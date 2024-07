Președintele AUR George Simion acuză coaliția de guvernare de poliție politică, el anunțând că sute de membri de partid au fost citați la poliție sau la Parchet pentru săptămâna viitoare, transmite news.ro. Autoritățile fac acest lucru datorită implicării AUR în strângerea de semnături pentru Silvestru Şoşoacă – soțul Dianei Șoșoacă -, care a candidat independent la alegerile din 9 iunie.

Membrii AUR care au fost chemați la audieri sunt întrebați de cât timp sunt în partid, ce scrie în adeziunea semnată și ce legătură au ei cu Silvestru Şoşoacă.

„Poate vă amintiţi de episodul de dinaintea alegerilor europarlamentare. De o lună şi jumătate eu nu am fost nici măcar citat, deşi mi s-au adus acuze publice, cu toate că nu am nicio calitate în acest dosar. Am fost dat afară din Parchet, atunci când am venit din propria iniţiativă la audieri.

De o lună şi jumătate nu mai am telefon, nici eu, nici ceilalţi colegi din AUR care au fost luaţi de pe stradă şi cărora li s-au confiscat telefoanele şi laptopurile fără niciun drept. De atunci, procurorii cu apucături demne de perioada sovietică refuză să facă percheziţie informatică. Acum, sute de membri şi simpatizanţi sunt chemaţi la poliţie. Cine achită nota de plată pentru acest abuz şi care este planul final pe care aceşti procurori ghidaţi politic îl au la adresa mea şi a partidului AUR?” scrie George Simion în blogul său personal.