Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a declarat, vineri, că Iohannis nu va crea o criză guvernamentală și-l va pune pe Marcel Ciolacu prim-ministru, la rotativa din mai.

„Avem un protocol semnat. Eu nu cred ca exista semne de intrebare. Acum, declaratii politice au facut multi in diverse perioade. Aici vorbesc totusi de o intelegere care reprezinta aproximativ 70% din Parlament si este o vointa pe care cele 4 grupuri politice au exprimat-o. Eu nu cred ca e cineva in aceasta tara care sa doreasca sa strice aceasta stabilitate data de o coalitie de 70% din Parlament. Chiar sunt convins. Nu trebuie citita declaratia dlui Iohannis in aceasta cheie”

Anticipate

El afirmă că dacă PSD nu va prelua funcția de prim-ministru, singura soluție va fi organizarea alegerilor anticipate.

„Nu avem semnale în acest moment că acest lucru nu se întâmplă. Din contră, am văzut declarația premierului care a spus că va respecta protocolul. Nu sunt semne de întrebare. Hai să facem un brainstorming să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar întâmpla rotativa. Vedeți altă soluție decât alegeri anticipate?! Nu-i nimic nedemocratic dacă sunt alegeri anticipate. Este un instrument cât se poate de democratic. După luna mai premier va fi Marcel Ciolacu”, a spus Grindeanu.

