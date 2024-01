Președintele AUR, George Simion, a subliniat miercuri, la Iași, necesitatea unei refaceri a luptei pentru suveranitatea națională în România. El a criticat absența premierului și a președintelui la evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor Române din Iași.

Simion și-a exprimat preocuparea pentru actuala conducere a țării, referindu-se ironic la aceasta ca la „breasla covrigarilor”, cu o aluzie la Marcel Ciolacu. Liderul AUR a evidențiat importanța elementelor de suveranitate, inclusiv limbă, monedă și stat, și a adus în discuție istoria Unirii, subliniind că este esențial să continuăm lupta pentru suveranitate.

„Nu ştiu ce revoluţionar e ăsta care de frica mulţimilor nu vine astăzi la Iaşi, cum nu vine niciodată Klaus Iohannis. Să le fie ruşine pentru asta. Dar nu pentru ei am venit noi la Iaşi şi mergem de la ora 15 la Focşani, ci pentru noi. După ce finalizăm această conferinţă, pentru că Unirea nu s-a făcut în fotolii moi şi la căldură, cu toţii o să ieşim afară pentru a cere ca România să nu aibă graniţă la Prut şi pentru ca România să fie o ţară suverană. Anul acesta este anul victoriei! Şi pentru că suntem în fiecare an aici, la Iaşi, din ce în ce mai mulţi şi pentru că este anul în care trebuie să repornim lupta pentru suveranitate naţională, am încredere în fiecare dintre voi că veţi merge până la capăt, de acum din ianuarie şi până în decembrie”, a spus Simion în discurs.