de metri cubi de lemn, în acest caz prejudiciul calculat fiind de aproape 80.000 de lei. Faptele s-ar fi petrecut în perioada iunie 2018 – mai 2020.

Acesta ar fi falsificat nu mai puțin de 278 de avize de însoțire a materialului lemnos. Ar fi sustras și 43,72 de metri cubi de material lemnos, față de care era dispusă măsura asiguratorie a sechestrului. Faptele au fost comise în județul Vâlcea.

Luna trecută, Emil Nistor a mai fost trimis în judecată într-un dosar, de data aceasta înregistrat la Tribunalul Alba. Acesta vizează infracțiuni de evaziune fiscală și cel mai probabil a fost înregistrat de ANAF, care s-a și constituit parte civilă în procesul respectiv. Parte responsabilă civilmente și totodată vătămată este aceeași societate comercială, EMA SILVA SRL, prin care Nistor exploata și lemnul.

EMA SILVA SRL a fost înregistrată în anul 2016 și are sediul în județul Alba, unde, se pare și locuiește mai nou Emil Nistor. Societatea este pe pierdere deja de câțiva ani buni. În 2019 înregistra pierderi de peste 400.000 de lei, deși cifra de afaceri trecea de 7 milioane de lei. În 2020, cifra de afaceri trecea de 2,6 milioane de lei, iar pierderile ajungeau la 16.864 de lei.

În 2021, cifra de afaceri a scăzut brusc la 32.500 de lei, iar pierderile au trecut din nou de 100.000 de lei, deși pe firmă figura un singur angajat. În 2022, cifra de afaceri declarată era de 38.500 de lei, iar pierderile de 23.600 de lei. În toată această perioadă datoriile firmei au fost de peste două milioane de lei.

Andreea Radu